EE.UU. buscó atraer al piloto de Nicolás Maduro para que traicionara al líder venezolano

El agente federal tenía una propuesta audaz para el piloto jefe de Nicolás Maduro: todo lo que tenía que hacer era desviar subrepticiamente el avión del presidente venezolano a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran atrapar al hombre fuerte.

A cambio, le dijo el agente al piloto en una reunión clandestina, el aviador se convertiría en un hombre muy rico.

La conversación fue tensa y el piloto se fue sin comprometerse, aunque le proporcionó al agente, Edwin López, su número de celular, una señal de que podría estar interesado en ayudar al gobierno de Estados Unidos.

Durante los siguientes 16 meses, incluso después de retirarse de su trabajo en el gobierno en julio, López continuó trabajando, charlando con el piloto a través de una aplicación de mensajería encriptada.

La saga inédita y llena de intriga de cómo López intentó seducir al piloto tiene todos los elementos de un thriller de espionaje de la Guerra Fría: aviones privados de lujo, una reunión secreta en un hangar del aeropuerto, diplomacia de alto riesgo y el delicado cortejo de un lugarteniente clave de Maduro. Incluso hubo una maquinación final para inquietar al presidente venezolano sobre la verdadera lealtad del piloto.

En términos más generales, el plan revela hasta qué punto —y a menudo de manera chapucera— Estados Unidos ha buscado durante años derrocar a Maduro, a quien culpa de destruir la democracia de la nación rica en petróleo mientras proporciona un salvavidas a los narcotraficantes, a los grupos terroristas y a la Cuba comunista.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha adoptado una postura aún más dura. Este verano, el presidente ha desplegado miles de tropas , helicópteros de ataque y buques de guerra en el Caribe para atacar barcos pesqueros sospechosos de contrabandear cocaína desde Venezuela. En 13 ataques, incluidos algunos en el océano Pacífico oriental, el ejército estadounidense ha matado al menos a 57 personas .

Este mes, Trump autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas dentro de Venezuela, y el gobierno de Estados Unidos también duplicó la recompensa por la captura de Maduro por cargos federales de narcotráfico, una medida que López buscó aprovechar en un mensaje de texto al piloto.

«Todavía estoy esperando su respuesta», escribió López al piloto el 7 de agosto, adjuntando un enlace a un comunicado de prensa del Departamento de Justicia que anunciaba que la recompensa había aumentado a 50 millones de dólares.

Los detalles del plan, finalmente fallido, se extrajeron de entrevistas con tres funcionarios estadounidenses, tanto actuales como retirados, así como con un opositor de Maduro. Todos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar sobre el plan o por temor a represalias por revelarlo. Associated Press también revisó y autenticó los intercambios de texto entre López y el piloto.

Los intentos de localizar al piloto, el general venezolano Bitner Villegas, no tuvieron éxito.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y el Departamento de Estado no hicieron comentarios. El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios.

Todo empezó con un aviso sobre los aviones de Maduro

La trama se urdió cuando un informante se presentó en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana el 24 de abril de 2024, durante la presidencia de Joe Biden. El informante supuestamente tenía información sobre los aviones de Maduro, según tres funcionarios familiarizados con el asunto.

López, de 50 años, era entonces agregado en la embajada y agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, una parte del Departamento de Seguridad Nacional.

López, un enjuto ex Ranger del Ejército de los Estados Unidos originario de Puerto Rico, dirigía las investigaciones de la agencia sobre redes criminales transnacionales con presencia en el Caribe, tras una destacada trayectoria desmantelando bandas de narcotraficantes, lavadores de dinero y estafadores. Su labor de desmantelamiento de una operación ilícita de cambio de divisas en Miami incluso le valió una reprimenda pública en 2010 por parte de Hugo Chávez, predecesor de Maduro. Esta misión en la embajada sería su última antes de jubilarse.

La embajada estaba cerrada, aunque López seguía en su escritorio. Le entregaron una tarjeta de 3×5 con el nombre y el número de teléfono del informante. Cuando llamó, este afirmó que dos aviones usados ​​por Maduro estaban en República Dominicana en costosas reparaciones.

López estaba intrigado: sabía que cualquier mantenimiento probablemente constituiría una infracción penal según la legislación estadounidense, ya que implicaría la compra de piezas estadounidenses, prohibidas por las sanciones impuestas a Venezuela. Los aviones también estaban sujetos a incautación por violar esas mismas sanciones.

