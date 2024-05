Fatal! fiesta deja 3 muertos y varios heridos

Tres personas murieron y al menos 12 resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo en una fiesta en el sur de Alabama.

Andre Reid, de la División de Investigación del condado de Baldwin, dijo a WALA-TV que alrededor de 1.000 personas asistían a una fiesta del Primero de Mayo cerca de Stockton cuando comenzó un altercado y estallaron los disparos. Reid dijo que la mayoría de las víctimas eran «gente más joven».

No hubo información inmediata sobre si se habían realizado arrestos. The Associated Press dejó un mensaje en la oficina del sheriff el domingo.

Stockton tiene una población de aproximadamente 400 habitantes. Está aproximadamente a 48,3 kilómetros (30 millas) al noreste de Mobile, Alabama.

Reid dijo que ningún agente de la ley estuvo involucrado en el tiroteo.