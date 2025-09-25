Lo que sabemos sobre cómo se desarrollaría un cierre gubernamental

La amenaza de un cierre gubernamental se ha vuelto recurrente en Washington, aunque la mayoría de las veces los legisladores y el presidente logran evitarla. Sin embargo, esta vez, las perspectivas de un acuerdo de última hora son bastante sombrías.

Los republicanos han elaborado una medida a corto plazo para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas han insistido en que la medida aborde sus preocupaciones sobre la atención médica. Quieren revertir los recortes a Medicaid incluidos en la megapropuesta de ley del presidente Donald Trump aprobada este verano, así como extender los créditos fiscales que hacen que las primas de seguro médico sean más asequibles para millones de personas que compran a través de los mercados establecidos por la Ley de Atención Médica Asequible. Los republicanos afirman que todo esto es imposible.

Ninguna de las partes muestra señales de ceder , y ni siquiera se espera que la Cámara entre en sesión antes de que comience el cierre.

He aquí un vistazo a cómo se produciría un cierre.

¿Qué pasa durante un cierre?

Cuando se produce una interrupción de la financiación, la ley exige que las agencias cesen sus actividades y suspendan temporalmente a sus empleados «no exceptuados». Los empleados exceptuados incluyen a quienes realizan labores para proteger vidas y bienes. Permanecen en sus puestos, pero no reciben su salario hasta que finalice el cierre.

Durante el cierre parcial de 35 días del primer mandato de Trump, aproximadamente 340.000 de los 800.000 empleados federales de las agencias afectadas fueron suspendidos temporalmente. El resto fue «exento» y obligado a trabajar.

¿Qué trabajo gubernamental continúa durante un cierre?

Mucho, en realidad.

Investigadores del FBI, agentes de la CIA, controladores aéreos y agentes en los controles aeroportuarios siguen trabajando. También lo hacen los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los programas que dependen del gasto obligatorio generalmente también continúan durante un cierre. Los cheques del Seguro Social siguen enviándose. Las personas mayores que dependen de la cobertura de Medicare aún pueden consultar a su médico, y los proveedores de atención médica aún pueden presentar solicitudes de pago y recibir reembolsos.

La atención médica para veteranos también continúa durante el cierre. Los centros médicos y las clínicas ambulatorias del VA permanecerán abiertos y se seguirán procesando y entregando los beneficios del VA. Los entierros continuarán en los cementerios nacionales del VA.

¿Se les pagará a los trabajadores federales suspendidos?

Sí, pero no hasta que termine el cierre.

Históricamente, el Congreso ha actuado tras los cierres para pagar a los empleados federales los días que estuvieron en licencia, aunque no había garantías de que lo hiciera. Sin embargo, en 2019, el Congreso aprobó un proyecto de ley que consagra el requisito de que los empleados en licencia reciban pago retroactivo una vez que se reanuden las operaciones.

Si bien eventualmente recibirán su pago, los trabajadores suspendidos, así como aquellos que permanecen en el trabajo, pueden tener que prescindir de uno o más de sus cheques de pago regulares, dependiendo de cuánto dure el cierre, lo que creará estrés financiero para muchas familias.

Los miembros del servicio recibirían el pago retroactivo de cualquier cheque perdido una vez que se reanude la financiación federal.

¿Seguiré recibiendo correo?

Sí, el Servicio Postal de EE. UU. no se ve afectado por el cierre del gobierno. El Servicio Postal de EE. UU. es una entidad independiente que se financia mediante la venta de sus productos y servicios, y no con el dinero de los impuestos.

¿Qué se cierra durante un cierre?

Todas las administraciones tienen cierto margen de maniobra para elegir qué servicios congelar y cuáles mantener en caso de cierre.

La primera administración de Trump trabajó para mitigar el impacto de lo que se convirtió en el cierre parcial más largo del país en 2018 y 2019. Pero en la reapertura selectiva de oficinas, los expertos dicen que vieron una voluntad de tomar atajos, desechar planes previos y adentrarse en territorio legalmente dudoso para mitigar el dolor.

Cada agencia federal desarrolla su propio plan de cierre, que anteriormente estaba disponible en el sitio web público de la Oficina de Administración y Presupuesto. Hasta la fecha, estos planes no se han publicado . Los planes describen qué empleados de la agencia permanecerían en sus puestos durante un cierre gubernamental y cuáles serían suspendidos temporalmente.

En una provocación, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca ha amenazado con el despido masivo de empleados federales en caso de un cierre. Un memorando de la OMB, publicado el miércoles, indica que los programas que no recibieron financiación a través del megaproyecto de ley de Trump este verano serían los más afectados por el cierre.

Las agencias deberían considerar emitir avisos de reducción de personal para aquellos programas cuyo financiamiento vence el 1 de octubre, que no tienen fuentes de financiamiento alternativas y «no son consistentes con las prioridades del Presidente», dice el memorando.

Esta sería una medida mucho más drástica que en cierres anteriores, cuando los empleados federales suspendidos regresaron a sus puestos una vez que el Congreso aprobó el gasto público. Una reducción de personal no solo despediría a empleados, sino que también eliminaría sus puestos, lo que desencadenaría otra conmoción masiva en una fuerza laboral federal que ya ha enfrentado importantes recortes este año debido a las medidas del Departamento de Eficiencia Gubernamental y otros sectores de la administración Trump.

Prácticas de cierre en el pasado

Muchos planes de cierre presentados durante la administración Biden están disponibles públicamente y algunos planes se pueden encontrar en los sitios web de agencias individuales, lo que proporciona una indicación de un precedente pasado que podría guiar a la administración Trump.

A continuación se presentan algunos extractos de dichos planes:

— Departamento de Educación : “Una demora prolongada en las obligaciones y pagos del Departamento más allá de una semana reduciría severamente el flujo de efectivo a los distritos escolares, colegios y universidades, agencias de rehabilitación vocacional y otras entidades que dependen de los fondos discrecionales del Departamento para respaldar sus servicios”.

— Servicio de Parques Nacionales : Como regla general, si una instalación o área es inaccesible fuera del horario laboral, se cerrará mientras dure la interrupción de la financiación. En los parques donde sea impráctico o imposible restringir el acceso público, la dotación de personal variará según el parque. «Por lo general, cuando los parques cuentan con áreas accesibles, como caminos, miradores, senderos, zonas de acampada y monumentos al aire libre, estas áreas permanecerán físicamente accesibles al público».

— Transporte: Cesarían la contratación de controladores de tránsito aéreo y su capacitación en campo, así como las verificaciones rutinarias de antecedentes de seguridad del personal y los análisis del desempeño del tránsito aéreo, según una actualización del 25 de marzo .

— Instituto Smithsonian : “El Zoológico Nacional y el Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian, al igual que todos los museos del Smithsonian, reciben fondos federales. Por lo tanto, durante un cierre gubernamental, el Zoológico —y el resto de los museos del Smithsonian— deben cerrar al público”.

— Administración de Alimentos y Medicamentos : “El trabajo para proteger la salud animal sería limitado, y solo abordaría las amenazas inminentes a la vida humana. De igual manera, las iniciativas de seguridad alimentaria se reducirían a respuestas de emergencia, ya que la mayor parte de su financiación proviene de asignaciones presupuestarias. Las iniciativas de seguridad alimentaria a largo plazo, incluyendo la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos y enfermedades relacionadas con la dieta, se detendrían”.