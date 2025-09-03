Muriel sugiere que el aumento de las fuerzas del orden federales podría durar más de 30 días

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, firmó el martes una orden que garantiza la coordinación con las fuerzas del orden federales “durante y después de la emergencia presidencial”.

En una orden del alcalde fechada el martes, Bowser describió la función del Centro de Operaciones de Emergencia para la Seguridad y la Belleza (SBEOC). Este centro es responsable de gestionar la respuesta de la ciudad al Grupo de Trabajo para la Seguridad y la Belleza del presidente Donald Trump y su declaración de emergencia criminal en la ciudad.

Bowser afirmó que el centro describirá cómo el gobierno federal puede ayudar a la ciudad con el objetivo de reducir la violencia armada y los delitos violentos. Bowser hizo alusión a la orden la semana pasada.

La orden decía que la SBEOC comunicará las solicitudes de DC, como pedir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal que no usen máscaras en la ciudad, una medida que la orden decía que era necesaria para «mantener la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley».

El Distrito seguirá colaborando con el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el FBI, la Policía de Parques de EE. UU., la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Policía del Capitolio de EE. UU. y el Servicio Secreto de EE. UU. El comunicado no menciona al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni a la Guardia Nacional.

En un evento el jueves pasado, Bowser dijo: «Lo que no ha funcionado durante este tiempo es que ICE aterrorice a las comunidades, especialmente con mascarillas, y sobre todo por no tener suficiente información sobre la ubicación de la gente». De igual manera, calificó a las tropas de la Guardia Nacional en las calles de la ciudad como algo que «no ha funcionado».

La orden llega menos de una semana después de que Bowser dijera que el aumento de las fuerzas policiales federales está ayudando a abordar el crimen en DC.

En respuesta a la orden de Bowser, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes: «Los esfuerzos del presidente Trump para acabar con el crimen en DC han dado resultados tremendos en tan poco tiempo: el crimen violento se ha desplomado y criminales peligrosos están siendo eliminados de las calles cada noche».

El presidente Donald Trump declaró una emergencia criminal e invocó la Ley de Autonomía Local, medida que expirará a los 30 días. Trump tendría que solicitar la aprobación del Congreso para extenderla.

La orden de Bowser proporciona un camino para trabajar con las fuerzas del orden federales después de la declaración del presidente de una emergencia criminal en la capital de la nación, su indicación pública más fuerte de que las fuerzas del orden federales podrían permanecer en la ciudad indefinidamente.

En un evento separado el jueves, Bowser describió la orden inminente como «la estructura que estoy implementando, un centro de operaciones de emergencia, que tiene cuatro flujos de trabajo que preparan al Distrito para solicitar más o diferentes fuerzas del orden federales o recibir los servicios de las fuerzas del orden federales de una manera que mejore lo que el MPD ya está haciendo bajo el control del jefe».

Bowser afirmó que el centro proporcionará estadísticas periódicas sobre delincuencia de agentes federales y de Washington D. C. La fiscal general, Pam Bondi, indicó que se realizaron más de 200 arrestos y se incautaron 20 armas ilegales en Washington D. C. durante el fin de semana del Día del Trabajo. Se han realizado 1669 arrestos y se han recuperado 168 armas desde que comenzó el refuerzo policial, según compartió Bondi en un gráfico en X.

Un funcionario de la Casa Blanca informó que se han rescatado cinco niños desaparecidos, se ha arrestado a 16 pandilleros conocidos y se han desalojado 50 campamentos de personas sin hogar. La policía de Washington D. C., añadió el funcionario, está trabajando con las autoridades municipales para encontrar y desalojar otros campamentos.