Hombre asesina a sacerdote católico en la rectoría de su parroquia

Un sacerdote católico fue asesinado a tiros el jueves por un hombre que se le acercó en la rectoría de su parroquia en la ciudad de Seneca, Kansas, dijeron funcionarios de la iglesia.

“Me duele el corazón compartir la trágica noticia de la muerte del Padre Arul Carasala, quien recibió un disparo mortal hoy”, declaró el Arzobispo Joseph Naumann, de la Arquidiócesis de Kansas City, Kansas, en una publicación de Facebook . “Este acto de violencia sin sentido nos ha dejado con profundo dolor por la pérdida de un querido sacerdote, líder y amigo”.

Carasala había sido párroco de la Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo en Seneca desde 2011, según su perfil en el sitio web de la parroquia. Fue ordenado sacerdote en 1994 en su India natal y había servido en Kansas desde 2004. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2011.

Una publicación en la página de Facebook de la parroquia dijo que el sacerdote recibió un disparo en la rectoría de la iglesia y murió poco después en el hospital local.

“Según informes, un presunto tirador está bajo custodia”, decía la publicación.

Kris Anderson, director de educación religiosa de la parroquia, dijo a The Associated Press que conocían pocos detalles.

“Por lo que sabemos, un hombre mayor se acercó a él y le disparó tres veces”, dijo, y agregó que no sabía quién le disparó ni por qué.

Las personas que atendieron las llamadas en el Departamento de Policía de Seneca y en la Oficina del Sheriff del Condado de Nemaha se negaron a hacer comentarios. Refirieron las llamadas al fiscal del condado, Brad Lippert, quien se encontraba de viaje y no respondió de inmediato a una llamada ni a un correo electrónico de The Associated Press solicitando detalles sobre el tiroteo.

El arzobispo dijo en su publicación que no había ninguna amenaza en curso para la comunidad, pero que reconocía el «dolor y el shock» que la muerte del sacerdote había traído a la comunidad de aproximadamente 2.100 personas en el noreste de Kansas, a unas 60 millas (97 kilómetros) al norte de Topeka y a unas 90 millas (145 kilómetros) al noroeste de Kansas City.

“El Padre Carasala fue un pastor devoto y celoso que sirvió fielmente a nuestra Arquidiócesis durante más de veinte años, incluyendo su cargo como decano de la región de Nemaha-Marshall”, escribió. “Su amor por Cristo y su Iglesia se hizo evidente en su servicio a su pueblo con gran generosidad y dedicación. Sus feligreses, amigos y hermanos sacerdotes lo extrañarán profundamente”.