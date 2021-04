Jill Biden pone el foco en programa familiar militar

AP

Washington Hispanic:

Jill Biden cumplió el miércoles su promesa de priorizar las luchas de las familias militares reviviendo una iniciativa de hace una década que desafió a los estadounidenses a hacer algo tan simple como cortar el césped o dejar una comida para una familia con un ser querido en las fuerzas armadas.

Biden dijo que las familias militares son tan importantes para Estados Unidos como un timón es para un barco y que la seguridad nacional será atendida al atender su salud física, social y emocional.

«¿Cómo podemos esperar mantener a nuestros militares fuertes si no damos a nuestras familias, sobrevivientes y cuidadores lo que necesitan para prosperar?», preguntó en la Casa Blanca.

Biden dijo que la reiteración de unir fuerzas se centrará en oportunidades de empleo y emprendimiento para las familias militares, la educación para los más de 2 millones de hijos de padres y veteranos alistados, y la salud y el bienestar general de estas familias.

Sólo el 1% del país sirve en el ejército voluntario, dijo. También citó una estimación del Departamento de Defensa de una tasa de desempleo del 22% para los cónyuges militares.

Algunos cónyuges militares enfrentan dolores de cabeza laborales después de pasar a una nueva base en un nuevo estado, especialmente en profesiones que requieren licencias, que termina costando tiempo y dinero. Ellos y sus hijos pueden tener problemas para adaptarse a un nuevo hogar o escuela, o hacer nuevos amigos.

«Los militares no pueden estar concentrados en su misión si sus familias no tienen lo que necesitan para prosperar en casa», dijo la primera dama, que es hija y madre de los militares. «Y no podemos esperar mantener lo mejor y lo más brillante si nuestros militares se ven obligados a elegir entre su amor por el país y las esperanzas y sueños que tienen para sus familias».

«Tenemos que ayudarte a llevar este peso», dijo.

Citó compromisos de los departamentos de Defensa, Educación y Trabajo, diciendo que el trabajo apenas estaba comenzando. «Nuestro esfuerzo llevará a todo nuestro gobierno a trabajar juntos, y esperamos que todas las agencias den un paso adelante y formen parte de él», dijo.

La primera dama estuvo acompañada prácticamente el miércoles por familias militares, defensores y otros de todo el mundo, un total de más de 100 personas que aparecen en cajas individuales en pantallas detrás de ella en el escenario de la Casa Blanca.

Más tarde visitó el centro de llamadas Military OneSource, una operación financiada por el Departamento de Defensa que proporciona una gama de consejería y otro apoyo para los servicios para los miembros y sus familias las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Biden recorrió las instalaciones en Arlington, Virginia, uno de los tres lugares alrededor del país, y escuchó a un cónyuge militar y un miembro del Ejército ofrecer testimonios sobre la orientación que recibieron después de que solicitaron ayuda de Military OneSource.

«Gracias por ayudar a nuestros militares y sus familias», dijo después de reunirse con algunos de los trabajadores que responden a las llamadas. «No sé si la gente te agradece lo suficiente.»

Pasó sus primeras semanas como primera dama realizando sesiones de escucha con los cónyuges de altos funcionarios del Departamento de Defensa y líderes militares, defensores de la familia militar e hijos militares. El mes pasado, recorrió las bases estadounidenses en el estado de Washington y California, donde se reunió con familias y estudiantes.

Había prometido durante la campaña presidencial de 2020 revivir las Fuerzas Unidas. Poco antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, la primera dama nombró a Rory Brosius como director ejecutivo de la iniciativa. Brosius anteriormente se desempeñó como subdirector del programa.

El padre de Jill Biden, Donald Jacobs, fue un señalizador de la Marina en la Segunda Guerra Mundial que fue a la universidad en el Gi Bill. Su difunto hijo, Beau, padre de dos hijos, sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Delaware, incluyendo un año en Irak. Beau Biden murió de cáncer cerebral en 2015 a los 46 años.

Las otras causas de Jill Biden son la educación y la investigación del cáncer. Es profesora de inglés desde hace mucho tiempo en colegios comunitarios.

Join Forces fue lanzado en 2011 bajo la administración del presidente Barack Obama y fue dirigido por la entonces primera dama Michelle Obama y Jill Biden, cuando Joe Biden era vicepresidente. La misión era alentar a los sectores público y privado a apoyar a los miembros del servicio, los veteranos, sus familias y sus cuidadores con un enfoque en la educación, el empleo y el bienestar.

Después de dejar la Casa Blanca en 2017, Jill Biden continuó trabajando con familias militares a través de la Fundación Biden.