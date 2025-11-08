El inmigrante al que un juez ayudó a evitar el arresto cumple su condena y pronto será deportado

Un inmigrante que fue arrestado después de que un juez en Wisconsin supuestamente lo ayudara a evadir a agentes federales ha sido sentenciado a la pena ya cumplida por reingresar ilegalmente a los Estados Unidos y pronto será deportado, según su abogado.

Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, lleva casi siete meses en prisión desde su arresto frente al juzgado del condado de Milwaukee. En septiembre se declaró culpable de reingresar ilegalmente al país tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para no oponerse a su deportación. A cambio, la fiscalía acordó recomendar una sentencia equivalente al tiempo ya cumplido.

La jueza de distrito estadounidense Pamela Pepper dictó la sentencia durante una audiencia el miércoles en Milwaukee, advirtiéndole que enfrentaría penas más severas si alguna vez regresa.

“Espero sinceramente que puedas encontrar la manera de ganarte la vida en tu país en lugar de regresar aquí”, le dijo a Flores-Ruiz.

Martin Pruhs, abogado de Flores-Ruiz, declaró el jueves en un correo electrónico enviado a The Associated Press que Flores-Ruiz se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Dodge en Juneau, Wisconsin, a la espera de ser deportado en un futuro próximo. El abogado declinó hacer más comentarios.

Durante la audiencia de sentencia, Flores-Ruiz, hablando a través de un intérprete, se disculpó por haber entrado a Estados Unidos, dijo estar agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar en el país y prometió no volver jamás.

Flores-Ruiz se encuentra en el centro de acusaciones que podrían llevar a prisión a la jueza del condado de Milwaukee, Hannah Dugan. Los fiscales alegan que Dugan ayudó a Flores-Ruiz a evadir a los agentes de inmigración que buscaban detenerlo cuando compareció en abril ante su tribunal por cargos estatales no relacionados.

La posterior acusación formal contra Dugan por obstrucción a la justicia y encubrimiento ha intensificado el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y su administración, y las autoridades locales, en torno a la drástica represión migratoria del Partido Republicano. Los demócratas han acusado a la administración Trump de intentar escarmentar a Dugan para frenar la oposición judicial a dicha represión.

Flores-Ruiz creció cerca de Michoacán, México, y trabajaba como pescador y recolector de ranas con su padre, según un memorándum previo a la sentencia. Las ancas de rana son un manjar en la región, según el mismo memorándum.

Decidió labrarse un futuro mejor y cruzó a Estados Unidos desde Nogales, México, en 2013, a los 18 años. El grupo de migrantes al que se había unido fue detenido y deportado inmediatamente después de cruzar la frontera.

Unos días después, regresó al país y se perdió en el desierto de Arizona durante un mes antes de encontrar quien lo llevara a Milwaukee para reunirse con sus familiares. Trabajó unos doce años en varios restaurantes y camiones de comida.

En marzo, la fiscalía estatal lo acusó de tres cargos de agresión menor tras una supuesta pelea con su compañero de piso. Según consta en documentos judiciales, agentes de inmigración estadounidenses descubrieron que se encontraba en el país de forma irregular después de que la cárcel del condado de Milwaukee ingresara sus huellas dactilares en las bases de datos federales.

El 18 de abril, agentes se dirigieron al juzgado del condado con la intención de arrestar a Flores-Ruiz cuando compareciera en una audiencia. La jueza Dugan, quien presidía el caso, según una declaración jurada del FBI, se enteró de que los agentes estaban en el edificio buscándolo y lo acompañó fuera de su sala por una puerta de uso exclusivo para alguaciles, jurados, personal judicial y detenidos. Aunque logró salir, los agentes lo capturaron tras una persecución a pie.

Fue arrestada en el juzgado una semana después y un gran jurado federal la acusó en mayo de obstrucción a la justicia y encubrimiento para impedir su arresto. Su juicio comenzará el 15 de diciembre.

Dugan ha negado haber cometido irregularidad alguna . Sus abogados han argumentado que tiene la autoridad para dirigir la sala del tribunal como mejor le parezca.

En octubre, la fiscalía estatal retiró dos de los tres cargos de agresión contra Flores-Ruiz después de que este aceptara declararse inocente del tercero. También fue sentenciado a la pena ya cumplida en ese caso.