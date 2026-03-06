Expresidentes hablarán durante el último homenaje público al difunto reverendo Jesse Jackson Sr.

Tres expresidentes demócratas hablarán en una iglesia de Chicago mientras los dolientes rinden un último homenaje público al fallecido reverendo Jesse Jackson Sr.

Los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y Joe Biden se unirán a miles de personas el viernes para celebrar la vida del líder de los derechos civiles. La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris también figura como oradora en el programa, según la Coalición Rainbow PUSH, la organización que fundó Jackson.

El evento rinde homenaje al protegido del reverendo Martin Luther King Jr. y dos veces candidato presidencial, y se celebra tras los servicios conmemorativos que congregaron grandes multitudes en Chicago y Carolina del Sur, donde nació Jackson. Se espera que la celebración del viernes, en una influyente iglesia afroamericana con un estadio con capacidad para 10,000 personas, sea la más multitudinaria.

Multitudes de asistentes esperaban en largas filas frente a la iglesia, en el South Side de la ciudad, mientras las pantallas de televisión reproducían fragmentos de algunos de los discursos más famosos de Jackson. En el interior, los vendedores ofrecían pins con su lema presidencial de 1984 y sudaderas con capucha con su mantra «Soy alguien».

Un discurso en video pregrabado del senador estadounidense Bernie Sanders apareció en las pantallas del auditorio mientras los asistentes continuaban ingresando a la cámara.

Sanders elogió la doble candidatura presidencial de Jackson como un esfuerzo sin precedentes para superar las divisiones raciales y de clase. El progresista de Vermont, quien se presentó dos veces sin éxito a la nominación presidencial demócrata, elogió a Jackson por inspirar entusiasmo a través de las diferencias raciales y de edad.

Jesse Jackson Jr. dijo que todos eran bienvenidos a celebrar la vida de su padre.

“Demócrata, republicano, liberal, conservador, de derecha, de izquierda, porque su vida es lo suficientemente amplia como para abarcar todo el espectro de lo que significa ser estadounidense”, dijo Jackson Jr. el mes pasado. “Papá habría querido que tuviéramos una gran reunión para hablar de nuestras diferencias, para encontrar maneras de avanzar y avanzar juntos”.

Jackson padre falleció el mes pasado a los 84 años tras padecer un raro trastorno neurológico que afectó su movilidad y capacidad de hablar. Sus familiares afirman que continuó viniendo a la oficina hasta el año pasado y se comunicaba mediante señas. Sus últimas apariciones públicas incluyeron la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Chicago.

Sentada entre la multitud estaba Mary Lovett, de 90 años. Dijo que la defensa de Jackson la inspiró en muchas ocasiones, desde cuando se mudó de Mississippi a Chicago en la década de 1960, cuando dio clases de primaria y se convirtió en madre. Votó por Jackson dos veces durante sus dos campañas presidenciales y apreció cómo siempre defendía a las personas subrepresentadas. «Ya no está, pero espero que su legado perdure», dijo. «Espero que podamos recordar lo que intentó enseñarnos».

Las actividades de Jackson fueron innumerables y lo llevaron a todos los rincones del mundo: defendió a los pobres y a los subrepresentados en temas como el derecho al voto, la atención médica, las oportunidades laborales y la educación. Logró victorias diplomáticas con líderes mundiales y, a través de la Coalición Rainbow PUSH, canalizó el clamor por el orgullo y la autodeterminación de las personas negras en las juntas directivas de las empresas, presionando a los ejecutivos para que hicieran de Estados Unidos una sociedad más abierta y equitativa.

Los servicios de Jackson en Chicago y Carolina del Sur atrajeron a líderes cívicos, grupos escolares y ciudadanos comunes que se mostraron conmovidos por su labor, desde programas de becas hasta la defensa de los reclusos. Varios estados izaron sus banderas a media asta en su honor.

Los servicios en Washington, D.C. se pospusieron después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, denegara una solicitud para que Jackson yacería en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos. Johnson afirmó que el precedente suele reservar el espacio para funcionarios selectos, incluidos expresidentes. No se han hecho públicos los detalles sobre un futuro evento.

En sus últimos meses, Jackson recibió numerosos visitantes en Chicago, incluidos los Clinton y el reverendo Al Sharpton, quien también asistió a sus servicios conmemorativos en Chicago la semana pasada.

“Ha sido el mentor fundamental de mi vida”, dijo Sharpton. “El reto para nosotros es asegurarnos de que todo lo que vivió no haya sido en vano”.