Localizar las aeronaves fue fácil: estaban alojadas en el aeropuerto ejecutivo La Isabela de Santo Domingo. Rastrearlas hasta Maduro les llevaría meses a los investigadores federales. Mientras construían el caso, descubrieron que el presidente venezolano había enviado a cinco pilotos a la isla para recuperar los aviones multimillonarios: un Dassault Falcon 2000EX y un Dassault Falcon 900EX.

Un plan se concreta

Según funcionarios actuales y anteriores familiarizados con la operación, López tuvo una epifanía: ¿Qué pasaría si pudiera persuadir al piloto para que llevara a Maduro a un lugar donde Estados Unidos pudiera arrestarlo?

Maduro había sido acusado en 2020 por cargos federales de narcoterrorismo, acusándolo de inundar Estados Unidos con cocaína.

El agente del DHS obtuvo permiso de sus superiores y de las autoridades dominicanas para interrogar a los pilotos, superando las preocupaciones de los funcionarios sobre crear una ruptura diplomática con Venezuela.

En el hangar del aeropuerto, a poca distancia del avión, López y sus compañeros agentes pidieron a cada piloto que se reuniera con ellos individualmente en una pequeña sala de conferencias. No había agenda, dijeron los agentes. Solo querían hablar.

Los agentes fingieron ignorar que los pilotos se dedicaban a sobrevolar a Maduro y a otros altos funcionarios. Hablaron con cada aviador durante aproximadamente una hora, dejando a su objetivo principal para el final: Villegas, a quien los agentes habían identificado como el piloto habitual de Maduro.

Villegas fue miembro de la guardia de honor presidencial de élite y coronel de la Fuerza Aérea Venezolana. Un exfuncionario venezolano que viajaba regularmente con el presidente lo describió como una persona amable, reservada y de la confianza de Maduro. Los aviones que pilotaba se utilizaban para transportar a Maduro por todo el mundo, a menudo a países adversarios de Estados Unidos como Irán, Cuba y Rusia. En un video de diciembre de 2023 publicado en línea por Maduro, se puede ver a Villegas sosteniendo una radio en la cabina mientras el presidente intercambia consignas patrióticas con el piloto de un avión de combate ruso Sukhoi.

López llamó a Villegas a la sala y bromearon un rato sobre las celebridades que el piloto había transportado, su servicio militar y los tipos de aviones que tenía licencia para volar, según dos personas familiarizadas con la operación. Después de unos 15 minutos, el piloto empezó a tensarse y le temblaron las piernas.

El agente insistió más: ¿Había volado el piloto alguna vez con Chávez o Maduro? Villegas al principio intentó evadir las preguntas, pero finalmente admitió haber sido piloto de ambos líderes. Villegas mostró a los agentes fotos suyas y de los dos presidentes en varios viajes. También proporcionó detalles sobre las instalaciones militares venezolanas que había visitado. Sin que Villegas lo supiera, un colega de López grabó la conversación con un celular.

Al concluir la conversación, según dijeron las dos personas, López presentó su propuesta: a cambio de entregar secretamente a Maduro a Estados Unidos, el piloto se haría muy rico y se ganaría el cariño de millones de sus compatriotas. El lugar de encuentro podría ser a elección del piloto: República Dominicana, Puerto Rico o la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Villegas no reveló sus intenciones. Sin embargo, antes de irse, le dio a López su número de celular.

‘Un tesoro de inteligencia’

Villegas y los demás pilotos regresaron a Venezuela sin la aeronave, porque les dijeron que carecía de las autorizaciones adecuadas.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense estaba preparando un caso federal de decomiso para incautar los aviones. En septiembre de 2024, incautó uno, registrado en el microestado europeo de San Marino a nombre de una empresa fantasma de San Vicente y las Granadinas.

El otro se apoderó de él en febrero, durante el primer viaje al exterior del Secretario de Estado Marco Rubio como principal diplomático estadounidense.

En una conferencia de prensa en el aeropuerto de República Dominicana, López informó al secretario ante la prensa. López le dijo a Rubio que el avión contenía un tesoro de inteligencia , incluyendo los nombres de oficiales de la fuerza aérea venezolana e información detallada sobre sus movimientos. López fijó una orden de incautación en el avión.

El gobierno de Maduro reaccionó enojado y publicó un comunicado que acusó a Rubio de “robo descarado”.

Incluso en su retiro, López siguió adelante.

Mientras reunía el material decomisado en conjunto con otras agencias federales, López se concentró en convencer a Villegas para que se uniera a su complot.

