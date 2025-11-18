Expiloto que intentó apagar los motores de un vuelo en pleno vuelo no irá a prisión

Un expiloto de Alaska Airlines que intentó apagar los motores de un vuelo de pasajeros en 2023 mientras estaba fuera de servicio en la cabina no cumplirá ninguna pena de prisión, dictaminó el lunes un juez federal, poniendo fin a un caso que puso de relieve la necesidad de mayor apoyo en materia de salud mental para los pilotos.

La jueza de distrito estadounidense Amy Baggio sentenció a Joseph Emerson a tres años de libertad supervisada y a abonar el tiempo ya cumplido en prisión preventiva, en una audiencia celebrada en Portland, Oregón. La fiscalía federal había solicitado un año de prisión, mientras que sus abogados habían pedido la libertad condicional.

“Los pilotos no son perfectos. Son humanos”, dijo. “Son personas y todas las personas necesitan ayuda a veces”.

Emerson fue reducido por la tripulación tras intentar apagar los motores de un vuelo de Horizon Air que cubría la ruta Everett, Washington, – San Francisco el 22 de octubre de 2023, mientras ocupaba un asiento libre en la cabina. El avión fue desviado a Portland, donde aterrizó sin incidentes con más de 80 personas a bordo.

Tras su detención, Emerson declaró a la policía que estaba deprimido por la reciente muerte de un amigo, que había consumido hongos alucinógenos unos dos días antes y que llevaba más de 40 horas sin dormir. Afirmó que creía estar soñando y que intentaba despertarse accionando dos manijas rojas que habrían activado el sistema de extinción de incendios del avión y cortado el suministro de combustible a los motores.

Baggio afirmó que “ofrece una historia con moraleja que merece ser contada más allá de los límites de este caso”.

Antes de que anunciara la sentencia, Emerson habló y dijo que lamentaba el daño que había causado a la sociedad.

“No soy una víctima. Estoy aquí como consecuencia directa de mis actos”, declaró ante el tribunal. “Puedo asegurarles que este trágico suceso me ha obligado a madurar como persona”.

Tras conocerse la sentencia, abrazó a sus abogados y compartió un abrazo entre lágrimas con su esposa.

Varias personas hablaron en nombre de Emerson durante la audiencia, incluida su esposa, Sarah Stretch, quien le contó al juez cómo el incidente había afectado a su familia.

“Siento muchísimo el impacto que esto ha tenido en quienes lo han sufrido. Pero me siento sumamente orgullosa de estar hoy aquí con este hombre, porque el crecimiento personal que ha experimentado a raíz de esta terrible vivencia no solo lo ha ayudado a él, sino que ha beneficiado a todos los que lo rodean”, dijo entre lágrimas. “Solo espero que la gente comprenda que no se trata necesariamente del error en sí, sino de cómo se reacciona ante él. Él ha respondido con valentía, fortaleza y una resiliencia extraordinaria”.

Emerson se había declarado culpable o no había impugnado todos los cargos en su contra en septiembre, como parte de acuerdos con fiscales estatales y federales.

Emerson, residente de Pleasant Hill, California, fue acusado en un tribunal federal de interferir con una tripulación de vuelo. Una acusación estatal en Oregón lo imputó por separado 83 cargos de poner en peligro a otra persona y un cargo de poner en peligro una aeronave. Fue puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio en diciembre de 2023, con la condición de someterse a servicios de salud mental, abstenerse del consumo de drogas y alcohol, y mantenerse alejado de las aeronaves.

Un tribunal estatal lo sentenció a 50 días de cárcel, con abono del tiempo ya cumplido, más cinco años de libertad condicional, 664 horas de servicio comunitario —ocho horas por cada persona a la que puso en peligro— y más de 60.000 dólares en concepto de restitución, casi todo a Alaska Air Group.

La mitad de su servicio comunitario puede realizarse en la organización sin fines de lucro de salud para pilotos que fundó tras su arresto. También debe someterse a evaluaciones para detectar problemas de drogas y alcohol y para recibir tratamiento de salud mental, abstenerse de consumir cualquier droga sin receta y mantenerse a una distancia mínima de 7.6 metros (25 pies) de cualquier aeronave en funcionamiento, a menos que cuente con la autorización de su oficial de libertad condicional.

En su informe de sentencia en el que solicitan un año de prisión, los fiscales federales escribieron: “Solo gracias a las acciones heroicas de la tripulación de vuelo, que pudieron contener físicamente al acusado y restablecer las operaciones normales de la aeronave, no se perdieron vidas ese día”.

En un memorándum de sentencia, sus abogados solicitaron la libertad condicional con abono del tiempo cumplido en prisión preventiva o arresto domiciliario, argumentando que la “sólida” acusación estatal “resultó en un castigo sustancial”.

En septiembre, ante el tribunal estatal, Emerson expresó su gratitud a la tripulación por haberlo inmovilizado y salvado su vida, así como la de todos los demás pasajeros. Lo calificó como «el mayor regalo que jamás recibí», a pesar de haber perdido su trabajo y haber terminado en la cárcel, porque lo obligó a afrontar sus problemas de salud mental y su dependencia del alcohol.

“Este difícil camino me ha convertido en un mejor padre, un mejor esposo, un mejor miembro de mi comunidad”, dijo.

La aerolínea ha declarado que otros miembros de la tripulación no observaron signos de deterioro que le hubieran impedido a Emerson estar en la cabina de mando.

El desastre evitado volvió a poner de relieve la importancia de la seguridad en la cabina de pilotaje y la aptitud mental de quienes tienen acceso a ella.