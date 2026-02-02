En Arizona buscan a la madre desaparecida de 84 años de la presentadora del programa ‘Today’, Savannah Guthrie

Las autoridades de Arizona están buscando a la madre de 84 años de la presentadora del programa “Today” Savannah Guthrie, quien fue reportada como desaparecida durante el fin de semana.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró en una conferencia de prensa el domingo por la noche que Nancy Guthrie fue vista por última vez alrededor de las 9:30 p. m. del sábado en su casa en el área de Tucson. Su familia reportó su desaparición alrededor del mediodía del domingo. Nancy Guthrie presenta algunas dolencias físicas, pero no problemas cognitivos, indicó.

Los investigadores utilizaban drones y perros de búsqueda para buscar a Nancy Guthrie, dijo Nanos. Los equipos de búsqueda y rescate contaban con el apoyo de voluntarios y la Patrulla Fronteriza, y el equipo de homicidios también participaba, añadió. No es habitual que el equipo de homicidios intervenga en estos casos, añadió Nanos.

“Este caso destacó por lo que nos describieron en el lugar de los hechos y lo que encontramos simplemente al observarlo”, dijo Nanos. No descartó que se tratara de un crimen.

Savannah Guthrie emitió una declaración el lunes, informó el programa “Today” de NBC .

“En nombre de nuestra familia, quiero agradecerles a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo”, dijo. “En este momento, nuestra prioridad es el regreso sano y salvo de nuestra querida Nancy”.

“Today” abrió el programa del lunes con la desaparición de la madre del copresentador, pero Savannah Guthrie no estaba en el escritorio del presentador.