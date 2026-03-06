El cambio de hora en EEUU de este fin de semana es un problema y hay una profunda división sobre cómo solucionarlo

Los relojes se adelantarán una hora a las 2 a.m. del domingo para el horario de verano en la mayor parte de Estados Unidos, lo que creará un día de 23 horas que alterará los horarios de sueño, sumergirá los paseos matutinos del perro en la oscuridad e inspira millones de quejas.

Aunque las encuestas muestran que a la mayoría de la gente no le gusta el sistema que obliga a los estadounidenses a cambiar la hora dos veces al año, las medidas políticas necesarias para cambiar el sistema no han tenido éxito porque las opiniones sobre el tema y sus potenciales impactos están profundamente divididas.

¿Quieres que el horario de verano sea permanente? Eso significaría que el sol saldría alrededor de las 9 a. m. en Detroit durante un tiempo durante el invierno.

¿Prefieres mantener el horario estándar todo el año? Eso significaría que el sol saldría a las 4:11 a. m. en Seattle en junio.

«No existe ninguna ley que podamos aprobar para mover el sol a nuestro antojo», dijo Jay Pea, presidente de Save Standard Time, una organización dedicada a cambiar al horario estándar para siempre.

He aquí un vistazo al debate.

Imponer un reloj a un planeta en rotación causa muchos dolores de cabeza

La genio Lauren pasa sus inviernos en la ciudad de Nueva York observando el amanecer y el atardecer con los nudillos blancos hasta que el sol sale lo suficientemente tarde como para que ella tenga ganas de hacer algo fuera de su apartamento después del trabajo, incluso ir al cine.

“La mayor parte del año estamos en horario de verano”, dijo el trabajador sanitario de 41 años. “¿Para qué hacemos esto?”

Estados Unidos ha estado modificando el reloj de forma intermitente desde que los ferrocarriles estandarizaron las zonas horarias en 1883. Lo mismo ha sucedido en gran parte del mundo. Unos 140 países han tenido horario de verano en algún momento; aproximadamente la mitad lo tienen ahora.

Aproximadamente 1 de cada 10 adultos estadounidenses está a favor del sistema actual de cambio de hora, según una encuesta de AP-NORC realizada el año pasado. Aproximadamente la mitad se opone a dicho sistema, y ​​aproximadamente 4 de cada 10 no tienen opinión. Si tuvieran que elegir, la mayoría de los estadounidenses afirma que preferiría que el horario de verano fuera permanente, en lugar del horario estándar.

Un dilema para los responsables políticos

Desde 2018, 19 estados (incluido gran parte del sur y un bloque de estados del noroeste de EE. UU.) han adoptado leyes que exigen el cambio a un horario de verano permanente.

Pero hay un problema: el Congreso tendría que aprobar una ley que permitiera a los estados adoptar el horario de verano completo, algo que estuvo vigente en todo el país durante la Segunda Guerra Mundial y durante un breve e impopular período en 1974.

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en 2022 para implementar el horario de verano de forma permanente. Un proyecto de ley similar de la Cámara de Representantes aún no se ha sometido a votación.

El representante estadounidense Mike Rogers, un republicano de Alabama que presenta un proyecto de ley de este tipo en cada mandato, dijo que la industria aérea, que no quiere la complejidad de programación que traería consigo un cambio, ha sido un factor a la hora de persuadir a los legisladores de no abordarlo.

El representante estadounidense Greg Steube, republicano de Florida, propone otro enfoque.

«¿Por qué no dividir al bebé?», preguntó. «Aplazarlo 30 minutos para que esté a medio camino entre los dos».

Steube cree que su proyecto de ley podría obtener apoyo bipartidista. El cambio desfasaría a Estados Unidos de la mayor parte del mundo, aunque India ha adoptado un enfoque similar y en Nepal la hora está 15 minutos adelantada.

Los expertos en sueño prefieren más luz natural por la mañana.

Karin Johnson, vicepresidenta del grupo de defensa Save Standard Time y profesora de neurología en la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts, dijo que el horario estándar permanente (con el sol directamente sobre la cabeza cerca del mediodía) ayudaría a los estudiantes, conductores y prácticamente a todos los demás a funcionar mejor durante todo el año.

“La luz de la mañana es realmente crucial para establecer nuestros ritmos circadianos cada día”, dijo.

Kenneth Wright, profesor y director del Laboratorio de Sueño y Cronobiología de la Universidad de Colorado, dijo que el riesgo de accidentes automovilísticos fatales, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares aumenta en los días posteriores a adelantar el reloj.

“Basándonos en la evidencia sobre nuestra salud, bienestar y seguridad, la mejor opción para nosotros como país ahora es optar por adoptar el horario estándar permanente”, afirmó.

Los obstáculos bloquean el cambio

De todos los estados de EE. UU., solo Arizona (excepto la Nación Navajo ) y Hawái actualmente optan por no aplicar el horario de verano.

En los últimos dos años, media docena de estados han adoptado proyectos de ley para cambiar al horario estándar permanente en una sola cámara legislativa, incluyendo Virginia en febrero. Un comité de la Cámara de Representantes de Virginia recomendó esta semana posponer el tema hasta 2027.

La mayoría de estas medidas incluían la salvedad de que el cambio solo entraría en vigor si los estados vecinos también lo hacían. Por ejemplo, Virginia adoptaría el horario estándar solo si Maryland y Washington, D. C. también lo hicieran. Esto podría disipar parcialmente algunas de las preocupaciones de grupos, como las emisoras, que advierten sobre la confusión en el horario. Sin embargo, no resolvería las preocupaciones de la industria del golf, que se opone al horario estándar permanente porque dificultaría que los jugadores jugaran una ronda por la noche.

Muchos proyectos de ley que establecen el horario de verano completo tienen disposiciones similares.

Un llamado a que los estados decidan

Scott Yates, un hombre de Colorado que administra el sitio web Lock the Clock, quiere que el gobierno federal apruebe una ley para poner fin al cambio de reloj dos veces al año en dos años.

Según su plan, los estados tendrían que comprometerse a utilizar el horario de verano o el horario estándar.

Mientras persistan los cambios en el reloj, Yates tiene algunos consejos.

“Si eres el jefe, diles a todos tus empleados el lunes que pueden llegar una hora más tarde”, dijo. “Y si no eres el jefe, dile a tu jefe que crees que deberías llegar una hora más tarde el lunes. Duerme hasta tarde por seguridad”.