El hombre que abrió fuego en una instalación del ICE esperaba que el ataque causara «verdadero terror» a los agentes

El hombre armado que abrió fuego en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, matando a un detenido e hiriendo gravemente a otros dos, dejó una nota en la que decía que esperaba que el ataque «le diera verdadero terror a los agentes del ICE», dijo el jueves el director del FBI.

La publicación de Kash Patel en la plataforma social X ofreció la primera pista del motivo del tiroteo del miércoles, que tuvo como blanco el edificio de ICE, incluyendo una camioneta en una entrada cerrada. Los detenidos estaban en la camioneta. Ningún miembro del personal de ICE resultó herido.

El agresor, que según las autoridades disparó indiscriminadamente desde un tejado cercano, estaba involucrado en un «alto grado de planificación previa al ataque», dijo Patel, y los agentes han confiscado dispositivos electrónicos, notas escritas a mano y otras pruebas de una casa del área de Dallas.

“Una de las notas manuscritas recuperadas decía: ‘Espero que esto les dé verdadero terror a los agentes de ICE, y se pregunten: ¿hay un francotirador con munición AP en ese techo?’”, escribió Patel, citando una aparente abreviatura de balas perforantes.

El pistolero también había descargado un documento titulado “Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Condado de Dallas” que contenía una lista de instalaciones de Seguridad Nacional, dijo Patel.

Horas antes del tiroteo, el agresor realizó múltiples búsquedas en internet de información balística y videos del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah este mes, dijo Patel. El mes pasado, el hombre buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes de ICE, añadió.

Joshua Jahn, de 29 años, fue identificado como el tirador por un funcionario policial que no pudo revelar públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El miércoles, Patel publicó una foto en redes sociales que mostraba una bala encontrada en el lugar de los hechos con la inscripción «ANTI-ICE». La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó reforzar la seguridad en las instalaciones de ICE en todo Estados Unidos, según una publicación del DHS en X.

El ataque fue el último asesinato selectivo de alto perfil en Estados Unidos. Ocurrió dos semanas después de que Kirk fuera asesinado por un tirador en el techo de un edificio en la Universidad del Valle de Utah y mientras la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración ha provocado una reacción contra los agentes de ICE y miedo en las comunidades inmigrantes.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración calificó los tiroteos como “un duro recordatorio de que detrás de cada caso de inmigración hay un ser humano que merece dignidad, seguridad y respeto”.

“Ya sean personas que transitan el proceso migratorio, servidores públicos que cumplen con sus funciones o profesionales que trabajan dentro del sistema, todos merecen estar libres de violencia y miedo”, afirmó el grupo en un comunicado.

El FBI afirma que el ataque fue un «acto de violencia selectiva»

Las autoridades han proporcionado pocos detalles sobre el tiroteo y no han revelado públicamente los nombres de las víctimas . El FBI afirmó que estaba investigando el tiroteo como un acto de violencia selectiva.

El pistolero utilizó un rifle de cerrojo, según un funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Edwin Cardona, un inmigrante venezolano, dijo que entraba al edificio de ICE con su hijo para una cita alrededor de las 6:20 a. m. cuando escuchó disparos. Un agente llevó a las personas que estaban adentro a una zona más segura y les dijo que había un tirador activo.

“Tenía miedo por mi familia, porque estaban afuera. Me sentí fatal, porque pensé que algo les podría pasar”, dijo Cardona, añadiendo que luego se reencontraron.

La instalación de ICE está ubicada a lo largo de la carretera interestatal 35 este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a cuadras de los hoteles.

¿Quién era el pistolero?

Horas después del tiroteo, agentes del FBI se reunieron en una casa en el suburbio de Fairview, en las afueras de Dallas, que los registros públicos vinculan a Jahn.

La casa se encuentra en una calle sin salida arbolada en un barrio con casas de ladrillo de una y dos plantas. La calle estaba bloqueada por un vehículo policial, y se podía ver a agentes con chalecos del FBI en el jardín delantero.

Un portavoz del Collin College, en la cercana McKinney, dijo por correo electrónico que Joshua Jahn estudió allí «en varios momentos» entre 2013 y 2018.

A fines de 2017, Jahn condujo a través del país para trabajar en un empleo por el salario mínimo cosechando marihuana durante varios meses, dijo Ryan Sanderson, propietario de una granja legal de cannabis en el estado de Washington.

«Es un chico joven, que vive a mil millas de casa, y realmente no parecía tener ningún rumbo, viviendo en su auto a una edad tan temprana», dijo Sanderson a la AP.

Llamados al fin de la violencia política

Poco después del tiroteo y antes de que los funcionarios dijeran que al menos una de las víctimas era un detenido, el vicepresidente JD Vance publicó en X que «el ataque obsesivo a las fuerzas del orden, particularmente a ICE, debe cesar».

El senador republicano Ted Cruz, que representa a Texas, continuó en esa dirección, pidiendo el fin de la violencia política .

La Red Católica de Inmigración Legal, un grupo de defensa, dijo que los tiroteos son “un recordatorio desgarrador de la violencia y el miedo que con demasiada frecuencia afectan las vidas de los migrantes y las comunidades donde viven”.

Noem dice que los agentes de ICE han sido blanco de ataques

Noem notó un aumento reciente en los ataques a agentes del ICE.

El 4 de julio, atacantes vestidos con ropa negra de estilo militar abrieron fuego frente al Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, según informaron los fiscales federales. Un policía resultó herido. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Días después, un hombre con un rifle de asalto disparó decenas de veces contra agentes federales que salían de unas instalaciones de la Patrulla Fronteriza en McAllen. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que acudió al lugar antes de que las autoridades le dispararan y lo mataran.

En los suburbios de Chicago, las autoridades federales levantaron una valla alrededor de un centro de procesamiento de inmigración tras el estallido de tensiones con los manifestantes. La administración del presidente Donald Trump ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias en el área de Chicago, lo que ha resultado en cientos de arrestos.

Docenas de oficinas de inmigración en todo el país albergan a empleados administrativos y se utilizan para atender a las personas citadas a citas de registro y para procesar a las personas arrestadas antes de su traslado a centros de detención de larga duración. No están diseñadas para mantener a personas bajo custodia.

La seguridad varía según la ubicación , algunos se encuentran en edificios federales y otros mezclados con empresas privadas, dijo John Torres, ex director interino de la agencia y ex jefe de lo que ahora se llama su división de cumplimiento y deportaciones.