Encuentran muerto al conductor desaparecido de Lyft de Florida

Un conductor de Lyft en el sur de Florida que desapareció hace más de una semana murió, confirmó su hija el martes.

Lindsay DiBetta publicó en Facebook que la familia anunciaría información sobre los servicios para su padre, Gary Levin, en los próximos días.

“Mi papá era realmente una persona única, si lo conocías o incluso lo conociste una vez, sabes exactamente a qué me refiero cuando digo eso”, escribió DiBetta. “Las historias que he recibido sobre él de amigos, familiares y completos extraños durante la última semana me han levantado más de lo que te imaginas”.

Levin, de 74 años, desapareció el 30 de enero después de dejar a un cliente en Okeechobee, una pequeña ciudad al norte del lago Okeechobee de Florida. Su familia lo denunció como desaparecido cuando no regresó a casa y su teléfono celular estaba apagado.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y la Oficina del Sheriff del Condado de Okeechobee anunciaron previamente el descubrimiento de restos humanos cerca de la última ubicación conocida de Levin antes de que desapareciera. El FDLE informó el martes que había confirmado la identidad de la persona encontrada en Okeechobee y notificado a la familia de la persona, pero se negó a identificar a la víctima públicamente, citando una enmienda constitucional del estado de Florida que permite a las víctimas de delitos o a sus familiares ocultar sus nombres en los informes públicos.

El Kia Stinger 2022 rojo de Levin fue visto en Miami, Okeechobee y Gainesville en el norte de Florida la semana pasada. Fue detenido el jueves por la noche en Carolina del Norte , donde un grupo de trabajo regional de Alguaciles de EE. UU. pidió a las autoridades que estuvieran atentos.

El conductor, Matthew Flores, fue arrestado luego de una persecución policial a través de tres condados, dijo el alguacil del condado de Rutherford, Carolina del Norte, Aaron Ellenburg. Flores, de 35 años, huyó pero fue capturada poco tiempo después en Ellenboro, Carolina del Norte.

Está detenido con una fianza de $ 2 millones y está programado para una audiencia el 22 de febrero.

Eventualmente regresará a Florida para enfrentar cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de José Carlos Martínez en Wauchula el 24 de enero y por la muerte de Levin.

No se supo si Flores tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

Las autoridades están investigando cómo Flores obtuvo el auto del conductor de Lyft desaparecido. La familia de Levin dijo que no sabe si Flores era el pasajero que Levin recogió en Delray Beach el lunes.

En una declaración enviada por correo electrónico el viernes, Lyft dijo que “nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos del Sr. Levin durante este momento tan preocupante. Hemos estado en contacto con su familia para ofrecerle nuestro apoyo, así como con las fuerzas del orden público para ayudar con su investigación”.

DiBetta dijo anteriormente que el concierto de Lyft fue genial para Levin, a quien le encantaba contar chistes a papá y, a menudo, los contaba una y otra vez.

“Fue el escenario perfecto para él”, dijo. “Conseguía una nueva audiencia en cada viaje”.

Levin vivía en el área de Filadelfia y era un gran fanático de los Eagles. Trabajó en ventas de carrocerías de automóviles hasta que se jubiló en Florida hace unos dos años. Le encantaba conducir para Lyft, donde a menudo contaba chistes a sus clientes, dijo su hija.

Tenía un hijo y una hija y cuatro nietos.