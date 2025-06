Los demócratas miran a las elecciones intermedias de Trump para las carreras de 2025 y el impulso de 2026.

Abigail Spanberger inauguró el miércoles su candidatura para las elecciones generales de gobernadora de Virginia usando su alma mater de escuela secundaria cerca de Richmond.

«Crecí caminando por los pasillos de la preparatoria Tucker», dice la excongresista mientras pasa junto a una hilera de taquillas en su primer anuncio desde que consiguió la nominación demócrata. Más adelante, menciona su experiencia como agente de casos de la CIA y, posteriormente, en los pasillos del Congreso como una legisladora firme y proactiva.

El mismo mensaje resuena en Nueva Jersey por parte de la representante Mikie Sherrill, quien también se postula para gobernadora . Ambas se presentan como demócratas capaces de superar el rencor del Washington de Donald Trump .

Para los demócratas nacionales que han pasado meses debatiendo cómo contrarrestar la agresiva segunda administración del presidente, esto es un recordatorio de lo que funcionó para el partido durante el primer mandato de Trump. Spanberger y Sherrill fueron figuras destacadas en la lista de demócratas de centroizquierda de 2018 que ayudaron a arrebatarle el control de la Cámara a los republicanos, con atractivos equilibrados para moderados, progresistas e incluso conservadores anti-Trump. Ahora, lideran las candidaturas estatales en contiendas que podrían ofrecer a los demócratas una perspectiva de futuro de cara a las elecciones intermedias del próximo año.

“Hay muchas similitudes” entre la posición actual de los demócratas y las campañas de 2018, dijo el senador Ben Ray Luján, DN.M., quien, como miembro de la Cámara de Representantes, presidió el brazo de campaña de su partido en el Congreso durante el primer ciclo electoral de mitad de período de Trump.

La generación de nuevos candidatos demócratas de 2018 obtuvo una ganancia neta de 40 escaños, con una alineación que incluyó un número récord de mujeres y numerosos candidatos con experiencia en seguridad nacional y negocios. Una iniciativa similar resultó en una ganancia neta de seis gobernadores .

Entre los ganadores del partido en 2018 también se encontraban progresistas contundentes como las representantes Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York e Ilhan Omar de Minnesota, elegidas en distritos urbanos más liberales. Sin embargo, el equilibrio de poder se desplazó gracias a los candidatos centristas que ganaron en los suburbios del país y mejoraron el desempeño de los demócratas en los suburbios e incluso en zonas pequeñas dominadas por el Partido Republicano .

Entre los colegas de primer año de Spanberger y Sherrill se encontraban Elissa Slotkin, de Michigan, otra exanalista de la CIA, quien obtuvo un escaño en un suburbio de Detroit antes de su ascenso al Senado en noviembre pasado; el representante Jason Crow, exoficial del Ejército, quien representa a los suburbios de Denver; y la representante Angie Craig, quien revirtió un escaño ocupado por el Partido Republicano en el área metropolitana de Minneapolis y ahora se postula para el Senado. Crow es ahora copresidenta del equipo de reclutamiento de candidatos del Comité de Campaña Demócrata al Congreso.

Currículums similares están apareciendo entre los nuevos reclutas demócratas. En Michigan, por ejemplo, Bridget Brink, exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, anunció el miércoles su candidatura para el antiguo 7.º Distrito Congresional de Slotkin, apoyándose en su experiencia internacional como contrapartida a Trump.

Luján dijo que el hilo conductor ha sido reclutar “gente real, gente común” con “credenciales increíbles” y una capacidad de mantener “una conversación real con la gente sobre temas económicos… alrededor de la mesa de la cocina” y hacer campaña en cualquier área.

Así, aunque Sherrill, de Nueva Jersey, llama a su rival republicano Jack Ciattarelli un “lacayo de Trump” y Spanberger promete en un correo electrónico de recaudación de fondos “derrotar la agenda de Trump en las urnas”, su atractivo más amplio depende de argumentos diferentes.

