Los robos de Hyundai y Kia siguen aumentando a pesar de las medidas de seguridad

Hace casi tres meses, Hyundai y Kia dieron a conocer un software diseñado para frustrar una epidemia de robos de sus vehículos, causada por una falla de seguridad que se expuso en TikTok y otros sitios de redes sociales.

Hasta ahora, no ha resuelto el problema. En todo el país, los ladrones siguen llevándose los vehículos a un ritmo alarmante.

Los datos de siete ciudades de EE. UU. recopilados por The Associated Press muestran que la cantidad de robos de Hyundai y Kia sigue creciendo a pesar de los esfuerzos de las empresas por solucionar el problema, lo que hace que 8,3 millones de vehículos sean objetivos relativamente fáciles para los ladrones.

Desde Minneapolis, Cleveland y St. Louis hasta Nueva York, Seattle, Atlanta y Grand Rapids, Michigan, la policía ha informado aumentos sustanciales año tras año en los informes de robo de Hyundai y Kia hasta abril. Una octava ciudad, Denver, que se vio afectada temprano por el brote de robos, informó una disminución del 23 % con respecto a los niveles de 2022, pero aun así soportó una gran cantidad de robos.

En lo que va del año, la policía de Minneapolis ha recibido 1.899 informes de robo de Kia y Hyundai, casi 18 veces el número para el mismo período en 2022.

“El alcance del problema solo se está expandiendo y es exponencialmente peor que en el pasado”, dijo Brian O’Hara, jefe de policía de Minneapolis, en un correo electrónico. «Tenemos algunas semanas en las que se roban casi tantos Kias y Hyundais en una semana como los que se habían robado anteriormente en un año».

Los números nacionales más recientes sobre los robos de Hyundai y Kia aún no están disponibles públicamente. Las cifras de principios de 2023, calculadas por el Instituto de Seguros para la Seguridad Vial, se darán a conocer hasta finales de este año. (Hyundai y Kia son parte de la misma familia corporativa de Corea del Sur).

Algunas ciudades de EE. UU. han informado que el 60 % o más de sus denuncias de robo de automóviles ahora involucran Hyundais o Kias. Los videos en TikTok y otros sitios que ilustran cómo encender y robar modelos Kia y Hyundai, usando solo un destornillador y un cable USB, han permitido que los robos se propaguen por todo el país desde finales de 2021.

En Nueva York, el problema del robo de Hyundai-Kia se ha vuelto tan preocupante que la ciudad realizó una conferencia de prensa el mes pasado para ofrecer a los propietarios dispositivos que pueden rastrear sus vehículos si son robados. La policía reportó 966 robos de Hyundai y Kia hasta el 30 de abril, casi siete veces el número en el mismo período de 2022.

La inquietante tasa de robos, que las autoridades a nivel nacional han relacionado con otros delitos, incluidos al menos 14 accidentes reportados y ocho muertes , ha persistido a pesar de que los fabricantes de automóviles dieron a conocer su campaña de software antirrobo a mediados de febrero.

“GLA está impulsando nuestro crimen”, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, usando un acrónimo de hurto mayor de autos. “Kia y Hyundai están impulsando los GLA”.

Hyundai y Kia han dicho que están acelerando la distribución del software, y Hyundai dice que ha alcanzado las 6.000 instalaciones por día. La compañía dice que está utilizando correo directo, llamadas telefónicas, publicidad digital y redes sociales para tratar de llegar a los propietarios afectados.

Ira Gabriel, vocero de Hyundai, dijo que la empresa ha tratado de eliminar de las redes sociales los videos instructivos que muestran cómo robar los autos.

“Pero a medida que surgen nuevos”, dijo, “ha habido oleadas adicionales de robos”.

Kia dijo en un comunicado que comenzó a desarrollar y probar el software de seguridad el año pasado.

“El proceso ocurrió a un ritmo acelerado y nos permitió comenzar a implementar el software de seguridad mejorado a principios de este año en fases”, dijo la compañía.

Las autoridades de seguridad dicen que la implementación del software de las empresas ha sido demasiado lenta. De los 4,5 millones de vehículos Kia que son elegibles para la solución, el fabricante de automóviles dice que instaló el software en unos 210.000, casi el 5%. Kia dice que ha enviado notificaciones a unos 2,8 millones de propietarios afectados y espera haberles notificado a todos a finales de este mes.

