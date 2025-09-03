Disney pagará multa de 10 millones de dólares tras permitir la recopilación de datos de niños

The Walt Disney Co. pagará una multa de 10 millones de dólares para resolver una demanda de la Comisión Federal de Comercio que alega que permitió que se recopilaran datos personales de niños menores de 13 años, violando la ley federal.

La FTC dijo el martes que Disney violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea , o COPPA, que requiere que las aplicaciones y sitios web dirigidos a niños obtengan el consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de niños menores de 13 años.

Según la denuncia, Disney no etiquetó correctamente algunos videos que subió a YouTube como «Hechos para niños». Este etiquetado incorrecto le permitió, a través de YouTube, recopilar datos personales de niños menores de 13 años que veían videos dirigidos a menores y utilizarlos para publicidad dirigida a ellos, según la FTC. Esto se debe a que, al no estar etiquetados como «Hechos para niños», incluían publicidad dirigida.

Los representantes de Disney no respondieron de inmediato un mensaje solicitando comentarios.

Google, la empresa matriz de YouTube, acordó pagar 170 millones de dólares en un acuerdo similar en 2019.