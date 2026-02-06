Hombre enfrenta cargos de intento de asesinato por atacar al director de la OMB.

Un hombre de Maryland que dijo que temía que la reelección del presidente Trump condujera a una «toma de poder fascista» enfrenta cargos de intento de asesinato, después de presentarse en la casa del director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, en el norte de Virginia, con una mascarilla quirúrgica y guantes, según documentos judiciales y fuentes familiarizadas con el asunto

Colin Demarco, de 26 años, fue arrestado el 22 de enero por la Policía del Condado de Arlington por varios cargos penales, según consta en los registros judiciales. Debe comparecer ante el tribunal el 23 de febrero.

Durante el curso de la investigación, los agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos también descubrieron que Demarco había afirmado previamente estar escribiendo un manifiesto y que también había redactado una serie de notas que detallaban todo, desde un escondite de armas hasta una «Guía de eliminación de cadáveres».

Los registros judiciales muestran que Demarco está acusado de conspirar para asesinar a una víctima con las iniciales “RV” quien, según la denuncia penal, “se ha desempeñado como funcionario designado por el presidente”.

La denuncia añade que la presunta víctima participó en la creación del Proyecto 2025 —financiado por la conservadora Fundación Heritage— para elaborar una agenda política para la próxima administración republicana. Este proyecto exigía una reestructuración radical del gobierno que consolidara el poder en el poder ejecutivo.

Fuentes familiarizadas con el caso confirmaron por separado a CBS News que el supuesto objetivo de Demarco era Vought.

Un portavoz de la OMB dijo en un comunicado: «Estamos agradecidos por el trabajo de las fuerzas del orden para mantener seguros al director Vought y a su familia».

Una persona que respondió el teléfono de la oficina del defensor público de Arlington dijo que Demarco había contratado a un abogado, pero se negó a proporcionar más detalles.

Vought ha generado una intensa controversia debido a su papel principal en los despidos masivos de empleados del gobierno federal durante la segunda administración de Trump.

Es el artífice del Anexo F , un plan regulatorio que reclasificaría a miles de trabajadores para facilitar su destitución. En discursos privados que pronunció antes de la toma de posesión de Trump, Vought afirmó que quería traumatizar a los funcionarios de carrera, según informó ProPublica anteriormente.

Los polémicos comentarios y acciones de Vought lo han convertido en blanco de numerosas amenazas violentas desde el año pasado, según documentos judiciales y fuentes. Ahora cuenta con la protección de un equipo de seguridad del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la agencia federal encargada de hacer cumplir la ley que dirigió la investigación sobre Demarco y que forma parte del Departamento de Justicia.

Es uno de varios altos funcionarios de la administración Trump que recibe amenazas creíbles de forma habitual. Varias fuentes han informado a CBS News que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, también cuenta con protección gubernamental debido a las amenazas recibidas.

Según la denuncia penal, redactada por un oficial de policía del condado de Arlington, Demarco fue captado por una cámara de timbre Ring en la puerta principal de la casa de Vought en Arlington el 10 de agosto usando guantes, una mochila, gafas de sol y una mascarilla quirúrgica.

También se le vio revisando el buzón de Vought y se acercó a un vecino para preguntar si había alguien en casa. El vecino declaró a los investigadores que Demarco parecía tener una pistola escondida bajo la camisa.

El vecino inicialmente identificó al sospechoso equivocado, pero los alguaciles estadounidenses luego pudieron identificar a Demarco como la persona en el video de Ring, según la denuncia, y lo entrevistaron en su casa de Rockville.

Demarco admitió haber viajado a Arlington y afirmó estar buscando trabajo, según la denuncia.

Finalmente, declaró que fue a la casa de Vought porque quería confrontarlo sobre el Proyecto 2025. Sin embargo, negó tener un arma o cualquier intención de dañar a alguien. También les dijo a los agentes que las elecciones de noviembre de 2024 fueron «el peor momento de su vida» y que temía «una guerra inminente y una toma de poder fascista», según la denuncia.

Demarco también habló de su admiración por Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar al ex director ejecutivo de United Health, Brian Thompson.

Cuando los investigadores del Servicio de Alguaciles obtuvieron una orden de allanamiento para la cuenta de iCloud de Demarco, encontraron una serie de notas que hablaban de un alijo de armas y otra titulada «Guía de eliminación de cadáveres» que pedía tomar medidas como «usar siempre guantes de goma» y «hacer una coartada hermética».

En la nota sobre las armas, titulada “El escondite de armas de papá”, escribió sobre un revólver Colt Magnum .357 (¡TOTALMENTE PRECARGADO!).

Aunque la denuncia indica que las fuerzas del orden creían que las armas de fuego mencionadas se encontraban en su residencia, un registro parcial de la habitación de Demarco realizado por el Servicio de Alguaciles el 14 de agosto no halló ninguna arma. Sin embargo, el Servicio de Alguaciles sí lo vio arrugar un papel con la palabra «tiranía».

También intercambió mensajes en la red social Discord, donde supuestamente escribió sobre su deseo de matar al presidente. Un mensaje destacado en la denuncia decía: «Cuanto más hace Trump cosas así, más ganas tengo de agarrar un arma e intentar dispararle… Estoy desesperado y esta podría ser la gota que colme el vaso. Quiero conseguir un arma, ir a Washington D. C. y matarlo».

En sus mensajes de Discord, aparentemente también habló de Vought, diciendo: «Encontré la dirección de este tipo», dice la denuncia.

Más tarde pareció aludir a Mangione, preguntando: «¿Estás dispuesto a arriesgar tu sustento y buscar la casa de ese tipo para vendérselo?»

La denuncia señala que Demarco había llamado la atención de las fuerzas del orden en el pasado.

En noviembre de 2024, fue puesto bajo custodia en Maryland a través de una petición de emergencia por enfermedad mental, después de pedirle a un oficial de policía que lo atropellara o le disparara.

“Demarco declaró que quería morir debido a la elección de Trump como presidente”, dice la denuncia. “Demarco informó que había creado un manifiesto y que, una vez completado, mataría gente”.

No quedó claro de inmediato por qué Demarco enfrenta cargos estatales en el condado de Arlington, en lugar de cargos federales presentados por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia. El caso fue investigado en gran medida por el Servicio de Alguaciles de EE. UU., y Demarco cruzó las fronteras estatales desde su casa en Rockville hasta la de Vought en el norte de Virginia.

A mediados de enero, el Distrito Este de Virginia obtuvo una acusación formal contra otro hombre por dejar un mensaje amenazante para el presidente del Centro Kennedy, Richard Grenell. Dicha acusación se obtuvo pocos días antes de que la Policía del Condado de Arlington arrestara a Demarco.