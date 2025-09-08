Debido al calor los estadounidenses recurren a más azúcar, según un estudio

El calentamiento global en Estados Unidos está aumentando el gusto por lo dulce en el país, según un nuevo estudio.

Cuando sube la temperatura, los estadounidenses, especialmente aquellos con menos recursos y educación, consumen muchas más bebidas azucaradas y postres helados. Esto equivale a un consumo anual de más de 100 millones de libras de azúcar añadido (358 millones de kilogramos) en el país, en comparación con 15 años antes, según un equipo de investigadores de Estados Unidos y el Reino Unido.

Cuando las temperaturas oscilan entre 12 y 30 grados Celsius (54 y 86 grados Fahrenheit), la cantidad de azúcar que consume el estadounidense promedio aumenta aproximadamente 0,4 gramos por grado Fahrenheit (0,7 gramos por grado Celsius) al día, según investigadores que monitorean las condiciones climáticas y las compras de los consumidores. A 12 grados Celsius (54 grados Fahrenheit), la cantidad de azúcar añadido para el estadounidense promedio es de poco más de 2 gramos. A 29 grados Celsius (86 grados Fahrenheit), es de más de 15 gramos.

Más allá de eso, el apetito disminuye y el azúcar agregado disminuye, según el estudio publicado el lunes en la revista Nature Climate Change.

“El cambio climático está afectando lo que comemos y cómo lo hacemos, y eso podría tener un efecto negativo en nuestra salud”, afirmó el coautor del estudio Duo Chan, científico climático de la Universidad de Southampton.

“La gente tiende a consumir más bebidas azucaradas a medida que la temperatura sube cada vez más”, dijo Chan. “Obviamente, con el calentamiento global, esto provocaría un mayor consumo de bebidas o azúcar. Y eso será un grave problema para la salud”.

Un poco de azúcar añadido cada día suma

La diferencia diaria con temperaturas más altas no equivale ni siquiera a una barra de chocolate para una persona promedio. Pero se acumula con el tiempo y tiene un gran efecto, afirmó el Dr. Robert Lustig, profesor de endocrinología de la Universidad de California en San Francisco y especialista en pediatría y obesidad, quien no participó en el estudio.

Lustig escribió en un correo electrónico que, entre los estadounidenses más pobres, sólo una lata adicional de refresco azucarado por día aumenta el riesgo de diabetes en un 29%, y la sed relacionada con la temperatura juega un papel importante en la epidemia de obesidad de Estados Unidos.

La temperatura media anual de Estados Unidos ha aumentado unos 2,2 grados (1,2 grados Celsius) desde 1895, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Para trazar un gráfico del impacto en el consumo de azúcar, los investigadores lo compararon con las recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón: limitar la ingesta diaria a 36 gramos para los hombres y 25 gramos para las mujeres.

El equipo comparó los registros de viento, precipitación y humedad con los registros detallados de compras de entre 40.000 y 60.000 hogares estadounidenses entre 2004 y 2019, sin utilizar ningún dato posterior a la pandemia. Posteriormente, analizaron la información nutricional de los productos adquiridos. Esto les permitió descartar otros factores para establecer una relación causal y calcular la cantidad de azúcar adicional consumida por persona por grado, explicó el autor principal, Pan He, científico ambiental de la Universidad de Cardiff.

La investigadora dijo que comenzó a pensar en el estudio cuando notó que las personas en los EE. UU. tienden a tomar refrescos azucarados cuando tienen sed: «Desde una perspectiva de la ciencia de la nutrición o la ciencia ambiental, eso podría ser un problema», dijo.

El consumo de azúcar puede variar según el género, los ingresos y la educación.

Los investigadores descubrieron que los hombres consumían más bebidas gaseosas azucaradas y que la cantidad de azúcar agregada consumida durante el clima cálido era varias veces mayor para las familias de ingresos bajos y muy bajos que para las más ricas, según el estudio.

Las personas que trabajan al aire libre bebieron más bebidas azucaradas que quienes trabajan en interiores, y lo mismo ocurrió en las familias con un jefe de familia con menor nivel educativo. Las personas blancas presentan el mayor efecto del azúcar añadido, mientras que los asiáticos no mostraron cambios significativos en el azúcar añadido con el calor.

Lustig afirmó que las bebidas azucaradas se comercializan y se fijan precios para atraer a los pobres, y en muchas comunidades desfavorecidas el agua tiene un sabor extraño debido a los químicos que contiene . Además, las personas de bajos recursos tienen menos probabilidades de tener aire acondicionado y es más probable que trabajen al aire libre y necesiten más hidratación, señalaron Lustig y He.

“Debería preocuparnos que el impacto sea mayor en los hogares con menores ingresos o menor nivel educativo”, afirmó la Dra. Courtney Howard, vicepresidenta de la Alianza Global para el Clima y la Salud. “Estos grupos tienden a tener un estado de salud basal más bajo, por lo que este es un ámbito donde los cambios climáticos parecen agravar las desigualdades sanitarias existentes”.

Howard, un médico de urgencias, no participó en el estudio.

Es probable que la cantidad de azúcar consumida aumente en el futuro con más calentamiento, afirmó Chan.

Pero Kristie Ebi, científica de salud y clima de la Universidad de Washington, que no participó en la investigación, dijo que a medida que las temperaturas aumentan con el cambio climático causado por el hombre «habrá otros problemas de mayor importancia que un pequeño aumento en las bebidas azucaradas».