Hombre detenido en asesinato de 5 niños, 1 adulto en Oklahoma

AP

Washington Hispanic:

Seis personas, entre ellas cinco niños pequeños, fueron asesinadas a tiros el martes en una casa de Oklahoma, y un hombre de 25 años sospechoso de asesinatos fue detenido, dijo la policía.

Los oficiales respondieron alrededor de la 1:30 a.m. a una llamada de varias personas disparadas en una casa en Muskogee, dijo la oficial de policía Lynn Hamlin.

Las autoridades encontraron un hombre y cuatro niños muertos en la escena, y un quinto niño murió en un hospital de Tulsa, dijo Hamlin. Los oficiales también se encontraron con Jarron Deajon Pridgeon con un arma y lo llevaron bajo custodia.

Una mujer que fue herida y herida estaba en condición estable el martes por la tarde, dijo Hamlin.

Las autoridades no han dado a conocer los nombres de las víctimas.

Hamlin describió a los jóvenes muertos como «niños pequeños», pero dijo que la policía aún no tiene sus edades exactas. Dijo que las autoridades no conocen un motivo, pero no creen que otros sospechosos estén involucrados.

Hamlin dijo que el sospechoso y las víctimas vivían en el hogar, pero que la naturaleza exacta de sus relaciones no había sido determinada.

«No fue al azar obviamente porque todos vivían juntos en esta casa, pero en cuanto a cómo son todas esas relaciones, simplemente no lo sabemos todavía», dijo Hamlin.

Dijo que Pridgeon no estaba cooperando con los investigadores.

Los registros de la cárcel no enumeran a un abogado que pueda hablar en nombre de Pridgeon.