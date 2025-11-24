Investigan al senador Mark Kelly por un video que insta a las tropas a desafiar «órdenes ilegales»

El Pentágono dijo que está investigando al senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, por posibles violaciones a la ley militar después de que Kelly se unió a un puñado de otros legisladores en un video que pedía a las tropas estadounidenses rechazar órdenes ilegales.

La declaración del Pentágono, publicada en redes sociales el lunes, citó una ley federal que permite que los militares retirados sean llamados de nuevo al servicio activo por orden del secretario de Defensa para un posible juicio militar u otras medidas. Kelly sirvió en la Marina de los Estados Unidos como piloto de combate antes de convertirse en astronauta. Se retiró con el rango de capitán.

Es extraordinario que el Pentágono, que hasta el segundo mandato de Trump habitualmente se ha esforzado por actuar y parecer apolítico, amenace directamente a un miembro en funciones del Congreso con una investigación.

En su declaración, el Pentágono sugirió que las declaraciones de Kelly en el video interferían con la “lealtad, la moral o el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas”, citando la ley federal que prohíbe tales acciones.

“Se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar acciones futuras, que pueden incluir el regreso al servicio activo para procedimientos de corte marcial o medidas administrativas”, señala el comunicado.

En el video publicado el martes pasado, Kelly fue uno de los seis legisladores que sirvieron en la comunidad militar o de inteligencia que hablaron “directamente con miembros de las fuerzas armadas”.

Kelly dijo a las tropas: “pueden rechazar órdenes ilegales” y otros legisladores dijeron que necesitaban tropas para “defender nuestras leyes… nuestra Constitución”.