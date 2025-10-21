Emisarios de EEUU se reúnen con Netanyahu tras mortíferos ataques en Gaza

Los enviados del presidente Donald Trump se reunieron el lunes en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu, al día siguiente de los ataques mortíferos que hicieron temer el fin del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Israel llevó a cabo el domingo una serie de bombardeos en Gaza -lanzando 153 toneladas de bombas según Netanyahu- al alegar que era una respuesta a ataques de Hamás, lo que el movimiento islamista palestino desmintió.

Tras los bombardeos, Trump aseguró que el alto al fuego seguía en vigor.

Netanyahu recibió el lunes a Steve Witkoff, enviado de Trump, y a Jared Kushner, el año del mandatario estadounidense, «para conversar sobre los últimos acontecimientos», declaró Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí.

Ni Witkoff ni Kushner se expresaron tras su reunión con Netanyahu, pero desde Washington, Trump advirtió a Hamás que será «erradicado» en caso de incumplir el acuerdo de tregua.

«Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados», expresó Trump en la Casa Blanca. Su vicepresidente, JD Vance, visitará Israel el martes.

El episodio de violencia del domingo fue el primero de esa magnitud desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, tras un acuerdo entre Hamás e Israel basado en el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

El conflicto se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, indicó que los bombardeos israelíes mataron el domingo a al menos 45 palestinos.

Otros cuatro palestinos murieron el lunes por disparos israelíes al este de Ciudad de Gaza.

«No entiendo por qué, a pesar del alto el fuego en Gaza, la guerra volvió a empezar», se indignó el lunes Imad Nahed Issa, un desplazado del campamento de Nuseirat.

– Línea amarilla –

El ejército israelí anunció el cese de los ataques el viernes por la noche, tras acusar a Hamás de haber violado la tregua.

Según un responsable israelí, Hamás disparó contra soldados en Rafah y varios combatientes palestinos fueron «eliminados en un ataque tras cruzar la línea amarilla» en Beit Lahia (norte).

La línea amarilla hace referencia a la línea de retirada de las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza, acordada en el marco del alto el fuego.

El movimiento islamista, que gobierna Gaza, dijo no tener «ningún conocimiento de incidentes o enfrentamientos» en Rafah y reafirmó su «compromiso total de aplicar todo lo acordado, en primer lugar el alto el fuego».

Trump sugirió que los líderes de Hamás no estaban vinculados con supuestas violaciones de la tregua y culpó más bien a «algunos rebeldes entre ellos».

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por las distintas partes.

El ejército israelí controla ahora aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, incluidas las zonas fronterizas.

Sus fuerzas comenzaron a marcar la línea amarilla, según imágenes difundidas por el Ministerio israelí de Defensa que muestran excavadoras transportando bloques de hormigón amarillos a un terreno baldío.

– Delegación de Hamás en El Cairo –

En virtud de la primera fase del acuerdo, Hamás entregó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que aún retenía desde el ataque del 7 de octubre y devolvió hasta el lunes en la noche 13 de los 28 cadáveres de rehenes que todavía se encontraban en Gaza.

El ejército israelí recibió el último de los restos de un rehén el lunes a través de la Cruz Roja.

A cambio de estas entregas, Israel liberó a cerca de 2.000 prisioneros palestinos.

Una etapa posterior del plan de Trump prevé el desarme de Hamás y la amnistía o el exilio de sus combatientes, así como la continuación de la retirada israelí de Gaza. También descarta cualquier papel de Hamás en el gobierno del estrecho territorio.

Una delegación del movimiento palestino se encontraba el lunes en El Cairo para hablar con altos cargos egipcios y cataríes sobre la frágil tregua y la posguerra en Gaza.

Este diálogo abordará «la formación de un comité de expertos independientes encargado de la gestión de Gaza» tras la guerra, según una fuente cercana a las conversaciones.

El ataque del 7 de octubre dejó un saldo de 1.221 muertos en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí en represalia se ha cobrado 68.216 vidas en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, que la ONU considera confiables.