EEUU anuncia nuevas sanciones contra el petróleo de Irán

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves una nueva batería de sanciones contra unas cincuenta personas, empresas y buques, principalmente con sede en Asia, acusados de vender y transportar gas y petróleo de Irán.

El Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que estas nuevas sanciones van dirigidas contra una red que transporta productos energéticos iraníes valorados en cientos de millones de dólares que proporcionan «una financiación esencial al régimen iraní y soporte a grupos terroristas que amenazan a Estados Unidos».

Entre los sancionados se encuentran una veintena de buques pertenecientes a la «flota fantasma» iraní, una terminal petrolera en China y refinerías independientes chinas.

La Casa Blanca impuso estas sanciones con el objetivo de «degradar el flujo de ingresos, desmantelando elementos esenciales de la maquinaria de exportación de energía de Irán», indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en el comunicado.

Se trata de la cuarta tanda de sanciones dirigidas contra refinerías independientes con sede en China, precisó el Departamento del Tesoro.

También se ven afectadas por esta nueva batería de medidas punitivas empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), acusadas de participar en la comercialización de petróleo y gas iraní.

La mayoría de la veintena de buques sancionados navegan bajo bandera de Panamá o Palaos, pero también hay de países africanos como Gambia y Comoras.

«Mientras Irán intente generar ingresos petroleros para financiar sus actividades subversivas, Estados Unidos actuará para contrarrestar y promover la rendición de cuentas de Irán y sus socios en la evasión de las sanciones», afirmó Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, en un comunicado.

Las sanciones implican la congelación de los activos que las empresas y personas afectadas tienen directa e indirectamente en Estados Unidos, así como la imposibilidad de que las empresas o ciudadanos estadounidenses comercien con ellas.