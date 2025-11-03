Comienza la selección del jurado para el hombre acusado de arrojar un sándwich a un agente federal

Está previsto que la selección del jurado comience el lunes en el juicio federal de un hombre de DC acusado de lanzar un sándwich de Subway a un agente federal en agosto, durante los primeros días del aumento de la presencia policial en el Distrito.

Sean Dunn, ex asistente legal del Departamento de Justicia, fue inicialmente acusado de agresión grave, pero un gran jurado federal se negó a acusarlo formalmente por el delito grave, lo que llevó a la fiscal estadounidense Jeanine Pirro a presentar un cargo por agresión menor.

En los días previos al juicio, la fiscalía y la defensa siguen sin ponerse de acuerdo sobre las instrucciones propuestas para el jurado; específicamente, sobre lo que se requiere para probar un delito menor de agresión, así como sobre la definición legal de agresión según la ley.

En términos generales, en un caso de agresión menor federal, no se requiere contacto físico.

“El acusado arrojó violentamente un sándwich a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mientras este se encontraba en el ejercicio de sus funciones”, escribieron los fiscales de la oficina de Pirro en una solicitud para aplazar brevemente el juicio y ultimar las instrucciones para el jurado. El juez rechazó la solicitud, indicando que las cuestiones legales en disputa se resolverán antes de que comience la selección del jurado.

Sin embargo, dos cuestiones que se encuentran ante el juez de la Corte de Distrito de EE. UU., Carl Nichols, designado por el presidente Donald Trump en 2019, podrían ser resueltas una vez que comience el juicio.

El abogado de Dunn presentó una moción el mes pasado solicitando que se desestimara el caso, alegando que está siendo procesado de manera “vengativa” y “selectiva”.

Días después de su arresto, Dunn fue despedido de su trabajo en el Departamento de Justicia. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lo calificó como parte del «Estado profundo» en una publicación en X. Poco después, Pirro publicó un video con lo que el equipo legal de Dunn describe como «insultos vulgares», incluyendo la frase: «Métete tu sándwich de Subway en otro lado».

Los abogados de Dunn afirmaron que este se ofreció a entregarse tras la orden de arresto emitida por la fiscalía, pero en lugar de eso, un equipo SWAT fuertemente armado irrumpió en su apartamento. Posteriormente, la Casa Blanca publicó un dramático video editado del arresto, con sirenas a todo volumen y una banda sonora que generaba suspenso.

Los fiscales citan el riesgo de anulación del jurado.

Los fiscales presentaron otra moción, aún pendiente de resolución, para intentar reducir el riesgo de anulación del veredicto por parte del jurado, en la que un jurado absuelve a un acusado, haciendo caso omiso de las instrucciones del juez y en contra de la conclusión de hecho del jurado.

“Los problemas probatorios previsibles incluyen pruebas o argumentos incendiarios que podrían dar lugar a la anulación del veredicto por parte del jurado”, escribieron los fiscales de DC en un alegato previo al juicio.

La moción pide al juez que impida al abogado defensor formular preguntas o presentar argumentos sobre diversos temas relacionados con las posibles penas por una condena.

Los fiscales no quieren que la defensa mencione ante el jurado que un gran jurado federal determinó que no había causa probable para acusar a Dunn del cargo original de delito grave.

Según la fiscalía, “la decisión de acusar a los imputados, la existencia de la denuncia penal previa, la detención posterior de los acusados ​​y cualquier motivo para proceder en este asunto mediante una acusación formal (en lugar de una acusación por parte de un juez) no son relevantes para el delito imputado. Esto incluye si el caso fue presentado o no ante un gran jurado”.

A diferencia de una acusación formal, los fiscales pueden presentar una “información penal” sin la aprobación de un gran jurado.

Además, los fiscales quieren impedir que la defensa admita pruebas o presente argumentos sobre consideraciones políticas o de política pública relacionadas con el “esfuerzo de la administración Trump por prevenir el delito y preservar el orden a través de la iniciativa ‘Hacer del Distrito de Columbia un lugar seguro y hermoso’”, o sobre las posturas políticas o de política pública de Dunn.

“Simplemente no es relevante para la decisión del jurado”, según los fiscales.