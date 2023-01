El caso de Tire Nichols revive los llamados a un cambio en la cultura policial

Un hombre negro desarmado muere después de una golpiza grabada en video por parte de la policía. Los oficiales involucrados son despedidos. Después de una revisión exhaustiva de las pruebas, se presentan rápidamente cargos penales contra los oficiales infractores.

Investigación, rendición de cuentas y cargos.

Esto es a menudo lo más que los ciudadanos negros pueden esperar a medida que continúan las muertes. En todo el país, la policía ha matado a unas tres personas por día de manera constante desde 2020 , según académicos y defensores de la reforma policial que rastrean este tipo de muertes.

El encuentro fatal de Tire Nichols con agentes de policía en Memphis, Tennessee, grabado en un video hecho público el viernes por la noche , es un claro recordatorio de que los esfuerzos para reformar la policía no han logrado evitar más puntos álgidos en una epidemia intratable de brutalidad.

Hace casi 32 años, la brutal golpiza que la policía de Los Ángeles le propinó a Rodney King provocó un sincero llamado a favor de un cambio. Se han repetido en un ritmo incesante desde entonces, puntuado por las muertes de Amadou Diallo en Nueva York, Oscar Grant en Oakland, California, Michael Brown en Ferguson, Missouri y tantos otros.

El asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020 fue tan angustioso de ver que convocó un ajuste de cuentas nacional que incluyó una legislación federal propuesta en su nombre y muestras de solidaridad por parte de corporaciones y ligas deportivas. Todos no alcanzaron el cambio en la cultura de aplicación de la ley que los negros en Estados Unidos han pedido: una cultura que promueva la libertad del miedo, la confianza en la policía y el respeto mutuo.

“Necesitamos seguridad pública, ¿verdad? Necesitamos la aplicación de la ley para combatir el crimen generalizado”, dijo Jason Turner, pastor principal de la Iglesia Cristiana Mississippi Boulevard en Memphis. “Además, no queremos que las personas que juraron protegernos y servirnos nos maltraten por una simple parada de tráfico o cualquier delito”.

Los cinco oficiales negros ahora están despedidos y acusados ​​de asesinato y otros delitos por la muerte el 10 de enero de Nichols, un patinador de 29 años, trabajador de FedEx y padre de un niño de 4 años.

Desde la policía y la oficina del fiscal de distrito hasta la Casa Blanca, los funcionarios dijeron que el asesinato de Nichols apunta a la necesidad de reformas más audaces que van más allá de simplemente diversificar las filas, cambiar las reglas de uso de la fuerza y ​​alentar a los ciudadanos a presentar denuncias.

“El mundo nos está mirando”, dijo el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy. “Si hay algo positivo que sacar de esta nube muy oscura, es que tal vez este incidente pueda abrir una conversación más amplia sobre la necesidad de una reforma policial”.

El presidente Joe Biden se unió a los líderes nacionales de derechos civiles en llamados a la acción similares.

“Para generar un cambio real, debemos rendir cuentas cuando los agentes del orden violan sus juramentos, y debemos generar una confianza duradera entre los agentes del orden, la gran mayoría de los cuales usan la insignia con honor, y las comunidades a las que juraron servir y proteger. ”, dijo el presidente.

Pero Memphis, cuyos 628.000 residentes celebran la barbacoa y la música blues y lamentan ser el lugar donde fue asesinado el reverendo Martin Luther King Jr., ha visto esto antes. La ciudad tomó las medidas que los defensores pidieron en una iniciativa de «Reimaginar la vigilancia» en 2021, y reflejó un conjunto de cambios de política que los reformadores quieren que todos los departamentos implementen de inmediato, conocidos como «8 no pueden esperar».

Ahora se requiere entrenamiento de desescalada. Se les dice a los oficiales que limiten el uso de la fuerza, agoten todas las alternativas antes de recurrir a la fuerza letal e informen todos los usos de la fuerza. Tennessee también tomó medidas: la ley estatal ahora requiere que los oficiales intervengan para detener el abuso y denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte de sus colegas.

Mostrando una transparencia inusual para un departamento de policía, el MPD ahora publica informes de rendición de cuentas que incluyen la raza de las personas sujetas al uso de la fuerza cada año. Muestran que los hombres y mujeres negros fueron abrumadoramente objeto de un trato más duro en 2019, 2020 y 2021. Estuvieron sujetos a casi el 86 % de los usos registrados de armas de fuego, porras, gas pimienta, palizas físicas y otras formas de fuerza en 2021, el total casi se duplicó ese año a 1.700 casos.

Siete usos de la fuerza por parte de la policía de Memphis terminaron en muerte durante estos tres años.

