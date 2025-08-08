El sospechoso que tendió una emboscada a dos policías en un tiroteo está muerto, dice un funcionario

Un hombre que tendió una emboscada y disparó a dos policías estatales de Pensilvania el jueves murió y los policías fueron hospitalizados, dijeron las autoridades.

El ataque tuvo lugar en la zona rural cerca de Thompson poco después de las 11:00 a. m., según informó a la prensa el coronel de la policía estatal, Christopher Paris, después de que él y el gobernador Josh Shapiro se reunieran con uno de los agentes heridos en un hospital. Se informó que los agentes Joseph Perechinsky y William Jenkins se encontraban estables con heridas graves.

Paris dijo que los dos policías fueron enviados a verificar el bienestar de una persona. Y hubo información adicional sobre disparos. Tendremos más información sobre cómo se recibió esa llamada. Pero al llegar, fueron atacados a tiros y emboscados de inmediato. Tienen mucha suerte de estar vivos.

Un soldado le aplicó un torniquete a otro y un tercero pudo rescatarlos, dijo Paris. Ambos fueron trasladados por aire a hospitales para recibir atención médica.

Shapiro calificó a los dos soldados de héroes y dijo que Perechinsky “salvó vidas”, incluidas las de personas que estaban en la zona.

“Actuó con decisión. Actuó con consideración. Y el trabajo que realizó hoy ejemplifica lo mejor de la Policía Estatal de Pensilvania”, dijo Shapiro.

Un comunicado de la policía estatal indicó que el hombre, cuyo nombre no se dio a conocer, portaba un rifle y no accedió a las órdenes. El comunicado indicó que «finalmente murió a tiros durante el incidente».

La ubicación estaba a unas 5 millas (8 kilómetros) al norte del distrito de Thompson, unas 163 millas (262 kilómetros) al norte de Filadelfia.

Angélica Howell, forense adjunta del condado de Susquehanna, declaró poco después de las 3 p. m. que se dirigía al lugar del tiroteo. Howell indicó que las autoridades no indicaron si había más de una persona fallecida cuando solicitaron la intervención de la oficina forense.

«Les puedo informar que el actor ha fallecido y se dará a conocer más información específica sobre lo ocurrido hoy», dijo Paris. Los vehículos policiales de los agentes recibieron múltiples impactos de bala, añadió.