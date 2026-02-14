EEUU cancela beneficio migratorio y pone en riesgo de deportación a más de mil yemeníes

El Gobierno de Estados Unidos informó este viernes de su decisión de eliminar un beneficio migratorio para los ciudadanos de Yemen, una decisión que dejará a más de 1.000 personas expuestas a la deportación a un país sumido en una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Yemen vencerá en un periodo de aproximadamente dos meses, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

Según datos recopilados por la organización American Immigration Forum, unos 1.400 yemeníes en EE.UU. estaban inscritos en el programa TPS en enero de este año.

Según explicó la Secretaria de DHS, Kristi Noem, Washington decidió acabar con este programar tras «revisar las condiciones en el país y consultar con las agencias pertinentes».

«Yemen ya no cumple con los requisitos que establece la ley para ser designado bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS)”, afirmó la secretaria Noem en un comunicado.

«Permitir que los beneficiarios del TPS para Yemen permanezcan temporalmente en Estados Unidos va en contra de nuestro interés nacional», agregó.

La ONU califica la situación en Yemen como una de las «peores crisis humanitarias» del mundo, que ha expulsado a más de 4,5 millones de personas y donde más de 18,2 millones de yemeníes que siguen en el país están en necesidad de ayuda humanitaria.

Desde que estalló la violencia a finales de marzo de 2015, «Yemen ha visto cómo su economía se ha reducido a la mitad y más del 80 % de su población vive actualmente por debajo de la línea de pobreza», según datos de la ONU.

Desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025, el Gobierno de Donald Trump ha ordenado el fin de una docena de programas de Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque en varios casos los tribunales han suspendido o demorado su entrada en vigor.