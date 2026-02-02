Desestiman denuncia por mala conducta contra juez que manejó caso de deportación de prisión en El Salvador

Un juez de una corte federal de apelaciones desestimó una denuncia por mala conducta presentada por el Departamento de Justicia contra un juez que se enfrentó al gobierno del presidente Donald Trump por las deportaciones a una prisión notoria en El Salvador .

La denuncia contra el juez federal de distrito James E. Boasberg fue desestimada el 19 de diciembre por Jeffrey S. Sutton, juez principal del Sexto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, pero la orden recién salió a la luz este fin de semana.

La denuncia surgió de las declaraciones que Boasberg, juez principal del tribunal de distrito de la capital del país, supuestamente hizo en marzo de 2025 al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y a otros jueces federales durante una conferencia judicial, en las que afirmaba que el gobierno desencadenaría una crisis constitucional al ignorar las sentencias de los tribunales federales. La reunión tuvo lugar días antes de que Boasberg emitiera una orden para bloquear los vuelos de deportación que Trump estaba llevando a cabo, invocando las facultades de una ley del siglo XVIII en tiempos de guerra.

En la orden de desestimación, Sutton dijo que el Departamento de Justicia nunca proporcionó un anexo enumerado para proporcionar prueba de lo que dijo Boasberg o el contexto de la supuesta declaración en la conferencia a puertas cerradas.

“Reciclar acusaciones sin adornos ni referencia a una fuente no las corrobora. Y repetir declaraciones sin corroborar rara vez fundamenta una denuncia válida por mala conducta”, declaró Sutton, quien fue designado por el presidente George W. Bush para el circuito de tribunales de apelaciones que abarca Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee.

Los portavoces del Departamento de Justicia y del tribunal de Boasberg no respondieron de inmediato los mensajes en busca de comentarios.

Incluso si Boasberg hubiera hecho los comentarios, Sutton afirmó que no se alejarían demasiado de los temas tratados en la reunión ni violarían las normas éticas. Sutton señaló que el informe de fin de año de 2024 de Roberts planteó inquietudes generales sobre las amenazas a la independencia judicial, la seguridad de los jueces y el respeto a las órdenes judiciales a lo largo de la historia del país.

La denuncia por mala conducta se presentó ante el juez Sri Srinivasan, presidente del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, pero Srinivasan solicitó a Roberts que la transfiriera a otro circuito judicial de apelaciones porque aún se estaban considerando las apelaciones relacionadas con el caso de deportación, según la orden de desestimación. Roberts la transfirió al Sexto Circuito, según la orden.