El personal de la FDA regresa a oficinas en total caos

Miles de empleados regresaron el lunes a la sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos para encontrar estacionamientos desbordados, largas filas de seguridad y espacios de oficina improvisados ​​sin sillas ni otros suministros básicos.

La FDA es la última agencia que se esfuerza por cumplir con el mandato de la administración Trump de regresar a la oficina, como parte de una serie de medidas —incluyendo despidos y bajas— destinadas a reducir drásticamente la plantilla federal. El lunes fue el primer día en que todo el personal de base de la FDA tuvo que presentarse en las oficinas, incluyendo el campus de 52 hectáreas de la agencia, a las afueras de Washington.

Associated Press habló con más de media docena de empleados de la FDA, quienes describieron largas filas para estacionarse y pasar por el control de seguridad, seguidas de horas buscando espacio y suministros en oficinas que no estaban diseñadas para albergar a toda la plantilla de la agencia. Los empleados hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con los medios.

Un miembro del personal describió “caos y horas de trabajo perdidas” por el transporte, las filas de seguridad y el cambio de espacios de oficina.

Aproximadamente la mitad de los 20.000 científicos, abogados, inspectores y personal de apoyo de la FDA reportan al campus principal de la agencia en White Oak, Maryland, que hasta fines de la década de 1990 fue una instalación de pruebas de armas navales.

Si bien muchas agencias adoptaron el teletrabajo durante la pandemia de COVID-19, la FDA comenzó a adoptar esta práctica una década antes. La mayoría de los empleados tenían la opción de trabajar desde casa al menos dos días a la semana, una flexibilidad que se consideraba una ventaja competitiva para contratar a expertos altamente capacitados que, a menudo, pueden ganar más trabajando en la industria.

Para las 7:30 a. m., muchos estacionamientos del campus estaban llenos, con autos estacionados en calles laterales, según los empleados. Algunos trabajadores reportaron esperar hasta una hora para pasar los controles de seguridad, y las fotos vistas por AP mostraban filas de empleados que serpenteaban por las puertas, a lo largo de las aceras y doblando las esquinas.

Una vez dentro, los empleados se encontraron con escritorios rotos, sillas faltantes y oficinas cerradas de las que no tenían llaves.

“Todo el personal está haciendo todo lo posible para que una situación imposible funcione y puedan realizar su trabajo”, dijo un empleado.

Algunos empleados tuvieron que recorrer el campus en busca de sillas y otros artículos esenciales.

“La gente está saqueando sillas de las salas de conferencias y otros edificios”, dijo un miembro del personal. “No tenemos suministros. Están buscando blocs de papel y otros artículos básicos por todos los edificios del campus”.

Cuando los empleados se instalaron, muchos compartían espacios reducidos con personas de diferentes divisiones y equipos, lo que dificultaba las llamadas y reuniones. Fotos compartidas con AP muestran sillas y mesas plegables instaladas en pasillos y vestíbulos.

Un portavoz de la FDA dijo en un correo electrónico el lunes que la agencia «continúa con sus actividades de regreso a la oficina para garantizar que el personal pueda seguir realizando su importante trabajo de salud pública».

Todos los empleados declararon a AP que trajeron su propia agua potable el lunes. Esto se debe a un problema que dura meses con la Legionella, la bacteria que causa la enfermedad del legionario, detectada en varios edificios de la FDA. La Administración de Servicios Generales (GSA) , que supervisa los edificios federales, ha estado trabajando en el problema desde el verano pasado.

El personal de la FDA recibió un correo electrónico a principios de este mes que decía que toda el agua era segura para beber, pero no detallaba los últimos resultados de las pruebas ni las medidas correctivas tomadas.

Anthony Lee, quien representa al capítulo local del sindicato federal de empleados de la FDA, dijo que la agencia no ha accedido a la solicitud del grupo de una reunión sobre el tema.

Al preguntarle sobre el agua, un empleado dijo: «La verdad es que ninguno la ha probado. Tras meses de advertencias sobre la legionela, no resulta muy apetecible».