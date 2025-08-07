Hay opciones para planes de jubilación 401(k)

Millones de estadounidenses que ahorran para su jubilación a través de cuentas 401(k) podrían tener la opción de colocar su dinero en inversiones de capital privado y criptomonedas de mayor riesgo, según una orden ejecutiva firmada el jueves por el presidente Donald Trump que podría dar a esos actores financieros el largamente buscado acceso a un fondo de fondos que vale billones de dólares .

No hay cambios inmediatos en cómo las personas invierten parte de sus ingresos laborales. Las agencias federales tendrían que reescribir las normas y regulaciones para permitir la ampliación de opciones, lo cual tardaría meses o más en completarse. Sin embargo, una vez hecho esto, los empleadores podrían ofrecer una gama más amplia de fondos mutuos e inversiones a los trabajadores, según la Casa Blanca. Los nuevos planes podrían invertir en activos alternativos, en particular capital privado, criptomonedas y bienes raíces.

La orden del presidente republicano ordena al Departamento de Trabajo y a otras agencias redefinir lo que se consideraría un activo calificado según las reglas de jubilación 401(k) .

Los planes de jubilación de los estadounidenses se rigen por la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974, más conocida como ERISA . Los empleadores están obligados por ley a ofrecer opciones de jubilación que beneficien a sus empleados, no a Wall Street. La mayoría de los planes de jubilación de los estadounidenses se componen de inversiones en acciones y bonos, y en mucha menor medida, en efectivo y materias primas de alto valor comercial, como el oro.

La decisión de Trump beneficia tanto a la industria de capital privado de 5 billones de dólares, que durante décadas ha querido competir por un papel en los planes de jubilación, como a la industria de las criptomonedas , cuyos ejecutivos apoyaron firmemente la campaña de Trump de 2024 mientras buscaban una mayor aceptación generalizada entre los estadounidenses.

El precio de bitcoin subió un 2% el jueves a 116.542 dólares y casi se ha duplicado desde que Trump fue elegido.

Bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, los reguladores federales debían tratar las inversiones en criptomonedas con sumo cuidado debido a su extrema volatilidad. No es raro que bitcoin, ethereum y otras grandes criptomonedas suban o bajen un 10 % en un solo día, mientras que una fluctuación del 2 % o 3 % en el mercado bursátil en un solo día se consideraría histórica.

Para las empresas de criptomonedas , que donaron millones a la campaña de Trump y a su investidura, un objetivo era que su industria se adecuara a la ley ERISA. Coinbase, una de las empresas de criptomonedas más grandes de Estados Unidos, también fue un importante donante para el desfile militar de Trump en Washington este verano. Durante el gobierno de Trump, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) retiró su demanda contra Coinbase, donde la administración Biden afirmó que las criptomonedas debían considerarse un valor.

Las criptomonedas son particularmente populares entre los jóvenes estadounidenses. Si bien es volátil, el bitcoin ha experimentado una tendencia alcista desde que fue creado por un programador anónimo hace casi 20 años.

“Era inevitable que el bitcoin se colara en los planes 401(k) estadounidenses”, afirmó Cory Klippsten, director ejecutivo de Swan Bitcoin. “A medida que los fiduciarios se den cuenta del potencial alcista ajustado al riesgo de bitcoin a largo plazo, veremos un aumento en las asignaciones, especialmente por parte de trabajadores jóvenes y con conocimientos tecnológicos que buscan dinero contante y sonante, no hielo derretido”.

Las firmas de capital privado dependen en gran medida de personas con un alto patrimonio neto y de planes de pensiones estatales y privados, cuyos plazos de inversión son extremadamente largos. Sin embargo, tener acceso a los activos de jubilación de los estadounidenses abriría una importante reserva de efectivo.

El director ejecutivo de Blackstone, Steve Schwarzman, ha declarado a los inversores desde al menos 2017 que era un «sueño» suyo y del sector poder disponer de estos activos para la jubilación. Gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, han acordado que las inversiones de capital privado, que pueden ser más riesgosas, más caras y menos líquidas que los fondos mutuos tradicionales de acciones y bonos, no deberían incluirse en los planes 401(k).

Incluso después de la redacción de las regulaciones, las principales compañías de planes de jubilación, como Fidelity, Vanguard, T. Rowe Price y otras, tardarán en desarrollar fondos adecuados para el uso de los empleadores. Es improbable que los empleadores revisen rápidamente sus opciones de planes de jubilación, por lo que podrían pasar varios años antes de que las inversiones en criptomonedas y capital privado se generalicen en los planes de jubilación individuales.

“Si bien Vanguard no se ha comprometido a lanzar un producto para planes de contribución definida, Vanguard se dedica a educar a los inversores jubilados para garantizar una comprensión clara de las oportunidades y los riesgos de invertir en activos privados”, afirmó la compañía en un comunicado.