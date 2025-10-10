El Papa se reúne con líderes sindicales de Chicago e insta a acoger a los migrantes mientras se intensifica la represión en su ciudad natal

El papa León XIV instó el jueves a los líderes sindicales de Chicago a defender a los inmigrantes y dar la bienvenida a las minorías en sus filas, en un momento en que se intensifica la represión del gobierno de Trump contra los inmigrantes en la ciudad natal del pontífice.

“Si bien reconozco que se necesitan políticas adecuadas para mantener seguras a las comunidades, los aliento a seguir abogando por que la sociedad respete la dignidad humana de los más vulnerables”, dijo Leo.

La audiencia fue programada antes del despliegue de tropas de la Guardia Nacional para proteger la propiedad federal en el área de Chicago , incluido un edificio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ha sido escenario de enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes federales.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, quien acompañó a los líderes sindicales, afirmó que Leo conocía bien la situación sobre el terreno. En una entrevista con The Associated Press, Cupich afirmó que Leo ha dejado claro, incluso en comentarios recientes, que los migrantes y los pobres deben ser tratados con respeto a su dignidad humana.

«Realmente no tuve que decirle mucho, porque parecía tener idea de lo que estaba pasando», dijo Cupich a la AP después.

Dijo que Leo había instado a los obispos estadounidenses, en particular, a «hablar con una sola voz» sobre el tema. Cupich afirmó que esperaba que la reunión de noviembre de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos incluyera la inmigración como un tema prioritario en la agenda.

“Esto debe ser prioritario ahora mismo. Es el tema del día. Y no podemos darle vueltas”, dijo Cupich.

Los líderes católicos en Estados Unidos han denunciado la represión de la administración Trump , que ha separado a familias y ha generado temores de que las personas puedan ser detenidas y deportadas en cualquier momento. La administración ha defendido la represión alegando que protege la seguridad pública y nacional.

“Él (Leo) quiere que, como obispos, nos aseguremos de alzar la voz en nombre de las personas indocumentadas o de cualquier persona vulnerable para preservar su dignidad”, dijo Cupich. “Todos debemos recordar que compartimos una dignidad común como seres humanos”.

Cupich se mostró alentado por las declaraciones de Leo la semana pasada, en las que el papa defendió la decisión del cardenal de honrar al senador de Illinois Dick Durbin por su labor en favor de los inmigrantes. El plan generó objeciones por parte de algunos obispos conservadores estadounidenses, dado el poderoso apoyo del senador demócrata al derecho al aborto, y finalmente declinó el premio.

Fue la segunda reunión en pocos días que el primer papa estadounidense de la historia escucha de primera mano a un obispo estadounidense en primera línea de la represión migratoria. El miércoles, el obispo de El Paso, Mark Seitz, le entregó a Leo cartas de familias inmigrantes desesperadas.

Cupich se encontraba en Roma para asistir a reuniones del Vaticano y también para acompañar a un grupo de escolares de Chicago que recibieron un saludo especial de Leo durante su audiencia general del miércoles. Los niños habían organizado su propio «cónclave simulado» en la escuela la primavera pasada y las imágenes de sus deliberaciones se viralizaron en línea mientras el cónclave real se desarrollaba en Roma. Llegaron a la audiencia del miércoles vestidos como cardenales, guardias suizos y el mismísimo Papa.