La tarea no sería fácil. Maduro le había puesto un alto precio a cualquiera que se volviera en su contra. Desde que asumió el cargo en 2013, ha reprimido brutalmente las protestas, lo que ha provocado decenas de arrestos, y ha encarcelado incluso a aliados otrora poderosos sospechosos de deslealtad.

Aun así, López insistió. Se enviaron mensajes de texto por WhatsApp y Telegram una docena de veces. Pero las conversaciones no parecían llevar a nada.

En julio, López se jubiló. Pero no podía dejar ir a Villegas. Buscó la guía de la unida comunidad de líderes opositores exiliados que conoció como agente de la ley. Uno de ellos describió al exagente como obsesionado con llevar a Maduro ante la justicia.

“Sentía que tenía una misión pendiente por cumplir”, dijo un miembro exiliado de la oposición a Maduro, quien habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad. Ese compromiso, añadió, hace que López sea “más valioso para nosotros que muchos de los principales opositores de Maduro en Venezuela”.

Después del mensaje de agosto sobre la recompensa de 50 millones de dólares , López envió otro diciendo que «todavía quedaba tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar del lado correcto de la historia». Pero no recibió respuesta.

El 18 de septiembre, López estaba viendo las noticias sobre la escalada de Trump en el Caribe cuando vio una publicación en X de un observador de aviones anónimo que había seguido de cerca las idas y venidas de los aviones de Maduro a lo largo de los años, según tres personas familiarizadas con el asunto. El usuario @Arr3ch0 , un juego de palabras con la jerga venezolana para «furioso», publicó una captura de pantalla de un mapa de seguimiento de vuelo que mostraba un Airbus presidencial haciendo un extraño círculo tras despegar de Caracas.

“¿A dónde vas?”, escribió López, usando un nuevo número.

“¿Quién es?”, respondió Villegas, ya sea sin reconocer el número o fingiendo ignorancia.

Cuando López presionó sobre lo que discutieron en República Dominicana, Villegas se puso combativo y llamó a López un “cobarde”.

“Los venezolanos somos de otra calaña”, escribió Villegas. “Lo último que somos es traidores”.

López le envió una foto de ellos hablando entre sí en un sofá de cuero rojo en el hangar del avión el año anterior.

“¿Estás loco?”, respondió Villegas.

“Un poco…”, escribió López.

Dos horas después, López lo intentó una última vez, mencionando a los tres hijos de Villegas por su nombre y un futuro mejor que, según él, les esperaba en Estados Unidos.

“Se acaba el plazo para tomar una decisión”, escribió López, poco antes de que Villegas bloqueara su número. “Pronto será demasiado tarde”.

Tratando de sacudir a Maduro

Al darse cuenta de que Villegas no iba a sumarse al plan, López y otros en el movimiento anti-Maduro decidieron tratar de poner nervioso al líder venezolano, según tres de las personas familiarizadas con la operación.

Al día siguiente del tenso intercambio de WhatsApp entre López y Villegas, Marshall Billingslea, un aliado cercano de la oposición venezolana, tomó medidas. Billingslea, exfuncionario de seguridad nacional durante gobiernos republicanos, llevaba semanas troleando a Maduro. Ahora, involucró a Villegas en su ciberacoso.

“¡Feliz cumpleaños, ‘General’ Bitner!”, escribió en un burlón deseo de cumpleaños el día X en que Villegas cumplió 48 años.

Billingslea incluyó fotografías comparativas que sin duda sorprenderían. Una era la misma que López había compartido con Villegas el día anterior por WhatsApp, solo que el agente había sido recortado. La otra era una foto oficial de la Fuerza Aérea con una estrella dorada que indicaba su nuevo rango en la charretera.

La publicación X se publicó a las 15:01, un minuto antes de que otro Airbus sancionado, que se sabe que pilota Maduro, despegara del aeropuerto de Caracas. Veinte minutos después, el avión regresó inesperadamente al aeropuerto.

El saludo de cumpleaños, visto por casi 3 millones de personas, causó conmoción en las redes sociales venezolanas, ya que los opositores de Maduro especularon que se le había ordenado al piloto regresar para ser interrogado. Otros se preguntaban si sería encarcelado. Nadie vio ni supo de Villegas durante días. Luego, el 24 de septiembre, el piloto reapareció, con un traje de vuelo de la Fuerza Aérea, en un programa de televisión muy seguido, presentado por el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Cabello se rió de cualquier insinuación de que el ejército venezolano pudiera ser comprado. Mientras elogiaba la lealtad de Villegas, llamándolo un «patriota inquebrantable y valiente «, el piloto permaneció en silencio, levantando el puño en señal de lealtad.