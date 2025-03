Inmigrantes desaparecen del sistema de seguimiento de detenidos tras vuelos de deportación

Franco Caraballo llamó a su esposa el viernes por la noche, llorando y presa del pánico. Horas antes, el barbero de 26 años y decenas de otros migrantes venezolanos en un centro de detención federal en Texas fueron vestidos de blanco, esposados ​​y subidos a un avión. No tenía ni idea de adónde iba.

Veinticuatro horas después, el nombre de Caraballo desapareció del localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El lunes, su esposa, Johanny Sánchez, se enteró de que Caraballo estaba entre más de 200 inmigrantes venezolanos trasladados durante el fin de semana a El Salvador, donde se encuentran en una prisión de máxima seguridad después de ser acusados ​​​​por la administración Trump de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Sánchez insiste en que su esposo no es pandillero. Le cuesta incluso encontrarle lógica a la acusación.

Los vuelos de fin de semana

Las huidas de las autoridades de inmigración de Estados Unidos desencadenaron una frenética carrera entre familias aterrorizadas después de que cientos de inmigrantes desaparecieran del localizador en línea de ICE.

Algunos se presentaron en esa enorme prisión de El Salvador, donde no se permiten visitas, recreación ni educación. Estados Unidos ha pagado al gobierno salvadoreño 6 millones de dólares para retener a inmigrantes, muchos de ellos venezolanos, cuyo gobierno rara vez acepta deportados de Estados Unidos.

Pero muchas familias no tienen idea de dónde encontrar a sus seres queridos. El Salvador no cuenta con una base de datos en línea para buscar reclusos, y las familias allí a menudo tienen dificultades para obtener información.

Ali David Navas Vizcaya se encontraba detenido en Estados Unidos desde principios de 2024, cuando lo detuvieron en un cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, donde tenía una cita con agentes de inmigración. La llamó el viernes por la noche y dijo que creía que lo deportarían a Venezuela o México.

“Me dijo: ‘Por fin vamos a estar juntos y esta pesadilla va a terminar’”, dijo Vizcaya en una entrevista telefónica desde su casa en la ciudad de Barquisimeto, en el norte de Venezuela.

Su nombre ya no figura en el sistema de ICE. Dijo que no tiene antecedentes penales y sospecha que pudo haber sido identificado erróneamente como miembro del Tren de Aragua debido a varios tatuajes.

“Se fue por el sueño americano, para poder ayudarme económicamente, pero nunca tuvo la oportunidad de salir” de prisión, dijo.

Casi 8 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2013, cuando su economía, dependiente del petróleo, colapsó. La mayoría se dirigió inicialmente a otros países latinoamericanos, pero una mayor cantidad se dirigió a Estados Unidos tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19 durante el gobierno de Biden.

Una ley del siglo XVIII

El sábado, el presidente Donald Trump anunció que había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 , que permite a Estados Unidos deportar a no ciudadanos sin ningún recurso legal, incluido el derecho a comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal.

Muchos conservadores han aplaudido las deportaciones y a la administración Trump por adoptar una postura firme sobre la inmigración.

La administración dice que está usando la Ley de Enemigos Extranjeros de tiempos de guerra para deportar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, diciendo que la pandilla estaba invadiendo los EE. UU., aunque no ha proporcionado ninguna evidencia para respaldar las afirmaciones de pertenencia a pandillas.

Funcionarios estadounidenses reconocieron en una presentación judicial el lunes que muchas personas enviadas a El Salvador no tienen antecedentes penales, aunque insistieron en que todos son sospechosos de ser miembros de pandillas.

“La falta de antecedentes penales no indica que representen una amenaza limitada”, decía una declaración jurada en el expediente, añadiendo que, junto con su presunta pertenencia a pandillas, “la falta de información específica sobre cada individuo realmente resalta el riesgo que representan”.

El supervisor regional del ICE, Robert Cerna, dijo en una declaración jurada que los agentes no se basaban únicamente en “los tatuajes” para identificar a posibles miembros.

“Seguimos la ley”

El 3 de febrero, Caraballo acudió a una oficina de ICE en Dallas para uno de sus controles obligatorios habituales con los agentes que manejan su solicitud de asilo.

Fue detenido y liberado tras cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos en octubre de 2023, según documentos del Departamento de Seguridad Nacional proporcionados por su esposa. Los documentos indicaban que era miembro activo del Tren de Aragua, pero no ofrecían ninguna prueba que lo respaldara.

¿Qué miembro de una pandilla, preguntó su esposa, entraría a una oficina policial federal durante una ofensiva del gobierno de Trump que ha dejado aterrorizados a los inmigrantes de todo el país?

“Cumplimos la ley tal como nos lo indicaron. Nunca faltamos a ninguna reunión con las autoridades”, dijo Sánchez, quien permanece en Estados Unidos intentando conseguir la liberación de su esposo. Sánchez afirmó que su esposo, con quien se casó en 2024 en Texas, no ha tenido problemas con la ley en Estados Unidos. También mostró a The Associated Press un documento venezolano que demuestra que no tiene antecedentes penales allí.

Sánchez cree que lo acusaron injustamente de pertenecer al Tren de Aragua por un tatuaje en forma de reloj que marca el cumpleaños de su hija.

“Tiene muchos tatuajes, pero eso no es motivo para discriminarlo”, afirmó.

Sánchez dijo que ella y su esposo salieron de Venezuela con apenas 200 dólares y pasaron tres meses durmiendo en plazas, comiendo de botes de basura y dependiendo de la buena voluntad de sus compañeros migrantes mientras viajaban hacia el norte.

Pensó que el sacrificio valdría la pena. Su esposo trabajaba como barbero desde los 13 años y tenía la esperanza de encontrar un nuevo comienzo en Estados Unidos, escapando de los salarios de miseria y del gobierno férreo de Nicolás Maduro en Venezuela.

Venezuela responde

El gobierno venezolano ha calificado los vuelos de «secuestros». Instó a sus ciudadanos residentes en Estados Unidos a regresar a casa y prometió rescatar a otros de El Salvador. Sin embargo, con las relaciones diplomáticas rotas desde hace tiempo entre Venezuela y El Salvador, los presos tienen pocos defensores.

Las deportaciones estadounidenses agravan la crisis migratoria venezolana al convertir a los migrantes en peones geopolíticos, afirmó Oscar Murillo, director de la organización venezolana de derechos humanos Provea. «Existe una falta de transparencia por parte de Estados Unidos y El Salvador con respecto a la situación de las personas deportadas y los delitos por los que se les procesa».

Sánchez es una de las que cree que el sueño americano se ha vuelto feo. Quiere irse de Estados Unidos en cuanto encuentre a su marido.

Huimos de Venezuela en busca de un futuro mejor. Nunca imaginamos que las cosas serían peores.