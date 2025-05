El secretario de Salud acusa de corruptas a las revistas médicas

El Secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., acusó a las principales revistas médicas de colaborar con la industria farmacéutica y amenazó con prohibir a los científicos del gobierno publicar en ellas.

Kennedy, durante mucho tiempo crítico con las vacunas y la políticas de salud pública del gobierno federal, hizo sus últimos ataques contra la comunidad científica el martes en un pódcast, especialmente contra varias publicaciones de investigación médica.

«Probablemente vamos a dejar de publicar en The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA y otras revistas porque todas son corruptas», lanzó Kennedy.

«Así que, a menos que estas revistas cambien drásticamente, vamos a impedir que los científicos de los NIH publiquen allí, y vamos a crear nuestras propias revistas», adelantó el secretario en referencia a los Institutos Nacionales de Salud, una agencia de investigación del gobierno federal.

The Lancet, The New England Journal of Medicine y JAMA, fundadas en el siglo XIX, desempeñan un papel clave en la investigación médica.

Los estudios que publican son revisados antes por pares, es decir, examinados cuidadosamente por expertos en ese campo científico.

Pero Kennedy puso en duda la fiabilidad de estas publicaciones porque, según él, están controladas por las grandes empresas farmacéuticas».

«Si quieres publicar en una revista, tienes que pagar 10.000 dólares para que te publiquen el estudio. Así que la compañía farmacéutica inventa un estudio que muestra el resultado que ellos quieren», aseveró el secretario de Salud.