Extienden la prohibición de desplegar la Guardia Nacional en Portland

Una jueza federal de Estados Unidos extendió hasta el 7 de noviembre una orden que impide al presidente Donald Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregón, en el noroeste del país, a la espera de una resolución definitiva.

El mandatario republicano ha enviado la Guardia Nacional a tres ciudades gobernadas por demócratas este año: Los Ángeles, Washington y Memphis. Sin embargo, sus intentos de desplegar soldados en Portland y Chicago se han visto obstaculizados por los tribunales.

Trump quiere enviar fuerzas a Portland para proteger al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el principal instrumento de su política de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, que, según alega, es blanco de manifestantes violentos.

En una decisión de 16 páginas emitida el domingo por la noche y a la que tuvo acceso la AFP, la jueza Karin Immergut afirmó que no encontró «pruebas creíbles» de que las protestas frente al edificio del ICE «se hubieran vuelto incontrolables». Enfatizó además que «probablemente no constituían una amenaza de rebelión».

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones, un sello distintivo de su campaña electoral. Las redadas migratorias han provocado manifestaciones y disturbios en numerosas ciudades del país.

Immergut, nominada por Trump para el tribunal federal en 2018, afirmó no haber encontrado pruebas suficientes para sugerir que las protestas «involucraran algo más que actos violentos aislados y esporádicos».

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, y la gobernadora Tina Kotek, ambos demócratas, celebraron el fallo.

«El estado se mantiene unido contra esta intervención militar indeseada, innecesaria e inconstitucional», afirmó Kotek.

Se espera que la jueza emita un fallo definitivo el próximo viernes.