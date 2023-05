El máximo líder del condado de Maryland, Alsobrooks, se postula para el Senado

Angela Alsobrooks, directora ejecutiva del condado de Prince George en Maryland, anunció el martes que se postulará para el escaño en el Senado de los Estados Unidos que se abre con la jubilación del senador Ben Cardin.

Alsobrooks, un demócrata negro, se une a un creciente campo de candidatos desde que el antiguo funcionario de Maryland anunció que no buscaría la reelección después de tres mandatos en el Senado la semana pasada.

“No hay suficientes personas en el Senado de EE. UU. que vivan, piensen y luzcan como las personas a las que se supone que representan”, escribió Alsobrooks en Twitter al anunciar su candidatura al Senado. “Mi bisabuela me dijo, ‘si no te gusta algo, ve más lejos y hazlo mejor’. Me enorgullece decir que me postulo para el Senado. Vayamos más lejos juntos”.

El condado de Prince George, que se encuentra en los suburbios de la capital de la nación, es la segunda jurisdicción más grande de Maryland con una población de casi 1 millón. El condado, que es fuertemente demócrata, ha sido conocido durante mucho tiempo como una de las jurisdicciones negras más ricas del país.

Actualmente no hay mujeres afroamericanas senadoras estadounidenses y Maryland no tiene una mujer en toda su delegación en el Congreso.

La diversidad de Maryland ha ido creciendo en los últimos años. Menos de la mitad de la población del estado se identifica como blanca, según datos del Censo de EE. UU. de 2020.

Alsobrooks fue elegida directora ejecutiva del condado en 2018 como la primera mujer en ocupar el cargo después de servir dos mandatos como fiscal estatal del condado. Mientras estuvo en el cargo, se ha centrado en crear empleos, invertir en educación y ampliar el acceso a la atención médica, la salud mental y el tratamiento de adicciones.

El anuncio de Cardin la semana pasada de que planea retirarse al final de su tercer mandato ha desencadenado lo que probablemente sea una primaria competitiva para reemplazarlo en el estado de tendencia azul por un escaño en el Senado que rara vez está disponible.

El representante estadounidense David Trone, un demócrata que es el rico fundador de Total Wine & More, anunció su campaña la semana pasada. Trone gastó más de $12 millones de su propio dinero en su carrera por la Cámara el año pasado.

El miembro del consejo del condado de Montgomery, Will Jawando, un demócrata, ha anunciado que también se postula. Jawando se desempeñó en la administración del expresidente Barack Obama como director asociado de compromiso público y como asesor del secretario de Educación, Arne Duncan. El activista Jerome Segal anunció a principios de esta semana que se postula.

El representante estadounidense Jamie Raskin, demócrata, también está considerando postularse.

El ganador de las primarias demócratas será un gran favorito para ganar el escaño en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos 2-1. Maryland no ha elegido a un republicano para el Senado de los EE. UU. desde 1980. La delegación de ocho miembros de la Cámara de Representantes del estado tiene solo un republicano.