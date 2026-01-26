El excandidato Perry Johnson se une a la concurrida candidatura republicana para gobernador de Michigan

Una ex candidata republicana a gobernadora que alguna vez intentó desbancar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, busca nuevamente el cargo, uniéndose a un amplio grupo de republicanos que se postulan en el estado en disputa.

El empresario del condado de Oakland, Perry Johnson, anunció el lunes su segunda candidatura a gobernador. Su incorporación a la contienda coincide con la competencia entre los candidatos republicanos por el respaldo del presidente Donald Trump antes de las primarias del 4 de agosto.

En un anuncio en video publicado el lunes, Johnson describió al gobierno de Michigan como ineficiente.

“Necesitamos reestructurar el sistema”, dijo.

Johnson, consultor de gestión, formó parte de una lista de republicanos que se postularon contra Whitmer en 2022. Su candidatura de casi 8 millones de dólares fracasó cuando la oficina electoral estatal dictaminó que no presentó suficientes firmas válidas para las peticiones de nominación. También se postuló con pocas posibilidades a la presidencia antes de 2024.

Al anunciar su campaña, Johnson le dijo al Detroit News que planea gastar 9 millones de dólares de su propio dinero en los próximos dos meses.

Whitmer tiene un mandato limitado y no puede volver a presentarse. Candidatos de ambos partidos y uno que hace campaña como independiente se han alineado para reemplazarla.

Del lado republicano, Johnson se suma al campo que incluye al representante estadounidense John James , el ex fiscal general de Michigan Mike Cox , el líder del Senado estatal Aric Nesbitt y el ex presidente de la Cámara de Representantes de Michigan Tom Leonard .

Del lado demócrata, la secretaria de Estado Jocelyn Benson y el sheriff del condado de Genesee, Chris Swanson, compiten por la nominación.

El veterano alcalde demócrata de Detroit, Mike Duggan , se postula para gobernador, pero como independiente.