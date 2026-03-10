Estadounidenses se unen para protestar por el impacto del precio de la gasolina

De pie junto a la camioneta Ford de su hijo en una gasolinera del centro de Iowa, cerca de la carretera interestatal 80, Francisco Castillo no estaba contento.

Había votado por el presidente Donald Trump en las últimas elecciones. Creía que Trump había fortalecido la economía en su primer mandato y quería más de eso.

“Pensé que iba a traer algunas de esas cosas de vuelta”, dijo Castillo, un obrero de 43 años. ¿Y ahora? “Dijo que iba a traer gas, pero la guerra en Irán ahora lo está empeorando todo”.

Parece que un país dividido en tantos frentes está encontrando un terreno común en el dolor en el combustible, donde el costo de la guerra con Irán está golpeando a los estadounidenses directamente en el bolsillo y agravando a personas de todo el espectro político.

Para Castillo y muchos otros que llenaron sus tanques el lunes en estaciones de servicio en Michigan, Pensilvania, Florida, Carolina del Norte y Iowa, fue un recordatorio de que las promesas de los políticos no van a pagar las cuentas.

“Hacen lo que les conviene”, dijo Castillo. “Tengo que ir a trabajar todos los días, pase lo que pase”.

Algunos son optimistas y creen que el impacto del precio será efímero. Otros culpan a los intereses corporativos en lugar del presidente. Los propietarios de vehículos eléctricos están especialmente agradecidos por su decisión al pasar frente a gasolineras con precios en aumento.

El precio promedio nacional de la gasolina fue de 3,48 dólares por galón el lunes, frente a los 2,90 dólares del mes pasado, antes de la guerra, según el seguimiento de AAA.

Los precios más altos son un recordatorio de cómo Trump se ha desviado de sus promesas de campaña. Los estadounidenses no solo estaban envueltos en una nueva guerra en el extranjero, sino que pagaban por ello cada vez que llenaban el tanque.

Trump insistió en que el conflicto valió la pena.

“Estamos poniendo fin a esta amenaza de una vez por todas, y el resultado será una bajada de los precios del petróleo, del petróleo y del gas para las familias estadounidenses”, declaró el lunes en una conferencia de prensa. La guerra, añadió, es “solo una incursión en algo que tenía que hacerse”.

Robert Coon, de Omaha, Nebraska, cargó combustible camino a Ames, Iowa. Aunque no votaba por Trump, creía que los ataques a Irán eran necesarios.

Aun así, teme que la intervención estadounidense no vaya en el sentido que él quiere, es decir, “adentro, afuera, fin”.

Una encuesta de Quinnipiac realizada el fin de semana reveló que aproximadamente la mitad de los votantes registrados se oponen a la acción militar estadounidense contra Irán, mientras que aproximadamente 4 de cada 10 la apoyan. La gran mayoría de los demócratas se opuso (89%), la gran mayoría de los republicanos la apoyaron (85%) y los independientes se opusieron (60%).

En general, tres cuartas partes estaban preocupadas por el aumento de los precios del gas y el petróleo a causa de la guerra.

En Florida, un devorador de gasolina sigue en marcha

Por ahora, el aumento de los precios no impide que Ray Albrecht transporte su casa rodante de 32 pies (11 metros) en su camioneta Silverado por todo el país mientras asiste a festivales de motocicletas como Bike Week en Daytona Beach, Florida.

Sin embargo, dijo que dejaría de viajar si el precio llegaba a $5 por galón, ya que solo recorre 8 millas por galón con su camioneta y caravana. Paró en una gasolinera Speedway junto a la Interestatal 4 en Winter Park, Florida, y pagó $3.59 por galón por medio tanque para seguir conduciendo hacia su casa en Wisconsin.

«He estado bastante agradecido de que los precios de la gasolina hayan sido realmente razonables», al menos hasta la última semana, dijo Albrecht, de 67 años, quien se identificó como un votante independiente.

En la misma gasolinera, Tyler Nepple, de 23 años y con inclinaciones republicanas, dijo que el precio de la gasolina para su Toyota Tacoma puede influir en su voto en las elecciones de mitad de período de este otoño, pero no cambiará sus hábitos de conducción.