Para Hyundai, la cifra es de unos 225.000 de 3,8 millones de vehículos, aproximadamente el 6%. Hyundai dijo que espera haberse comunicado con todos los propietarios de vehículos afectados antes del 18 de mayo.

Los autos afectados de las compañías, muchos de ellos modelos de bajo costo de los años modelo 2011 a principios de 2022, no estaban equipados con un inmovilizador antirrobo. Dicho dispositivo contiene un chip de computadora en la llave que debe ser reconocido por otro chip en la columna de dirección antes de que arranquen los motores.

Aunque la mayoría de los fabricantes de automóviles han tenido los chips durante años, Hyundai y Kia se han quedado rezagados con respecto a la industria en general al instalarlos en muchos modelos, lo que permite a los ladrones aprovechar la brecha de seguridad. En el año modelo 2015, los inmovilizadores eran estándar en el 96 % de los modelos de otros fabricantes, pero solo en el 26 % de los modelos de Hyundai y Kia, dijo el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras.

La campaña de servicio de los fabricantes de automóviles para instalar el software debería haber sido más agresiva, dijo Michael Brooks, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Center for Auto Safety.

Brooks sugirió que si la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU . hubiera logrado retirar los vehículos afectados, habría tenido una mejor oportunidad de alertar a los propietarios sobre el peligro y la necesidad de buscar una reparación.

“A menos que las personas realmente estén siguiendo las noticias”, dijo, “es posible que no sepan sobre los problemas de robo”.

Shakira Ellis, una instructora de música de Long Beach, California, se encuentra entre los que no habían oído hablar de los robos, hasta que su Hyundai Tucson 2019 fue robado frente a su casa alrededor de las 4 am del 25 de abril. El automóvil, que contenía algunos de sus instrumentos musicales, no ha aparecido.

Ellis, de 26 años, dijo que a su Tucson le faltaba el inmovilizador y que no había sido informada de la campaña de Hyundai para distribuir la solución de software. Si lo hubiera hecho, dijo Ellis, lo habría llevado de inmediato para que lo arreglaran. Ella siente que Hyundai debería proporcionarle un auto nuevo para reemplazar su vehículo robado,

“Siento que debería ser compensada”, dijo. “Se ha estropeado porque está defectuoso. Y la gente lo sabe. Es un objetivo.

Incluso con un retiro del mercado, no todos llevan un automóvil afectado a un concesionario para que lo arreglen. Las tasas de finalización de retiros, dijo Brooks, promedian solo alrededor del 60% de los propietarios.

Algunos de los vehículos, alrededor del 15% en el caso de Hyundai, no se pueden reparar con software. Pero tanto Hyundai como Kia dicen que pagarán los dispositivos antirrobo para esos propietarios.

En Minneapolis y otras ciudades, la policía dice que los adolescentes, algunos de ellos demasiado jóvenes para tener una licencia de conducir, se han aprovechado de la vulnerabilidad. A menudo chocan o están involucrados en otros delitos. La policía de Minneapolis registró 209 casos de Hyundais o Kias involucrados en choques con heridos de atropello y fuga, y está investigando 169 informes de que Kias o Hyundais se usaron en otros delitos.

Varias ciudades, incluidas St. Louis, Cleveland, Milwaukee y Seattle, han demandado a los fabricantes de automóviles, acusándolos de no instalar dispositivos antirrobo estándar de la industria y de imponer una carga indebida a los servicios de la ciudad.

“Kia y Hyundai priorizaron las ganancias sobre las personas al no instalar inmovilizadores de motor en estos vehículos”, dijo el alcalde de Cleveland, Justin Bibb, al anunciar la demanda de su ciudad.

O’Hara, el jefe de policía de Minneapolis, dijo que los robos son una «crisis de seguridad pública» que está abrumando a las comunidades.

“Los menores se divierten en estos modelos robados, y cuando son atrapados por la policía, dijo, rara vez son responsabilizados por su comportamiento” por los tribunales y los sistemas penitenciarios juveniles.

Eso puede conducir a delitos más graves, dijo, “hasta que se lastimen gravemente o se maten”.