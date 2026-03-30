Decenas de personas fueron arrestadas por negarse a dispersarse tras una manifestación de «No a los reyes»

Las autoridades de Los Ángeles desplegaron gas lacrimógeno cerca de un centro de detención federal y realizaron decenas de arrestos tras una de las miles de manifestaciones «No Kings» celebradas este fin de semana en Estados Unidos y Europa para protestar contra las acciones del presidente Donald Trump y la guerra en Irán .

La policía de Los Ángeles informó el domingo que 74 personas fueron arrestadas por desobedecer la orden de dispersión emitida tras la finalización de la manifestación del sábado. Otra persona fue detenida bajo sospecha de posesión de un arma que la policía describió como una daga.

Los arrestos contrastaron con lo que, por lo demás, fueron protestas mayoritariamente pacíficas. Los organizadores indicaron que se registraron más de 3100 eventos en los 50 estados de Estados Unidos.

Mientras cientos de manifestantes rodeaban un complejo federal en el centro de Los Ángeles, algunos arrojaron piedras, botellas y bloques de hormigón rotos contra los agentes, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado a última hora del sábado por la noche.

Dos agentes que fueron golpeados por bloques de hormigón sufrieron lesiones de gravedad indeterminada y recibieron atención médica, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Andre Andrews Jr., veterano de la Marina y periodista independiente, recorrió a pie todo el trayecto de la manifestación en Los Ángeles y grabó el evento en vídeo. Según relató, tras la orden de dispersión, las autoridades lanzaron botes de gas lacrimógeno cuando los manifestantes no acataron la orden. Algunos manifestantes, protegidos con escudos y máscaras antigás, que se encontraban al otro lado de la valla del complejo federal, recogieron los botes y se los arrojaron a la policía. Andrews añadió que algunas personas también rompieron barreras de hormigón en pedazos y se los lanzaron a las autoridades.

“¿Acaso esto deja mal parado a Los Ángeles? No. Son personas problemáticas, sin duda”, dijo Andrews. “La protesta pacífica fue buena para la causa. Tienen derecho a hacerlo. Pero las otras personas, sin duda, estaban causando problemas”.

La policía informó que entre los arrestados había ocho menores de edad. También fue detenida una mujer disfrazada de la Estatua de la Libertad, quien sonreía mientras conversaba con un agente que la escoltaba fuera del lugar.

En Denver, el departamento de policía informó en la red social X que declaró una reunión ilegal y lanzó botes de humo después de que un pequeño grupo de manifestantes bloqueara una calle y se negara a retirarse tras ser requerido. Al menos ocho personas fueron arrestadas, y posteriormente una novena persona fue detenida por lanzar objetos, según la policía.

En todo el país, la gente se movilizó desde la ciudad de Nueva York, con casi 8,5 millones de habitantes en un estado sólidamente demócrata, hasta Driggs, un pueblo de menos de 2.000 habitantes en el este de Idaho, un estado que Trump ganó con el 66% de los votos en 2024. En Minnesota, un evento emblemático en el césped del Capitolio en St. Paul tuvo como cabeza de cartel a Bruce Springsteen para celebrar la resistencia a la agresiva política migratoria de Trump.

Según Ezra Levin, codirector ejecutivo de Indivisible, organización que lideró los eventos, también se celebraron manifestaciones en más de una docena de países.

Los organizadores estadounidenses estimaron que las dos primeras rondas de manifestaciones de No Kings congregaron a más de 5 millones de personas en junio y 7 millones en octubre. Levin calculó que al menos 8 millones de participantes se presentaron el sábado.

“Fue impactante. Fue histórico. Fue alegre. Fue bullicioso”, dijo Levin el domingo. “Diría que salió bastante bien”.