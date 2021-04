En Perú, las autoridades permitieron entierros secretos de víctimas del virus

AP

Washington Hispanic:

Cuando Adriana Wong llegó al campo en la selva amazónica, se confundió. Había docenas de cruces plantadas en el suelo rojo, pero nada para distinguir la tumba de su padre.

«¿Estás seguro de que mi padre está allí?», Le preguntó la joven de 9 años a su madre.

Glendy Hernández no tuvo respuestas.

Hace casi un año, su esposo y decenas de personas que murieron de COVID-19 fueron enterradas en secreto en este campo en Iquitos, una ciudad en el estado de Loreto en el corazón de la Amazonía peruana. Las autoridades locales aprobaron los entierros, pero nunca se lo dijeron a las familias, que creían que sus seres queridos estaban en un cementerio local, y sólo meses después descubrieron la verdad.

En Perú, y en América Latina, es el primer caso conocido de autoridades que ocultan el destino de decenas de víctimas del COVID-19, y nadie es capaz de explicar por qué se llevaron a cabo los entierros clandestinos. El gobierno local no respondió a varias solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Familiares dijeron a AP que al menos 403 personas fueron enterradas en ese campo.

La pandemia golpeó duramente a Perú en abril de 2020, e Iquitos estaba luchando- hasta la fecha, el país ha visto más de 52.000 muertes, 3.200 de ellas en Iquitos, una ciudad de 550.000 habitantes. En los primeros días, los dos únicos hospitales de la zona carecían de espacio suficiente para atender a los pacientes con COVID-19.

En la madrugada del 30 de abril, el reparador de cámaras Herman Wong se sintió enfermo y tuvo dificultades para respirar. Glendy lo llevó al hospital a las 5 a.m., pero el lugar estaba lleno de gente y sin camas. Pidió ayuda, pero fue inútil. A las 11 a.m., murió en sus brazos.

Glendy se desmayó. Cuando despertó, un médico le dijo que viniera al día siguiente a recoger el cuerpo.

Hizo lo que le dijeron, trayendo un ataúd al hospital. Pero esperó durante horas hasta que un trabajador del hospital le dijo que el cuerpo de su esposo ya había sido llevado al cementerio local de San Juan y enterrado rápidamente para evitar más infecciones.

En marzo, el gobierno federal había ordenado la cremación de todas las víctimas del coronavirus, una de las restricciones más estrictas de la región. A finales de abril, sin embargo, la regla se había suavizado, permitiendo algunos funerales con hasta cinco personas presentes.

En ese momento, todo el país estaba bajo estricta cuarentena. El ejército prohibía a la gente salir de sus casas a menos que fuera a comprar comida o medicinas. El cementerio de San Juan estaba a 18 kilómetros (11 millas) de Iquitos, y a Hernández no se le permitió ir a despedirse de su esposo.

A otras familias de la zona se les contó la misma historia: sus seres queridos fueron enterrados rápidamente en el cementerio de San Juan para evitar un brote. Y la gente lo creyó.

Pero luego, el 1 de junio, una historia de primera plana en el periódico local La Región sacudió a Iquitos: «Los muertos sin nombres y sin sus propias tumbas», se leía en el titular.

La historia citó a un residente local anónimo que dijo que al menos 330 personas que murieron de COVID-19 fueron enterradas en una fosa común junto al cementerio de San Juan.

Al día siguiente, al menos 500 personas , entre ellas Hernández, salieron al campo donde supuestamente fueron enterradas sus esposos, esposas, hermanos, hermanas e hijos, exigiendo la verdad y sus restos.

«Nos dimos cuenta de que nos habían mentido», dijo Hernández.

«Se avergüenzan de que se conozca el desastre, el desorden, la falta de humanidad con la que han enterrado a nuestros seres queridos», dijo Patricia Cárdenas, cuyo abuelo, Antenor Mozombite, de 80 años, también fue enterrado sin el consentimiento de su familia.

El gobierno siguió siendo mamá. Pero los dolientes seguían yendo al campo, exigiendo respuestas.

Hugo Torres vigila el campo. Le dijo a la AP que ayudó a descargar los cuerpos de algunos camiones de la Marina y los puso en agujeros excavados en el campo.

«Enterramos 30, 40, un día 50», dijo. «Los muertos estaban en bolsas negras».

Dijo que hasta tres cuerpos fueron colocados en los agujeros. En un momento dado había tantos cadáveres que una excavadora fue traída para cavar agujeros más grandes, dijo.

La AP habló con otras tres personas que confirmaron la cuenta de Torres, incluida una que formó parte de la operación con Torres. Todos se negaron a ser citados.

Diez días después de que La Región publicara su historia, el gobernador de Loreto, Elisban Ochoa, firmó un documento prometiendo exhumar los cuerpos. Nueve meses después, no ha pasado nada.

Ochoa dijo a algunos legisladores que no se trataba de una fosa común, sino de un nuevo «cementerio covid» arreglado porque «de la noche a la mañana hubo un aumento violento de muertos». Dijo que hay una lista de los lugares donde se ha colocado cada cuerpo, y que las autoridades tienen la intención de dar la información a las familias.

Pero no explicó por qué eso no había sucedido. La AP dejó mensajes en su oficina, pero no respondió.

El cementerio es más grande que cuatro campos de fútbol; cuando se reveló por primera vez, había sido aplanado, sin dejar señales de que había cuerpos debajo.

Durante semanas, la gente vino a colocar cruces donde pensaban que sus seres queridos estaban enterrados.

Joaquín García, un contador de 32 años, dijo que su padre está allí, en algún lugar. Primero le dijeron que su padre estaba en un lugar marcado como D24, aunque días después dijeron que la ubicación correcta era D22.

«Quiero decir, ¿han caminado los muertos?», Preguntó.

Las familias demandaron a los gobiernos local y estatal para obligarlos a recuperar los restos, pero un juez falló el año pasado a favor de las autoridades, diciendo que la ley establece que los restos sólo pueden ser exhumados un año y un día después del entierro.

Las familias están apelando el fallo. Pero mientras tanto, las tumbas de Herman Wong y tantos otros no están marcadas.

Cuando Adriana Wong salió al campo por primera vez, trajo una mochila rosa que contenía docenas de cartas que había escrito al padre que había perdido.

«Echo mucho de menos la tarea virtual, todo lo que me enseñaste», leyó en una de las sábanas que arrancó de su cuaderno. «¿Dónde estás? Quiero verte y darte un abrazo.»