Durenberger, exsenador de Minnesota, muere a los 88 años

El exsenador estadounidense David Durenberger, un republicano de Minnesota que abrazó una política progresista y criticó al Partido Republicano después de su carrera política, murió el martes a los 88 años.

La salud de Durenberger había empeorado en los últimos meses, dijo su portavoz Tom Horner. Horner dijo a The Associated Press que Durenberger murió el martes por la mañana por causas naturales. Estaba en su casa de St. Paul rodeado de su familia.

Durenberger, ex secretario ejecutivo del gobernador republicano Harold LeVander, ex abogado corporativo y ex capitán de la Reserva del Ejército de los EE. UU., ganó un escaño en el Senado de los EE. UU. en 1978. Sirvió tres mandatos y defendió la reforma de la atención médica. Impulsó propuestas para expandir los beneficios de Medicare, proteger los derechos de las personas discapacitadas, incluida la histórica Ley de Estadounidenses con Discapacidades, y promover la equidad de género.

“El senador Dave Durenberger fue un verdadero servidor público”, dijo en un comunicado la senadora demócrata estadounidense Amy Klobuchar, de Minnesota. Klobuchar, que ocupa el antiguo escaño de Durenberger, dijo que personalmente le mostró mucha amabilidad cuando fue elegida por primera vez en 2006.

“Fue un legislador dedicado que siempre se guió por su devoción al bipartidismo ya mejorar la vida de las personas”, dijo Klobuchar. “Su trabajo para promover la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y prohibir la discriminación contra las personas con discapacidades cambió millones de vidas para mejor y fortaleció a nuestra nación”.

El gobernador demócrata Tim Walz hará un elogio en el funeral de Durenberger el próximo martes en el alma mater del exsenador, la Universidad de St. John en Collegeville, dijo Horner.

“Su trabajo en la reforma de la atención médica salvó vidas”, dijo Walz en un comunicado. “Era profundamente amable, generoso y honesto, y puso su trabajo en nombre de Minnesota por encima de todo. Valoró la colaboración y el bipartidismo con el espíritu de mejorar la vida de las personas”.

La primera esposa de Durenberger, Judy, murió de cáncer de mama en 1970, dejándolo viudo y con cuatro hijos. Dave Durenberger, su hijo, dijo que se mantuvo como un padre activo, asistiendo a sus partidos deportivos.

Cuando se postuló para el cargo a fines de la década de 1970, sus hijos ayudaron a llenar los sobres en la mesa del comedor, se unieron a los desfiles y ayudaron en la campaña.

“Era una especie de estrella polar sobre cómo necesitábamos vivir nuestras vidas”, dijo Dave Durenberger.

A medida que ascendía en el Senado, Durenberger pasó por períodos difíciles en su vida personal. Se separó de su esposa, Penny, en 1985, una agonía personal que discutió abiertamente con varios reporteros en ese momento. Se casó con Susan Foote, ex miembro de su personal, en 1995.

Dave Durenberger dijo que su padre en los últimos años era una presencia frecuente en la escuela y los eventos deportivos de sus nietos. Durenberger le mostró a su familia cómo valorar a las personas, independientemente de su estatus social, dijo.

“Trató de encontrar la bondad o el vínculo común que compartía con todos. Todo el mundo tenía el potencial de ser su amigo, ya fuera el rey de Jordania o el inmigrante jordano que conducía un taxi”, dijo Dave Durenberger.

Pero la carrera del senador Durenberger sufrió un declive en 1990. Fue censurado por unanimidad por el Senado luego de una investigación del Comité de Ética sobre los pagos que recibió por regalías de libros y reembolsos federales por estadías en un condominio de Minneapolis. En 1995, Durenberger también se declaró culpable de cinco delitos menores relacionados con los pagos del condominio.

“Si hay una mancha en el Sello del Senado de los Estados Unidos, o en la Estrella del Norte, como nos gusta llamar a nuestro estado, haré todo lo posible para pulir ambos hasta que queden brillantes”, dijo Durenberger a sus colegas del Senado después de su censura.

Decidió no presentarse a la reelección en 1994. Tras su salida de la política, trabajó con una serie de iniciativas centradas en la política de atención de la salud. Como presidente del Instituto Nacional de Políticas de Salud de la Facultad de Negocios Opus de la Universidad de St. Thomas, abordó problemas sistémicos de atención médica.

A medida que el Partido Republicano se inclinaba hacia conservadores fiscales enfocados en recortar programas gubernamentales, Durenberger se convirtió en un crítico. Le dijo a un podcast político de Minnesota en 2005 que los demócratas están “mejor equipados para llevar el día” en la política de atención médica, aunque dijo en ese momento que no se convertiría en demócrata.

En las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, respaldó a los demócratas Hillary Clinton y Joe Biden sobre Donald Trump. Y en 2018, escribió un libro con la reportera política Lori Sturdevant titulado “Cuando los republicanos eran progresistas”. Lamentó un ala casi extinta del Partido Republicano en la que los legisladores se enorgullecían del bipartidismo y buscaban ayudar a las personas vulnerables.