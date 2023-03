Hombre es ejecutado por matar a su esposa y su hija

Un recluso de Texas condenado por apuñalar fatalmente a su esposa separada y ahogar a su hija de 6 años en una bañera hace casi 14 años fue ejecutado el martes.

Gary Green, de 51 años, recibió una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville. Fue condenado por la muerte en septiembre de 2009 de Lovetta Armstead, de 32 años, y su hija, Jazzmen Montgomery, en su casa de Dallas. Los abogados de Green no presentaron ninguna apelación para detener la ejecución.

Un consejero espiritual budista elegido por Green se paró junto a la camilla de la cámara de la muerte a los pies del recluso y dijo una breve oración. Green luego se disculpó profusamente cuando el alcaide le preguntó si tenía una declaración final.

“Me disculpo por todo el daño que le he causado a usted y a su familia”, dijo Green, mirando a los familiares de sus víctimas que observaban a través de una ventana cercana. “Comíamos juntos, reíamos y lloramos juntos como familia. Lamento haberte fallado.

Dijo que se llevó a “dos personas que todos amamos, y tuve que vivir eso mientras estuve aquí”.

“Todos éramos uno y rompí ese vínculo”, continuó. “Te pido que me perdones, no por mí, sino por todos ustedes. Me estoy preparando para irme a casa y ustedes van a estar aquí. Quiero asegurarme de que no sufras. Tienes que perdonarme y sanar y seguir adelante. … No soy el hombre que solía ser”.

En lugar de insertar las agujas intravenosas en cada brazo, los técnicos de la prisión tuvieron que usar una vena en el brazo derecho de Green y una vena en la parte superior de su mano izquierda, retrasando la inyección brevemente para Green, quien figuraba en los registros de la prisión con un peso de 365 libras (365 libras). 165 kilogramos).

Cuando comenzó la dosis letal del sedante pentobarbital, Green agradeció a los administradores de la prisión, a los capellanes ya “todos los hermosos seres humanos de la Unidad Polunsky”, la prisión que alberga a los condenados de Texas. Luego tomó varias respiraciones rápidas, que se convirtieron en ronquidos. Después de nueve ronquidos, cesó todo movimiento. Varios de los familiares de las víctimas se abrazaron y lloraron brevemente.

Fue declarado muerto 33 minutos después, a las 7:07 p. m.

Ray Montgomery, el padre de Jazzmen y uno de los testigos, dijo recientemente que no estaba alentando la ejecución de Green, sino que lo veía como el sistema de justicia en acción.

“Es justicia por la forma en que mi hija fue torturada. Es justicia por la forma en que Lovetta fue asesinada”, dijo Montgomery, de 43 años. Él y otros testigos no hablaron con los periodistas después.

En apelaciones anteriores, los abogados de Green habían afirmado que tenía una discapacidad intelectual y un historial de trastornos psiquiátricos de por vida. Esas apelaciones fueron rechazadas por la Corte Suprema de EE. UU. y los tribunales de apelación inferiores.

El alto tribunal ha prohibido la pena de muerte para los discapacitados intelectuales, pero no para las personas con enfermedades mentales graves.

Las autoridades dijeron que Green cometió los asesinatos después de que Armstead intentara anular su matrimonio. El día de los asesinatos, Armstead le había escrito dos cartas a Green, diciéndole que aunque lo amaba, tenía que “hacer lo mejor para mí”. En su propia carta, que estaba enojada y divagando, Green expresó la creencia de que Armstead y sus hijos estaban involucrados en un complot contra él.

“Tú pediste ver al monstruo, así que aquí está el monstruo que me creaste. … Serán 5 vidas quitadas hoy, yo siendo el 5to”, escribió Green.

Armstead fue apuñalado más de dos docenas de veces y Green ahogó a Jazzmen en la bañera de la casa.

Las autoridades dijeron que Green también tenía la intención de matar a los otros dos hijos de Armstead, Jerrett, de 9 años, y Jerome, de 12 años. Green apuñaló a Jerrett pero ambos niños sobrevivieron.

“Se lo dije (a Green) porque somos demasiado pequeños para morir, y no se lo diremos a nadie”, dijo Jerrett al jurado en su testimonio sobre cómo convenció a Green de que les perdonara la vida.

Josh Healy, uno de los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Dallas que condenó a Green, dijo que los niños eran increíblemente valientes.

Green “era un tipo malvado. Fue uno de los peores casos en los que he formado parte”, dijo Healy, ahora abogado defensor en Dallas.

Montgomery dijo que todavía tiene una relación cercana con los dos hijos de Armstead. Dijo que ambos llevan vidas productivas y que Jerome Armstead tiene una hija que se parece a Jazzmen.

“Todavía sufren mucho, creo”, dijo Montgomery, quien es maestra de inglés de educación especial.

La ejecución de Green fue la primera de dos programadas en Texas esta semana. El recluso Arthur Brown Jr. será ejecutado el jueves.

Green fue el octavo recluso ejecutado en Estados Unidos este año.

Fue uno de los seis condenados a muerte de Texas que participaron en una demanda que busca impedir que el sistema penitenciario del estado use lo que, según ellos, son medicamentos de ejecución vencidos e inseguros . A pesar de que un juez de la corte civil en Austin estuvo de acuerdo preliminarmente con los reclamos, cuatro de los reclusos de Texas, incluido Green, fueron ejecutados este año.