Florida gasta en operativos migratorios 573 millones de dólares de un fondo de emergencias

El Gobierno de Florida gastó en operativos migratorios 573 millones de dólares de un fondo destinado a emergencias en los últimos tres años, reveló un reporte de la Administración del gobernador Ron DeSantis enviado al Congreso local y filtrado a la prensa.

El informe, obtenido por medios como el Miami Herald y Politico, exhibe que la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM, en inglés) ha destinado dicha cantidad a la ‘Operation Vigilant Sentry’ (Operación centinela vigilante), incluidos 484 millones de dólares en «proyectos» relacionados, no especificados aún.

También enuncia 29 millones de dólares de equipo adquirido para tales esfuerzos, como radios, motores de helicóptero, camionetas y tráileres.

El reporte, entregado el sábado al Congreso local pero reportado apenas ahora, corresponde a un fondo creado en 2022 con el que DeSantis, del Partido Republicano, puede usar fondos sin aprobación legislativa para emergencias que él declare, como la que decretó en 2023 sobre inmigración.

El Partido Demócrata estatal acusó este miércoles al gobernador «de tomar millones de dólares de los fondos de emergencia de Florida para dar contratos gubernamentales a sus donantes».

«Mientras los republicanos desperdician millones de dólares de los contribuyentes para detener a inmigrantes que respetan la ley, los costos en abarrotes, salud y vivienda se disparan para los floridanos. Debemos invertir en familias, no en crueldad», comentó la congresista federal Debbie Wasserman Schultz en X.

Además, el informe revela que Florida no ha recibido los 608 millones de dólares de la Administración del presidente Donald Trump anunciados en octubre pasado para usarlos en sus polémicos centros de detención migratoria Alligator Alcatraz y Deportation Depot, manejados con recursos de la FDEM.

Los hechos reflejan la agenda antiinmigrante de DeSantis, quien la semana pasada sostuvo que «ningún otro estado ha hecho más que Florida» para promover las operaciones migratorias, pues él ha obligado a todas las autoridades locales a firmar los acuerdos 287(g) para cooperar con ICE en el arresto de migrantes.

También recordó que ello ha derivado en el arresto de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses en Florida, donde él impulsa nuevas legislaciones para restringir aún más la migración, como prohibir a indocumentados enviar remesas.