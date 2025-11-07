Afirman que un funcionario de la Patrulla Fronteriza mintió sobre las amenazas

Un juez federal de Chicago emitió el jueves una amplia orden judicial que restringe el uso de la fuerza por parte de los agentes federales, afirmando que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza que dirigía una represión migratoria mintió repetidamente sobre las amenazas planteadas por manifestantes y periodistas.

La orden judicial preliminar se produjo en respuesta a una demanda presentada por medios de comunicación y manifestantes que alegan que los agentes federales han utilizado fuerza excesiva durante la operación que ha resultado en más de 3.000 arrestos y ha provocado fuertes enfrentamientos en la tercera ciudad más grande del país y sus numerosos suburbios.

“No veo justificación alguna para el uso de la fuerza que están empleando actualmente los agentes federales”, declaró la jueza de distrito estadounidense Sara Ellis . “No considero creíble la versión de los hechos que presentan los acusados”.

La orden restringe a los agentes el uso de ciertas armas antidisturbios, como gases lacrimógenos y balas de pimienta, “a menos que dicha fuerza sea objetivamente necesaria” para prevenir “una amenaza inmediata”. También prohíbe a los agentes el uso de la fuerza física, incluyendo empujar a manifestantes y periodistas al suelo, y exige que los agentes den dos advertencias antes de usar armas antidisturbios.

Ellis afirmó que su orden evitará la “represión del derecho a la libertad de expresión”.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que el DHS planea apelar el fallo, calificándolo de “un acto extremo de un juez activista que pone en riesgo la vida y el sustento de los agentes del orden”.

La represión en el área de Chicago, parte de la creciente intervención federal de la administración Trump en bastiones demócratas, ha desencadenado una serie de acciones judiciales, incluyendo la imposición de mejoras en una instalación federal de inmigración que, según activistas, es un centro de detención de facto , y el bloqueo del despliegue de la Guardia Nacional.

La resolución del jueves reproduce en gran medida una orden temporal anterior que exigía a los agentes llevar placa y les prohibía usar ciertas técnicas antidisturbios , como gases lacrimógenos, contra manifestantes pacíficos y periodistas. Tras reprender repetidamente a los funcionarios federales por incumplir sus órdenes previas, añadió la exigencia de que llevaran cámaras corporales.

Al dictar la orden judicial, Ellis citó a expresidentes fallecidos, entre ellos George Washington, y un famoso poema sobre Chicago de Carl Sandburg. Describió a manifestantes y activistas enfrentándose a gases lacrimógenos, con armas apuntándoles y siendo derribados al suelo, afirmando que «eso haría que cualquier persona razonable se lo pensara dos veces antes de ejercer sus derechos fundamentales».

Un día antes, los abogados de ambas partes se enfrentaron repetidamente en la corte por los relatos de varios incidentes tensos ocurridos desde que comenzó la represión migratoria en septiembre. Varios de ellos involucraron a Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza que ha liderado la represión, incluyendo un incidente en el que lanzó un bote de gas lacrimógeno contra una multitud tras alegar que le habían golpeado con una piedra.

Ellis dijo que Bovino se retractó de su afirmación sobre la roca después de que las pruebas en vídeo demostraran que no era cierta.

“Bovino admitió que mintió”, dijo ella.

También señaló que Bovino negó haber usado la fuerza contra un hombre al que fue filmado “obviamente derribando” al suelo.

Bovino, quien dirigió una operación similar en Los Ángeles, se ha visto obligado a comparecer durante horas en declaraciones a puerta cerrada relacionadas con los crecientes desafíos legales derivados de la “Operación Midway Blitz”. Fragmentos de las entrevistas privadas, donde Bovino aparece vestido con su uniforme verde de la Patrulla Fronteriza y en ocasiones se muestra evasivo, fueron reproducidos en la corte, junto con imágenes de la cámara corporal.

Bovino, jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, ha defendido reiteradamente el uso de la fuerza por parte de los agentes, al tiempo que ha evitado responder preguntas sobre las tácticas empleadas por dichos agentes. Supervisa a casi 230 agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que han estado en el área de Chicago.

El jueves, en el tribunal, un abogado que representa al gobierno federal dijo que Bovino tiene una cámara corporal después de que Ellis le exigiera que consiguiera una y completara la capacitación para usarla en una audiencia anterior.

Un mensaje dejado el jueves al Departamento de Seguridad Nacional no fue respondido de inmediato.

Durante la audiencia del miércoles, que duró ocho horas, los testigos ofrecieron testimonios emotivos al describir cómo habían experimentado el uso de gases lacrimógenos, cómo les habían disparado con balas de pimienta en la cabeza mientras rezaban y cómo les habían apuntado con armas cuando grababan a agentes en calles residenciales.

Ellis interrogó a los testigos sobre cómo les habían afectado estas experiencias y si les habían impedido volver a protestar. Uno tras otro, los testigos describieron su ansiedad ante la posibilidad de regresar a las protestas o al activismo.

“Me pongo muy nerviosa porque siento que no estoy segura”, dijo Leslie Cortez, organizadora juvenil del suburbio de Cicero, en Chicago, a Ellis. “Y dudo de mi seguridad cuando salgo”.