Hombre acusado de tiroteo en la Guardia Nacional se declara inocente

Un hombre acusado de disparar a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca se declaró inocente el martes de los cargos de asesinato y agresión durante su primera audiencia ante un juez, compareciendo de forma remota por video desde una cama de hospital.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años que también recibió un disparo durante el enfrentamiento del miércoles pasado, declaró a través de un intérprete que sentía dolor y no podía abrir los ojos. Un abogado defensor de oficio presentó la declaración de culpabilidad de Lakanwal en su nombre durante una breve audiencia en Washington, D. C.

Lakanwal está acusado de asesinato en primer grado, agresión con intención de matar y posesión ilegal de un arma de fuego en el tiroteo que mató a la especialista Sarah Beckstrom , de 20 años, e hirió al sargento Andrew Wolfe , de 24 años.

Otro miembro de la Guardia Nacional escuchó disparos y vio a Beckstrom y Wolfe caer al suelo mientras Lakanwal disparaba y gritaba «¡Allahu Akbar!», según un informe policial presentado ante el tribunal el martes. Lakanwal persiguió y disparó a otro miembro de la Guardia antes de que las tropas lo detuvieran cuando intentaba recargar su arma, según el informe.

La jueza del Tribunal Superior de Washington D. C., Renée Raymond, ordenó la prisión preventiva sin fianza para Lakanwal. Su caso deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el 14 de enero.

Beckstrom y Wolfe fueron desplegados con la Guardia Nacional de Virginia Occidental para el aumento de las fuerzas del orden del presidente Donald Trump en la capital del país, que ha inundado la ciudad con agentes y tropas federales desde agosto.

Las autoridades estaban investigando un posible motivo para lo que describieron como un ataque tipo emboscada.

Un fiscal, Ariel Dean, describió el tiroteo como un “crimen impactante” y dijo que parece que Lakanwal “recorrió la ciudad hasta cierto punto” antes de acercarse a las tropas y dispararles.

Raymond ordenó su detención, alegando el «terror absoluto» que provocaron las acciones de Lakanwal. La magistrada afirmó que, al parecer, Lakanwal, residente del estado de Washington, viajó por todo el país «con un propósito específico». Describió la acusación del gobierno en su contra como «extremadamente sólida».

El abogado defensor Terrence Austin señaló que Lakanwal no tiene antecedentes penales.

Tras la audiencia, la fiscal federal Jeanine Pirro declaró que Lakanwal será trasladado a un centro penitenciario que pueda atender sus «problemas médicos» una vez que se recupere lo suficiente como para salir del hospital. Pirro añadió que Lakanwal podría enfrentar cargos adicionales en un tribunal federal mientras continúa la investigación. La fiscal general Pam Bondi decidirá en última instancia si solicita la pena de muerte en el caso, según Pirro.

“Es una decisión muy importante. Es una decisión que se tomará más adelante”, dijo.

El inusual tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense se produjo en medio de disputas judiciales y un debate de políticas públicas más amplio sobre el uso del ejército por parte de la administración Trump para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de delincuencia fuera de control.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Aliados Bienvenida, un programa de la administración Biden que reasentó a afganos tras la retirada estadounidense del país, según informaron las autoridades. Lakanwal solicitó asilo durante la administración Biden, pero su solicitud fue aprobada durante la administración Trump, según un comunicado de #AfghanEvac.

«Es un individuo del que no sabemos mucho. Pero lo sabremos, créeme, antes de que termine», dijo Pirro.

Trump calificó el tiroteo como un «ataque terrorista» y criticó a la administración Biden por permitir que los afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán ingresen a Estados Unidos. El presidente ha dicho que quiere «pausar permanentemente la migración» de las naciones más pobres y expulsar a millones de inmigrantes del país.