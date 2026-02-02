El republicano Dan Cox se postulará para gobernador de Maryland

Dan Cox, un republicano que perdió contra el gobernador demócrata Wes Moore en las elecciones para gobernador de 2022, ha presentado su candidatura para gobernador nuevamente este año

La candidatura del ex delegado de Maryland fue publicada en el sitio web de la junta electoral de Maryland el viernes, y mencionó a Rob Krop como su compañero de fórmula para vicegobernador.

La campaña de Cox está lanzando un sitio web , que dice estará operativo pronto.

El presidente Donald Trump respaldó a Cox durante su primera candidatura a gobernador. Cox es padre de 10 hijos y sirvió en la Cámara de Delegados de Maryland entre 2019 y 2023, representando al 4.º Distrito, que incluye los condados de Carroll y Frederick, según su biografía en la Cámara de Delegados .

Cox, quien era abogado constitucional y delegado estatal en su primer mandato cuando se postuló contra Moore, defendió posturas conservadoras tras la plataforma «Make America Great» de Trump. Se pronunció en contra de la «teoría crítica de la raza» y el «adoctrinamiento de la identidad de género» en las escuelas, así como de las medidas de confinamiento por la COVID-19, que no convencieron al electorado demócrata de Maryland.

Cox perdió su candidatura electoral de 2022 en una victoria aplastante en la que Wes Moore obtuvo más del 60% de los votos.

El sábado, el presidente del Partido Demócrata de Maryland, Steuart Pittman, emitió una declaración en respuesta a la presentación del republicano que decía: «La entrada de Dan Cox en la carrera para gobernador de Maryland, y su probable nominación por parte del Partido Republicano, crea una oportunidad histórica para que los demócratas de Maryland ampliemos nuestra base de apoyo en todas partes».

“Cox demostró su ciega lealtad a Donald Trump cuando trasladó en autobús a los insurrectos a Washington el 6 de enero de 2021”, continuó el comunicado.

“Servirá como recordatorio a los habitantes de Maryland de lo que Donald Trump ha hecho por nosotros: su ataque económico a los agricultores, los trabajadores manuales, las pequeñas empresas y los funcionarios públicos; su desprecio por el estado de derecho; su falta de respeto por nuestros veteranos; y su falta de disciplina fiscal”.

La presentación de Cox del viernes amplía la carrera por la gobernación republicana, que ahora incluye al empresario de Baltimore y propietario del equipo de fútbol Baltimore Blast, Ed Hale, Sr., quien recientemente cambió su afiliación partidaria de demócrata a republicano.