Sherrill ha pregonado desde el principio su biografía: graduada de la Academia Naval, piloto de helicóptero Sea King de la Marina, fiscal federal y madre de cuatro hijos. Sus letreros azules y dorados para jardín tienen un helicóptero flotando sobre su nombre. También promete una «Agenda de Asequibilidad» para abordar las preocupaciones económicas de los votantes.

Spanberger, parte del Caucus de Solucionadores de Problemas cuando estaba en el Capitolio, se apoya en su centrismo negociador, promete enfrentar las brechas económicas y se ha comprometido a hacer campaña en todos los distritos del Congreso de Virginia , incluidos aquellos donde Trump ha dominado.

“No es tarea de la gobernadora de Virginia complacer al presidente Trump”, dijo Spanberger en uno de sus últimos discursos de campaña para las primarias. “No es tarea de la gobernadora de Virginia complacer a un partido político”.

En una entrevista con Associated Press a principios de esta primavera, Spanberger incluso criticó al expresidente Joe Biden por su «pose» al prometer eliminar la deuda estudiantil, algo que no pudo lograr solo con medidas presidenciales. «No hagan promesas que no puedan cumplir», dijo.

También se irritó cuando le pidieron que describiera su lugar en el espectro político. En cambio, dijo que se fijaba metas preguntándose: «¿Cómo puedo influir en la mayor cantidad de personas posible de la manera más rápida?».

Jared Leopold, un estratega demócrata que trabajó como miembro senior del personal de la Asociación de Gobernadores Demócratas durante el ciclo de 2018, dijo que es notable que Spanberger y Sherrill eviten quedar atrapados en la lucha interna del partido entre progresistas, liberales y moderados.

“La mayoría de los votantes no piensan en un simple espectro político de izquierda a derecha”, especialmente en las contiendas estatales, dijo Leopold. “La gente busca políticos que crean que los comprenden y que pueden lograr resultados para ayudarlos”.

Señaló a otra figura demócrata destacada de 2018: la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Ahora, posible candidata presidencial para 2028, Whitmer atrajo la atención nacional por primera vez como legisladora estatal que habló sobre el derecho al aborto y sobre su experiencia de ser violada siendo estudiante universitaria. Pero se convirtió en una figura clave en la contienda por la gobernación con lo que Leopold llamó un eslogan «brillante y simple»: «¡Arreglen las malditas carreteras!».

Por supuesto, los demócratas no discuten que las experiencias militares y de seguridad nacional de un candidato ayudan a neutralizar los ataques rutinarios de los republicanos contra todos los demócratas, tachándolos de demasiado liberales o desconectados de la realidad.

“Estas credenciales de cómo han servido al país simplemente muestran quiénes son”, dijo Luján.

Leopold dijo: “Sin duda, ofrece una definición diferente de lo que es el Partido Demócrata para algunos votantes”.

En Virginia, la candidata republicana y vicegobernadora Winsome Earle-Sears, quien al igual que Spanberger se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo electo más importante del estado, está tratando de vincular a la candidata demócrata con su partido nacional.

Las cuentas de redes sociales de Earle-Sears comparten frecuentemente fotos de Spanberger y Biden abrazándose y con mascarillas. Acusa a Spanberger de aprobar sin más la agenda legislativa de Biden mientras está en el Congreso.

“Parte del desafío”, replica Spanberger, “es que mi oponente o gente que podría estar presentándose en cualquier partido, que no necesariamente tenga motivos para hacerlo, intentará distraer”.

Spanberger, Sherrill y demócratas como ellos esperan que la mayoría de los votantes evalúen los ataques del Partido Republicano y sus propios esfuerzos de marca como Fred Martucci, un vidriero jubilado que votó anticipadamente en Trenton, Nueva Jersey.

El hombre de 75 años expresó una profunda antipatía por Trump. En cuanto a lo que le impresiona de Sherrill, dijo: «Era piloto de helicóptero de la Marina. No se puede ser tonto: es muy perspicaz».