“Solo hay que llenar el tanque, aguantar y esperar que los precios vuelvan a bajar; eso es todo lo que puedo hacer”, dijo Nepple, quien dirige una startup en el área de Orlando, Florida. “Todavía tengo que ir del punto A al punto B, y necesito gasolina para hacerlo”.

Un jubilado recorta gastos en Pensilvania

Kathryn Price Engelhard, de 70 años, repostó su Subaru Forester en un Wawa en Morrisville, Pensilvania, a las afueras de Filadelfia. Directora ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro y firme defensora del Partido Demócrata, comentó que tuvo que detenerse cuando le faltaba más de medio tanque porque tiene ingresos fijos. La semana pasada, solo pagó $30 para llenar el tanque.

De igual manera, redujo a la mitad su pedido de combustible para calefacción porque el costo también ha subido. «Veo los precios del petróleo en el pasado y la estúpida guerra, ¿cómo pudimos —cómo pudo alguien— pensar que eso no iba a afectar al petróleo?», preguntó. «Claro que está afectando al petróleo».

En Fairless Hills, Pensilvania, Vivian Knight, de 53 años, espera que el combustible que repostó la semana pasada le dure un mes. Es una exterminadora que trabaja por incapacidad. «Si tuviera que ir a trabajar o algo así, los precios de la gasolina serían ridículos», dijo.

Hablando de Trump, dijo que “él de alguna manera inicia algunos problemas que realmente no necesitan iniciarse”, y pone la guerra con Irán en esa categoría.

La saga no tendrá ningún efecto sobre cómo votará Joey Perillo, de 74 años, en noviembre.

“El precio de la gasolina podría haber bajado a dos centavos por galón y yo votaría en contra”, dijo el bombero voluntario, actor retirado y político independiente de Yardley, Pensilvania.

En Michigan, gratitud por los coches eléctricos

En Livonia, un suburbio de Detroit, Anthony Gooden, de 57 años, evaluó la difícil situación de los propietarios de vehículos a gasolina mientras esperaba que su vehículo eléctrico Chevy Equinox se cargara en una estación.

«¡Guau! Están pasando por una situación muy difícil ahora mismo», dijo Gooden, de 57 años, del cercano municipio de Redford. «Y la cosa va a peor».

Gooden se deshizo de su vehículo con motor de combustión interna hace más de un año y dijo que días como este refuerzan esa decisión. «Ahora estás más feliz», dijo. «No hay comparación».

En Ann Arbor, Michigan, Elvana Hammoud, de 55 años, estratega de diversidad, conduce una camioneta eléctrica Mach-E y una camioneta Ford Raptor que cuesta $100 llenar cuando la gasolina supera los $3. Es fácil decidir cuál usar más ahora.

“Conduzco casi siempre el vehículo eléctrico, sobre todo al trabajo porque tengo que desplazarme mucho”, dijo. El Raptor es para días de nieve, recados cortos o para transportar algo grande. “Lo usaba con más frecuencia, solo por diversión, cuando la gasolina estaba más barata”.

Trump ha obstaculizado la rápida expansión de los vehículos eléctricos a favor de políticas que promueven los de gasolina. Entre ellas, su proyecto de ley de impuestos y gastos, aprobado por el Congreso el año pasado, eliminó los créditos fiscales federales que ahorraban a los compradores hasta $7,500 en la compra de vehículos eléctricos nuevos y usados.

En Carolina del Norte, preocupa la especulación

Kevin Kertesz, de 65 años, llenó el tanque de gasolina de su camioneta en una estación Shell en Graham, Carolina del Norte, donde la gasolina sin plomo comenzó a costar $3,34 por galón, frente a los $2,59 que costaba en la zona la semana pasada.

El jubilado republicano afirmó que “todos los que venden combustible a estos precios elevados están especulando y no hay nada que podamos hacer al respecto porque todos necesitamos gasolina para seguir conduciendo”.

Ken Shuttlesworth, un gerente de TI de 70 años de Graham que se describió a sí mismo como un demócrata independiente, dijo que puede absorber los costos más altos del gas, pero se preocupa por sus hijos, nietos y otras personas que viven más cerca de los márgenes financieros.

Trump, dijo, debería haber consultado al Congreso y tenido una discusión más pública antes de llevar al país a la guerra.

“Tenemos a alguien que no sigue la política”, dijo. “Sigue su instinto”.