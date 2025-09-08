El Puente de la Bahía tendrá cierres de carriles

El puente de la Bahía de Chesapeake tendrá carriles cerrados y patrones de tráfico alterados hasta el sábado 13 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento, según la Autoridad de Transporte de Maryland.

Durante la semana, el tramo este del puente está programado para permanecer cerrado durante los siguientes días y horarios:

Del lunes 8 de septiembre al miércoles 10 de septiembre, de 9 a 17 horas.

Jueves 11 de septiembre y sábado 13 de septiembre, de 23:00 a 05:00 horas.

Durante estos cierres, se permitirá el tráfico en ambos sentidos en el tramo en dirección oeste, dijo MDTA.

Además, un carril del tramo en dirección este podría estar cerrado durante los siguientes días y horarios:

Del lunes 8 de septiembre al miércoles 10 de septiembre, de 9:00 a 14:30 horas.

Jueves 11 de septiembre, de 9 a 13 horas.

Como resultado, se permitirá el tráfico en ambos sentidos en el tramo en dirección oeste.

La MDTA recomienda que los conductores crucen el Puente de la Bahía fuera de las horas pico en los siguientes horarios:

Viernes 12 de septiembre: hacia el este antes de las 9 a. m. y después de las 8 p. m., y hacia el oeste antes de las 9 a. m. y después de las 7 p. m.

Sábado 13 de septiembre: hacia el este antes de las 7 a. m. y después de las 7 p. m., y hacia el oeste antes de las 9 a. m. y después de las 7 p. m.

Domingo 14 de septiembre: hacia el este antes de las 10 a. m. y después de las 7 p. m., y hacia el oeste antes de las 11 a. m. y después de las 10 p. m.

“Los cierres de carriles están sujetos a cambios y los tiempos de cierre dependen del volumen de tráfico y otras variables de trabajo”, dijo MDTA .

Se recomienda a los conductores conducir con precaución mientras se realizan trabajos en los carriles. La agencia indicó que todos los trabajos se realizarán si el clima lo permite.