“No sé cuánto más muerte negra acumulada debería tener que pagar nuestra comunidad para convencer a los funcionarios electos de que el sistema policial no está roto: funciona exactamente como fue diseñado, a expensas de la vida negra”, dijo Ash. -Lee Woodard Henderson, codirector ejecutivo del Highlander Research and Education Center, una escuela de capacitación en liderazgo de derechos civiles con sede en Tennessee.

El caso de Nichols, solo uno de los casos de brutalidad que aparecen en las noticias nacionales este mes, expone una verdad incómoda: más de dos años desde que las muertes de Floyd, Breonna Taylor y Rayshard Brooks provocaron protestas, las reformas policiales no han reducido significativamente tales asesinatos.

Los estados aprobaron casi 300 proyectos de ley de reforma policial después del asesinato de Floyd, creando una supervisión civil de la policía, más capacitación contra prejuicios, límites más estrictos en el uso de la fuerza y ​​alternativas a los arrestos en casos que involucran a personas con enfermedades mentales, según un análisis reciente de Howard. Centro de Periodismo de Investigación de la Universidad de Maryland.

A pesar de los llamados a “desfinanciar a la policía”, una revisión de Associated Press de la financiación policial en todo el país encontró solo recortes modestos, impulsados ​​en gran parte por la reducción de los ingresos relacionados con la pandemia de coronavirus. Los presupuestos aumentaron y se contrataron más oficiales para algunos departamentos grandes, incluido el de la ciudad de Nueva York.

Aún está estancada en el Congreso la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd, que prohibiría la discriminación racial, prohibiría los estrangulamientos y las órdenes de arresto, limitaría la transferencia de equipo militar a los departamentos de policía y facilitaría la presentación de cargos contra los agentes infractores. Biden dijo que le dijo a la madre de Nichols que “presentaría un caso” ante el Congreso para aprobar la Ley Floyd “para tener esto bajo control”.

El reverendo Al Sharpton dijo que su elogio en el funeral de Nichols el miércoles incluirá un llamado a nuevas leyes. El presidente de la NAACP, Derrick Johnson, también criticó al Congreso.

“Al no escribir una ley, estás escribiendo otro obituario”, dijo Johnson. Dinos qué vas a hacer para honrar a Tire Nichols. … Podemos nombrar a todas las víctimas de la violencia policial, pero no podemos nombrar una sola ley que haya aprobado para abordarla”.

Los defensores quieren legislación estatal y federal porque los cambios locales varían ampliamente en alcance y efecto y pueden deshacerse con una sola elección después de años de activismo de base. Pero algunos dicen que las regulaciones estrictas son solo el comienzo, y el video de la agonía de Nichols lo demuestra.

“Cambiar una regla no cambia un comportamiento”, dijo Katie Ryan, jefa de personal de Campaign Zero, un grupo de académicos, expertos en policía y activistas que trabajan para poner fin a la violencia policial. “La cultura de un departamento de policía tiene que cambiar para implementar realmente las políticas, no solo decir que existe una regla”.

Los cinco oficiales acusados, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith, formaban parte de la llamada unidad Scorpion. Scorpion significa Operaciones de Delitos Callejeros para Restaurar la Paz en nuestros Vecindarios.

El jefe de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, disolvió la unidad el sábado.

“Es en el mejor interés de todos desactivar permanentemente la unidad Scorpion”, dijo en un comunicado.

Antes de la medida de Davis, el alcalde de Memphis, Jim Strickland, dijo que estaba claro que los oficiales involucrados en el ataque a Nichols violaron las políticas y la capacitación del departamento.

“Quiero asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para evitar que esto vuelva a suceder”, dijo Strickland en un comunicado. “Estamos iniciando una revisión externa e independiente de la capacitación, las políticas y las operaciones de nuestras unidades especializadas”.

El sindicato de la policía de Memphis expresó sus condolencias a la familia de Nichols y dijo que “está comprometido con la administración de justicia y NUNCA aprueba el maltrato de NINGÚN ciudadano ni NINGÚN abuso de poder”. La declaración también expresó su fe en que el sistema de justicia revelaría “la totalidad de las circunstancias” del caso.

Patrick Yoes, presidente nacional de la Orden Fraternal de la Policía, rechazó la conclusión de que la vigilancia debe cambiar. Esto no fue un “trabajo policial legítimo o una parada de tráfico que salió mal”, dijo Yoes. “Este es un asalto criminal bajo el pretexto de la ley”.

Los manifestantes volvieron a salir el viernes por la noche después de que la ciudad publicara el video. Turner, el pastor de Memphis, calificó las imágenes como “una prueba más de que los sistemas de justicia penal de nuestra ciudad y nuestra nación necesitan un cambio urgente”.

“No es que nos falten recomendaciones concretas y razonables”, dijo el reverendo Earle Fisher, pastor principal de la Iglesia Bautista Abisinia. “Lo que nos falta es la voluntad política y el compromiso para hacer los cambios estructurales”.