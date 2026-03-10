El Papa acepta la renuncia del obispo estadounidense arrestado por presuntos delitos financieros

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo católico caldeo de San Diego, California, una decisión anunciada el martes por el Vaticano después de que el obispo fue arrestado por cargos de malversación de fondos.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego informó la semana pasada que arrestó al obispo Emmanuel Shaleta el 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir del país. La oficina indicó que actuó después de que un miembro de la iglesia de Shaleta presentara una declaración y documentación que demostraba un posible desfalco de la iglesia.

Shaleta se encontraba detenida bajo fianza de 125.000 dólares por ocho cargos de malversación de fondos, lavado de dinero y delito de cuello blanco agravado, según el comunicado.

No hubo respuesta inmediata a un correo electrónico enviado a la parroquia de Shaleta, la Iglesia Caldea de San Pedro, solicitando comentarios e información de contacto de su abogado.

El Vaticano dijo en su boletín diario del martes que Leo había aceptado la renuncia de Sheleta bajo el código de derecho canónico para las iglesias de rito oriental que permite que el Papa esté de acuerdo si un obispo pide renunciar.

Leo aceptó la renuncia cuando Shaleta la presentó en febrero, pero no se anunció hasta el martes, según la embajada del Vaticano en Washington. La Santa Sede parece haber esperado para anunciar la decisión para no interferir en la investigación policial.

León nombró al obispo Saad Hanna Sirop como administrador temporal.

Shaleta, de 69 años, fue ordenado sacerdote de la Iglesia católica caldea en Detroit en 1984. Fue nombrado miembro de la rama de San Diego de la Iglesia católica de rito oriental en los EE. UU. en 2017.