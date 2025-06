Cuatro estudiantes de secundaria de DC elegidos como Becarios Milken

Cuatro estudiantes del área de Washington, D.C. han sido seleccionados como prestigiosos Becarios Milken. El programa ofrece a estudiantes de secundaria de D.C., Nueva York y Los Ángeles una beca completa para la universidad de su elección y los apoya durante toda su carrera académica.

Para ganar el premio, los estudiantes deben demostrar un sólido desempeño académico, necesidad financiera y compromiso con el servicio comunitario y el liderazgo.

Una de las cuatro estudiantes seleccionadas fue Alina Calix-Martínez, de 18 años, quien se graduó de la Escuela Preparatoria Georgetown Visitation en Washington D. C. con un promedio de 4.23. Asistirá a la Universidad de Brown en Rhode Island con una beca completa y planea especializarse en filosofía y posiblemente dedicarse al periodismo después de graduarse.

La academia, el emprendimiento, el voluntariado, su fe y su familia son el eje central de su vida, afirmó Calix-Martínez. Es hija de una madre soltera y de un inmigrante.

“En la escuela, siempre me esforcé al máximo y realmente encontré mi chispa en lo que quería hacer, en lo que disfrutaba, cuando me uní al periódico escolar en segundo año”, dijo. “Mi madre es madre soltera y siempre me inspiró a ser la mejor versión de mí misma”.

Ascendió rápidamente en la jerarquía del periódico escolar, Wicket, y el año escolar pasado fue editora en jefe, supervisando un equipo de 30 estudiantes de periodismo.

Calix-Martínez es bilingüe y dijo que su pasión por la escritura y el lenguaje la ha impulsado a escribir historias complejas sobre temas socioeconómicos, diversidad en la educación superior, control de armas e inmigración.

“Me esforcé al máximo durante mi proceso de admisión a la universidad y, al final, conseguí entrar a la Universidad de Brown, lo cual fue un gran sueño hecho realidad”, dijo. “Mi madre siempre me ha inculcado que puedo lograr todo lo que me proponga, y ella es mi mayor apoyo, y mi hermana siempre está ahí para ayudarme con lo que necesite”.

Calix-Martínez también inició un negocio de paseo de perros y ha trabajado cientos de horas como voluntaria como tutora de niños en escuelas primarias y secundarias, además de desempeñarse como embajadora de admisiones bilingüe en Georgetown Visitation.

Su negocio de tutorías se llama «¡Vamos!» y se centra en atender a estudiantes hispanohablantes de bajos recursos. Bajo su liderazgo como copresidenta, el programa duplicó el número de tutores de 45 a 90.

Ya cuenta con una larga lista de premios y otros reconocimientos comunitarios, incluido el Premio Nacional de Reconocimiento Hispano del College Board, el Premio de Reconocimiento de Primera Generación del College Board y el Premio de Liderazgo Greenman L. de la Asociación de Prensa Escolar de Columbia para asistir a un programa de periodismo.

También fue reconocida con el Premio a la Excelencia Cocurricular por Liderazgo dos años consecutivos. Como becaria de liderazgo de servicio estudiantil de Caridades Católicas, realizó proyectos de servicio en diversas sedes de Caridades Católicas.

Otros becarios Milken del área de DC incluyen:

Preston Drake, Escuela Internacional Británica de Washington, Universidad de Chicago

Victoria Presentado, Escuela Secundaria St. John’s College, Universidad Emory

Miqueas Ramírez De La Rosa, Escuela Secundaria Académica Benjamín Banneker, Universidad de Duke

Como becario Milken, Calix-Martínez y los otros estudiantes también recibirán una beca de $10,000 en una próxima cumbre educativa en Los Ángeles.