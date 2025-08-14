El próximo nuevo juicio de Harvey Weinstein —o sentencia— podría ocurrir este otoño

Harvey Weinstein enfrenta una sentencia y un posible nuevo juicio en su caso de delitos sexuales en la ciudad de Nueva York, pero aún no está claro cuándo ocurrirán, y si el ex magnate del cine terminará frente a otro jurado.

El juez de Manhattan, Curtis Farber, declaró el miércoles que podría sentenciar a Weinstein el 30 de septiembre, pero solo si no se celebra un nuevo juicio por un cargo de violación que el jurado anterior no resolvió . Si se celebra un nuevo juicio, el juez quiere que se celebre este otoño.

Los fiscales y los abogados de Weinstein prometieron el miércoles que estaban dispuestos a enfrentarse en otro juicio: sería el tercero en Nueva York y el cuarto en total.

Pero los abogados de Weinstein no descartan la posibilidad de llegar a un acuerdo para resolver el caso, aunque también enfatizan que no está dispuesto a declararse culpable de violar a Mann y están presionando a los fiscales para que simplemente abandonen ese cargo.

Weinstein, de 73 años, fue condenado en junio por forzar sexo oral a la asistente de producción y productora de cine y televisión Miriam Haley en 2006. El cargo conlleva una posible sentencia de hasta 25 años de prisión.

Al mismo tiempo, el jurado lo absolvió de forzar sexo oral a otra mujer, la ex modelo Kaja Sokola, pero no pudo decidir sobre el cargo de violación de la peluquera y actriz Jessica Mann en 2013.

Los fiscales de Manhattan reiteraron el miércoles que ellos y Mann están listos para otro juicio por el cargo de violación. En este caso, cualquier condena se castiga con hasta cuatro años de prisión, una pena menor a la que Weinstein ya ha cumplido y mucho menor a los 25 años que podría enfrentar por su condena relacionada con Haley.

Los fiscales solicitaron que el juicio se llevara a cabo en enero, pero Farber propuso el otoño.

«El caso debe juzgarse este año», dijo Farber.

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, estuvo de acuerdo e instó al juez a fijar la fecha más temprana posible.

Si se lleva a cabo un juicio en otoño, probablemente el caso #MeToo de alto perfil de Weinstein volvería a los tribunales mientras el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se encuentra en la etapa final de su intento de reelección.

Bragg, una demócrata en su primer mandato que priorizó el procesamiento de casos de delitos sexuales, expresó su satisfacción con la condena de Weinstein por un delito sexual relacionado con Haley. Bragg afirmó que Mann merece un veredicto sobre su parte del caso.

“Este trabajo, ante todo, trata sobre los sobrevivientes, y es por eso que estamos preparados para seguir adelante”, dijo Bragg en junio.

Aidala dijo a los periodistas fuera del tribunal que, en su opinión, corresponde a los fiscales resolver el cargo de violación, ya sea desestimándolo y despejando el camino para la sentencia o llevándolo rápidamente a juicio nuevamente.

Weinstein se sentó en el tribunal en silla de ruedas, con traje azul y gafas de montura negra. El productor de «Pulp Fiction» y «Shakespeare in Love» se ha comprometido a luchar contra la acusación de violación en otro juicio, dijo Aidala, aunque el abogado añadió: «Llevo haciendo esto tanto tiempo que no puedo decir nunca jamás».

En el primer juicio de Weinstein en 2020, los jurados lo condenaron por violar a Mann y obligar a Haley a practicarle sexo oral .

Luego, un tribunal de apelaciones revocó esas condenas y envió el caso nuevamente a un nuevo juicio debido a problemas legales relacionados con el testimonio de otras mujeres.

Esta primavera, un nuevo jurado lo condenó de nuevo por agredir sexualmente a Haley y lo absolvió de haberle hecho lo mismo a otra mujer que no participó en el primer juicio. Sin embargo, en medio de deliberaciones conflictivas , el jurado, compuesto mayoritariamente por mujeres, se estancó en el cargo relacionado con Mann.

Mann ha testificado que también tuvo una relación consensuada, intermitente, con Weinstein, quien entonces estaba casado, pero que le dijo «No quiero hacer esto» mientras él la acorralaba en la habitación del hotel. Afirmó que él perseveró con sus insinuaciones y exigencias hasta que ella «simplemente se rindió».

Weinstein también fue condenado por delitos sexuales en California ; está apelando el veredicto. Niega todas las acusaciones en su contra.