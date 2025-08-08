Más distritos escolares de VA ofrecen licencia familiar

Más distritos escolares de Virginia están comenzando a ofrecer licencia familiar paga, pero más de la mitad de las grandes divisiones escolares de todo el país no ofrecen el beneficio, según un análisis del Consejo Nacional sobre Calidad Docente .

El cincuenta y siete por ciento de los grandes distritos escolares de todo el país no ofrecen licencia parental remunerada para los docentes, afirmó la organización.

En Virginia, grandes divisiones, como las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax, han comenzado a otorgar a los docentes la licencia familiar remunerada. Esto representa un cambio con respecto a 2022, cuando el grupo indicó que ninguno de los ocho distritos evaluados en el estado ofrecía el beneficio.

“La licencia familiar remunerada ayuda a los distritos escolares a mantener a los buenos maestros en el aula”, dijo la presidenta de NCTQ, Heather Peske.

Fairfax, el distrito más grande del estado, ofrece ocho semanas de licencia remunerada por parto, adopción o acogida familiar. El condado de Loudoun ofrece seis semanas o un máximo de 30 días hábiles de licencia remunerada, explicó Peske.

InsideNova informó que los maestros del condado de Prince William reciben seis semanas de licencia por maternidad o paternidad paga como parte de una enmienda a su contrato sindical.

En otras partes de Virginia, Peske dijo que las escuelas del condado de Henrico ofrecen licencia familiar paga, pero las escuelas públicas de Norfolk y Virginia Beach City no lo hacen.

«Vemos que hay una gran variedad en la cantidad de días que los distritos ofrecen a los docentes para la licencia parental remunerada», dijo Peske.

A nivel nacional, Peske dijo que la cantidad de distritos escolares grandes que ofrecen beneficios de licencia parental remunerada se ha más que duplicado desde 2022, citando una muestra de 148 grandes divisiones en todo Estados Unidos.

No ofrecer el beneficio tiene consecuencias, dijo Peske. A veces, los maestros acumulan días de baja por enfermedad o deciden trabajar cuando están enfermos. Algunos intentan planificar el nacimiento de sus bebés en verano, cuando tienen vacaciones.

“Al final, muchos de ellos tienen que elegir entre sus propias familias y los hijos de otras personas a las que enseñan”, dijo Peske.

Los distritos que no ofrecen licencia familiar remunerada podrían ver a los docentes irse a condados cercanos que sí la ofrecen. Esto tiene un costo, explicó Peske, ya que reclutar, contratar y capacitar a un nuevo docente cuesta alrededor de $20,000, «y eso es mucho más que incluso la política de licencia parental remunerada más costosa que analizamos».

“Realmente existe una oportunidad para que los distritos implementen esta política en un esfuerzo por atraer y retener mejor a excelentes maestros”, dijo Peske.

Hay más información sobre el análisis disponible en línea .