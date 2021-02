Biden impulsa asignaciones de vacunas y financiación de los costos

AP

Washington Hispanic:

La administración del presidente Joe Biden anunció el martes que se está moviendo para ampliar el acceso a las vacunas COVID-19, liberando más dosis para los estados y empezando a distribuirlas a las farmacias minoristas la próxima semana. El impulso se produce en medio de una nueva urgencia de acelerar las vacunas para prevenir la propagación de cepas potencialmente más graves del virus que ha matado a más de 445.000 estadounidenses.

A partir de la próxima semana, se distribuirán 1 millón de dosis a unas 6.500 farmacias en todo el país, dijo la Casa Blanca. La administración también está aumentando en 500.000 la asignación semanal de vacunas enviadas directamente a los estados y territorios para las próximas semanas, hasta 10,5 millones. Está permitiendo a los gobiernos estatales y locales recibir dólares federales adicionales para cubrir los gastos incurridos anteriormente en relación con la pandemia.

El coordinador de Coronavirus Jeff Zients anunció los movimientos en una llamada con los gobernadores de la nación el martes por la mañana y luego los detalló al público en una conferencia de prensa por la tarde.

Las farmacias se han convertido en un pilar para las vacunas contra la gripe y el herpes zóster, y la industria es capaz de vacunar a decenas de millones de personas mensualmente. «Esto proporcionará más sitios para que las personas se vacunen en sus comunidades», dijo Zients.

«Este es un paso crítico para proporcionar al público lugares de confianza convenientes para vacunarse en sus comunidades», agregó.

Se espera que el número de farmacias participantes y la asignación de vacunas se aceleren a medida que los fabricantes de medicamentos aumenten la producción. La Casa Blanca dijo que el objetivo final era distribuir las vacunas a través de más de 40.000 farmacias en todo el país. Las pautas estatales y locales determinarán quién es elegible para recibir una oportunidad en la farmacia de su vecindario. La disponibilidad será limitada al principio.

«Conseguir que entre en las farmacias es un enfoque viable», dijo Dan Mendelson, fundador de la consultora de la industria del cuidado de la salud Avalere Health. «Las farmacias saben cómo mover a la gente dentro y fuera.»

Parte de la razón por la que la campaña de vacunación tuvo un comienzo lento, agregó, es que los estados carecieron de su propia infraestructura para las vacunas masivas.

La asociación con las farmacias fue anunciada originalmente por la administración Trump en noviembre. En ese momento, no se había aprobado ninguna vacuna contra el coronavirus. Participan las principales cadenas como CVS, Walgreens y Rite Aid, grandes tiendas de cajas como Walmart y Costco, y farmacias de supermercados. CVS dijo que recibirá 250.000 dosis inicialmente, para ser distribuidas a las farmacias en 11 estados.

Las dosis de farmacia se distribuirán a los estados por población, pero una prioridad será llevar la vacuna a las comunidades minoritarias que han sufrido un número desproporcionadamente alto de enfermedades y muertes por el virus, dijo Zients.

Dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estaban «asegurándonos de que estamos recogiendo farmacias en esa primera fase que se encuentran en áreas que son más difíciles de alcanzar para asegurar que tengamos una distribución equitativa de las dosis de farmacia». Walgreens dijo que fue seleccionada en parte para «optimizar el acceso a las vacunas en áreas médicamente desatendidas».

Los 1 millón de dosis que se envían a las farmacias estarán en la parte superior del aumento de las asignaciones a los estados en las próximas tres semanas. La administración de Biden ha tratado de aumentar la certidumbre a los gobiernos sobre sus próximas asignaciones para agilizar los partos y evitar el almacenamiento de segundas dosis para los regímenes de dos dosis.

El anuncio del martes se produce un día después de que el Dr. Anthony Fauci, el principal experto del gobierno en enfermedades infecciosas, llamara a los estadounidenses a vacunarse tan pronto como fueran elegibles para prevenir más mutaciones del virus. Estados Unidos está rastreando la propagación de variantes potencialmente más virulentas y resistentes al tratamiento.

«Los virus no pueden mutar si no se replican», dijo Fauci. «Y si detienes su replicación vacunando ampliamente y no dando al virus un campo de juego abierto para seguir respondiendo a las presiones que le pones, no obtendrás mutaciones».

El gobierno de los Estados Unidos ya ha empezado a trabajar con los fabricantes de vacunas en posibles inyecciones de refuerzo para mejorar la protección contra las variantes.

Se esperaba que la medida de Biden de permitir entre 3.000 y 5.000 millones de dólares adicionales en fondos retroactivos a los gobiernos estatales y locales para el reembolso de los gastos relacionados con la pandemia liberara más dinero para la distribución de vacunas.

«A los Estados se les pagará por cosas como máscaras, guantes y la movilización de la Guardia Nacional, y pueden utilizar los recursos adicionales para los esfuerzos de vacunación y los suministros de emergencia que avancen», dijo Zients.

Esto se une a la asistencia adicional a los gobiernos estatales y locales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ya autorizada por la administración Biden para que se pongan de pie y apoyen los sitios de vacunación en todo el país.